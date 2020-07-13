Ark: Survival Evolved mobile: плюсы и минусы

Наравне с Ark: Survival Evolved для ПК существует версия для Android и IOS. В этой статье я бы хотел рассказать вам о плюсах и минусах мобильной версии Ark.

Плюсы:



1)Присутствует древний янтарь – премиумная валюта, за которую можно приобретать практически все вещи, включая элемент.

2)Можно собирать подарки, из которых может выпасть все что угодно, каждые полтора часа.

3)Скорость приручения всех динозавров равна 1.75 от скорости приручения в Ark для ПК. Скорость вылупления детеныша, беременности и взросления увеличена.

4)Животных (как диких, так и прирученных) можно воскрешать в обелисках или воскрешающей платформе за древний янтарь.

5)Есть успокаивающий бальзам для ускорения приручения существ.

6)Сдавая артефакты в обелисках можно получить чертежи брони и оружия, успокаивающий бальзам и древний янтарь.

7)Действует старая система кормов.

8)Есть задания для прокачки опыта и получения чертежей оружия, брони, седел и янтаря.

9)Улей гигантских пчел получается путем создания в верстаке.

10)Оники не накладывают мегабешенство.

11)Можно создать додо-стрелу, которая работает, как редкий цветок, парус для ускорения плота и седло для крупных додо.

12)Присутствует королевский грифон.

13)Подземелья постоянно меняются (читай про подземелья дальше).

14)Прирученных существ можно телепортировать к себе в одиночной игре и телепортировать к кровати в многопользовательской игре.

15)Выдра приручается обычной рыбой.

16)На волка и на выдру можно одеть шлем.





Минусы:



1)Отсутствуют такие существа, как ютираннус, овис, мегалания, альфа-тусотеутис, лиоплевродон, гиенодон, праматерь, дракон, мегапитек, ихтиорнис, гесперорнис, пегомастакс, микрораптор, троодон, гигантские пчелы и королева гигантских пчел.

2)Деодона и мегатерия можно найти только в подземельях.

3)Подземелья состоят из комнат с врагами и сундуками. В конце подземелья проход к боссу. После убийства босса вы получите 20 элемента.

4)Из подземелья выпадает одна тек-грамма.

5)На прохождения подземелья дается от 20 до 30 минут (без учета босса).

6)Ограничение в 40 существ в одиночном режиме и по 12 существ на игрока в многопользовательском.

7)Отсутствует крафт таких предметов, как моторная лодка, очки ночного зрения, компас, кавалерийское копье, гарпунное ружье, ножницы, туалет, увеличительное стекло и холст для живописи.

8)Отсутствие каких-либо DLC.

9)Энграммы получаются на других уровнях по сравнению с ПК версией.

10)Отсутствие 15 дополнительных уровней.

11)Выдра не способна перетаскивать артефакты (проверено на собственном опыте).

12)Промышленная дробилка не дает опыт.

13)Маяки появляются только на официальных серверах и на некоторых неофициальных.

14)Отсутствие возможностей хоста.





Подведем итоги:

Мобильная версия Ark: Survival Evolved хорошо подходит новичкам для ознакомления с игрой и ее основными механиками, но ввиду отсутствия некоторых существ или трудности их нахождения (на пример деодон, обитающий в подземельях) я бы предпочел версию для ПК.

P.S. Если я допустил ошибки или забыл что-то, пишите об этом в комментариях.

P.P.S. Я сам коплю на Ark.