Aika 2-(отзыв)

Сначала я хотел бы поговорить о создании этой игры:

До начала времен великая богиня Айка создала мир Аркан, который должен был стать воплощенной утопией для всех живущих в нем. Чтобы населить этот прекрасный мир Айка создала сциников, добрую и справедливую расу, которая заботилась об Аркане и существовала в гармонии, которой было пропитано все их существование.



Тем не менее, через три столетия сциники устали и разочаровались в смысле своего существования. Старейшины сциников обвинили Айку в отсутствии достойной цели, которая могла бы послужить основой для их общества. Они пожелали уснуть в глубинах Аркана до той поры, пока их жизни не обретут больше смысла.

Вот теперь перейдем к главному!

Я думаю что игра Aika 2 , должна понравится тем , кто играл во что-то подобное,у них с Aika 2 будет некоторое родство.Перейдем к основным особенностям игры. Одной из особенностей является межсерверное PVP. Что это значит? Это значит, что больше 1000 человек одновременно могут участвовать в масштабных битвах за реликвии, которые дают различные преимущества при прохождении сложных и очень запутанных заданий. А ещё они оказывают влияние на периодические мероприятиях на своем сервере.Айка - ключевая фигура данной игровой вселенной. Могущественная богиня, создавшая все живущие в этом мире. Вначале она сделала мир Аркан, населив его первой расой сциников. Айка планировала создать прекраснейшее место, а сциники должны были следить за гармонией и процветанием.Первая попытка оказалась провальной, её создания отказались выполнять свой долг и предпочли уснуть. Разочарованная богиня решила создать людей, поселив в их души добро и зло, дав начало извечному противостоянию. Злая сущность людей победила, заполнив Аркан насилием, злобой и алчностью.Разозлившаяся Айка придумала зерак - жутких существ с частичкой её силы, призванных стать судьями и палачами. Ситуация окончательно вышла из под контроля, практически все люди были убиты зераками. Пытаясь спасти мир, божество подняла одну территорию с людьми в воздух, создав безопасную Лакию. Дальнейшие события повествуют о сне и пробуждении Айки, кровавых битвах за Лакию и загадочном будущем этого мира.Я не буду перечислять их особенности я просто назову их по порядку,закрепляя картинками.Вот и все основные классы этой игры!Гильдия может быть создана группой из 6 человек, имеющих гражданство и уровень выше 10. Создание гильдии стоит 50,000 игровых монет. Сначала гильдия получает первый уровень, максимальный уровень гильдии - 10. Каждая гильдия имеет еженедельный налог, размер которого зависит от уровня гильдии.Цели у легиона могут быть совершенно разные - от удобного общения в тесном кругу друзей, до завоевания нации. Каждая гильдия имеет еженедельный налог, размер которого зависит от уровня гильдии. Налог списывается автоматически еженедельно с казны гильдии, если налог не уплатить, то через некоторое время гильдия будет автоматически расформирована.Движение в игре привязаны к двум разным системам , a именo WASD или Мышь. Поэтому перемещать своего персонажа в игре можно или так, или так. В игре 2 классические схемы управления за что отдельный плюс разработчикам.Делаем вывод:разработчики- хотят угодить всем сразу.Начальные подземелья - это места где в основном добывается опыт. При желании их можно пройти и на высоких уровнях, когда они подстроятся под силу игроков. Тогда уже и добыча будет соответственно более весомая.Плюсы и минусы.Плюсы:1)Большой мир2)Куча новых заданий3)Массовые PvP.Минусы:1)Долгая прокачка2)Есть донат.Нужно сказать, что Aika 2 – очень многогранная и захватывающая MMORPG, предлагающая вам большое количество игрового контента, интересный сюжет и широкие возможности, что позволит каждому найти в ней занятие по душе.Как по мне игра отличная!Что касается выполнения заданий на прекрасном сайте gamehag,тоже все отлично одобряют за 2-5 минут.Прошу оценить эту статью по достоинству я потратил на нее много времени,из интернета только взята история игры и всё!Сделайте своё решение!Пусть эту статью увидят все!!