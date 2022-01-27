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EarnНовостиAmazing RP; обзор для новичков.
Автор: Gamehag в January 27, 2022
(438 ratings)
Amazing RP; обзор для новичков.

Amazing RP; обзор для новичков.

Очень давно, в 2004 году, на свет появилась такая замечательная игра, как "GTA San-Andreas". За год у игры появляется огромная фан-база - для неё начинают выходить различные модификации, туториалы, так же появляются первые видеоблогеры. Игра стала хитом, а потому человек с ник-неймом Kalkor начал работу над таким проектом, как мультиплеер для этой игры. Так, в том же году, на свет появилась самая первая версия "GTA:SA Multiplayer", быстро привлёкшая свою аудиторию, которая заполонила многочисленные сервера. 
   И вот, когда казалось, что ничего более интересного сделать с "GTA:SA" уже невозможно, в 2005 году выходит глобальный мод, под названием "GTA:Kriminal Russia", в котором все машины были заменены на русские, а здания, улицы, магазины и модельки персонажей напоминали о России. Разумеется, фанатский мод стал менее успешным, чем сама игра. Можно даже сказать, что он был обделён вниманием, но разработка всё это время продолжалась. Последняя версия для KR вышла в 2011 году. Где-то в это время стали появляться первые сервера для игры, которые являлись крайне кривыми и забагованными. 
   Но сейчас, когда прошло уже 11 лет, ситуация в корни изменилась. На данный момент существует огромное количество хороших серверов, а онлайн на них не меньше чем в "SA:MP", не смотря на то, что у каждого из них свой лаунчер, то есть единого мультиплеера не существует. 
   В данной статье я хотел бы рассказать об одном из самых известных и, в целом, лучших серверов в "KR:MP" - Amazing RP.

Установка.
   Начну я свой рассказ не с самого геймплея, а с установки сервера. Лаунчер довольно приятно оформлен, а сама игра, если не предустановлена у вас заранее, занимает 7 GB на жёстком диске. 
   У сервера активны 5 серверов, но на каком из них играть - совершенно не важно, ведь все они абсолютно одинаковы. 
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   Геймплей.
    После регистрации аккаунта вам предлагается выбрать скин персонажа. По сути он будет отличаться от других только одеждой, поэтому я долго не задерживался на этом этапе. 
    Я долгое время не понимал, почему сервера на криминальной россии настолько популярны, но теперь кажется понял, хотя об этом чуть попозже.
    С первых минут игры нам предлагается пройти квестовые задания от НПС, стоящего рядом со спавном - вокзалом пгт. Батырино. Вы, конечно, не обязаны проходить их, но лучше всего сделать это, дабы лучше ознакомиться с сервером.
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   Начальные квесты знакомят нас с пока самыми важными механиками, такими как работа на шахте или лесопилке, вождение автомобиля, связь через телефон и т.д. Сами по себе задания довольно простые, хотя работа на шахте, например, заставит вас остаться там на полчаса, после чего вы вряд ли захотите туда вернуться. 
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    После завершения цепочки квестов, вы вольны делать всё что захотите. Можете устроиться в какую либо организацию, или наоборот, остаться обычным гражданином, ибо даже если не вникать в какие-либо фракции можно найти развлечение. 
Плюсы.

   Теперь пришло время рассказать о тех вещах, которые впечатлили меня на сервере.
  • Очень приятная и родная атмосфера. Вроде бы графика такая-себе, да и на Россию местное окружение не очень похоже, но билборды с рекламой шаурмы и деревянные дома по дороге до работы делают своё дело.
  • chK4vX2Uwr898Qs2uvSK3VW3arGzDp.jpg
  • Следующий плюс, выделяющий Amazing на фоне других серверов - это комьюнити. Ещё давно мне попадалась реклама сервера со словами, мол, "у нас самая адекватная аудитория", и реклама действительно не лжёт. К сожалению, мне не удалось сохранить этот момент, но когда я просто бежал до работы, так как мой мопед исчез, возле меня остановился игрок, предложил подвезти, а после пожелал мне удачи. Вроде ничего особенного, но в современных реалиях такие адекватные игроки - редкость. 
  • Теперь поговорим о том, что обычно и завлекает людей на сервер - это системы. Ничего особенного о них сказать не могу, есть как и довольно прикольные, так и раздражительные, вроде градусника в правом углу экрана, напоминающий о том, что нужно погреться, а иначе персонаж умрёт. 
Итоги. 
    
   В завершение хотелось бы сказать, что Amazing RP - действительно хороший, приятный проект. Тут ламповая атмосфера, интересные механики и адекватные игроки - всё что нужно для комфортной игры. Если вы новичок в КРМП, как и я, то очень советую вам ознакомиться с данным проектом.
   Спасибо за прочтение!
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