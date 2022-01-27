Amazing RP; обзор для новичков.

Очень давно, в 2004 году, на свет появилась такая замечательная игра, как "GTA San-Andreas". За год у игры появляется огромная фан-база - для неё начинают выходить различные модификации, туториалы, так же появляются первые видеоблогеры. Игра стала хитом, а потому человек с ник-неймом Kalkor начал работу над таким проектом, как мультиплеер для этой игры. Так, в том же году, на свет появилась самая первая версия "GTA:SA Multiplayer", быстро привлёкшая свою аудиторию, которая заполонила многочисленные сервера.

И вот, когда казалось, что ничего более интересного сделать с "GTA:SA" уже невозможно, в 2005 году выходит глобальный мод, под названием "GTA:Kriminal Russia", в котором все машины были заменены на русские, а здания, улицы, магазины и модельки персонажей напоминали о России. Разумеется, фанатский мод стал менее успешным, чем сама игра. Можно даже сказать, что он был обделён вниманием, но разработка всё это время продолжалась. Последняя версия для KR вышла в 2011 году. Где-то в это время стали появляться первые сервера для игры, которые являлись крайне кривыми и забагованными.

Но сейчас, когда прошло уже 11 лет, ситуация в корни изменилась. На данный момент существует огромное количество хороших серверов, а онлайн на них не меньше чем в "SA:MP", не смотря на то, что у каждого из них свой лаунчер, то есть единого мультиплеера не существует.

В данной статье я хотел бы рассказать об одном из самых известных и, в целом, лучших серверов в "KR:MP" - Amazing RP.

Очень приятная и родная атмосфера. Вроде бы графика такая-себе, да и на Россию местное окружение не очень похоже, но билборды с рекламой шаурмы и деревянные дома по дороге до работы делают своё дело.



Следующий плюс, выделяющий Amazing на фоне других серверов - это комьюнити. Ещё давно мне попадалась реклама сервера со словами, мол, "у нас самая адекватная аудитория", и реклама действительно не лжёт. К сожалению, мне не удалось сохранить этот момент, но когда я просто бежал до работы, так как мой мопед исчез, возле меня остановился игрок, предложил подвезти, а после пожелал мне удачи. Вроде ничего особенного, но в современных реалиях такие адекватные игроки - редкость.

Теперь поговорим о том, что обычно и завлекает людей на сервер - это системы. Ничего особенного о них сказать не могу, есть как и довольно прикольные, так и раздражительные, вроде градусника в правом углу экрана, напоминающий о том, что нужно погреться, а иначе персонаж умрёт.

Начну я свой рассказ не с самого геймплея, а с установки сервера. Лаунчер довольно приятно оформлен, а сама игра, если не предустановлена у вас заранее, занимает 7 GB на жёстком диске.У сервера активны 5 серверов, но на каком из них играть - совершенно не важно, ведь все они абсолютно одинаковы.После регистрации аккаунта вам предлагается выбрать скин персонажа. По сути он будет отличаться от других только одеждой, поэтому я долго не задерживался на этом этапе.Я долгое время не понимал, почему сервера на криминальной россии настолько популярны, но теперь кажется понял, хотя об этом чуть попозже.С первых минут игры нам предлагается пройти квестовые задания от НПС, стоящего рядом со спавном - вокзалом пгт. Батырино. Вы, конечно, не обязаны проходить их, но лучше всего сделать это, дабы лучше ознакомиться с сервером.Начальные квесты знакомят нас с пока самыми важными механиками, такими как работа на шахте или лесопилке, вождение автомобиля, связь через телефон и т.д. Сами по себе задания довольно простые, хотя работа на шахте, например, заставит вас остаться там на полчаса, после чего вы вряд ли захотите туда вернуться.После завершения цепочки квестов, вы вольны делать всё что захотите. Можете устроиться в какую либо организацию, или наоборот, остаться обычным гражданином, ибо даже если не вникать в какие-либо фракции можно найти развлечение.Теперь пришло время рассказать о тех вещах, которые впечатлили меня на сервере.В завершение хотелось бы сказать, что Amazing RP - действительно хороший, приятный проект. Тут ламповая атмосфера, интересные механики и адекватные игроки - всё что нужно для комфортной игры. Если вы новичок в КРМП, как и я, то очень советую вам ознакомиться с данным проектом.Спасибо за прочтение!