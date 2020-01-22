Рекорды World of Tanks (ч.2)

В этой статье представлены рекорды танков в World of Tanks. Статья есть продолжением 1 части. Статья не является плагиатом и написана мной.

Sturmpanzer I Bison

СУ-5

С-51

FV215b (183)

FV4005 Stage II

Быстрее кружится всех на месте немецкий ЛТ 1 уровня Leichttraktor. Скорость разворота танка - 66 градусов в секунду. Объясняться всё тем, что Ltraktor имеет неплохие показания скорости.Медленнее кружится всех, как кто-бы мог бы подумать, не тяжёлый танк. Рекордсменом в этой категории является французская САУ 2 уровня Renault FT 75 BS. Она разворачиваться 14 градусов в секунду. А теперь чисто для сравнения: Maus разворачиваться 15 градусов в секунду...Быстрее всех разгоняется советский лёгкий танк 10 уровня Т-100-ЛТ. Всего за несколько секунд он может весьма быстро разогнаться, причём в несколько раз больше чем AMX ELC bis.Самый большой калибр пушки имеет американская САУ 10 уровня T29 HMC. Калибр пушки танка - 240 мм.Самое большое пробитие имеет советская ПТ-САУ 10 уровня Объект 268. Его кумулятивные снаряды способны пробить 420 мм брони.Также, самое большое пробитие имеет немецкая ПТ-САУ 10 уровня JagdPanzer E100. Он также может пробить 420 мм брони, но правда уже "голдой".Самый большой боекомплект имеет премиальный лёгкий танк 3 уровня T7 Combat Car. У него установлен, как вы уже увидели, пулемёт. Боекомплект танка состоит из 1350 снарядов. Всего в барабане этого танка есть 50 снарядов, которые выстреливаются короткими очередями из 5 снарядов.Рекордсменами в этой категории являются сразу несколько танков:Все эти танки могут взять только 12 снарядов. Однако, во всех этих танках не очень-то и быстрая перезарядка, да и при игре на таких танках сложно израсходовать все боеприпасы.В этой категории побеждает Strv m/40L. Если исключить кассетные или барабанные танки... Экипаж заряжает пушку всего 2 секунды.Побеждает тут японская ЛТ 1 уровня - Renault Otsu. Его пушка может опускаться вниз на 22 градуса. Кстати, не зря при игре на этом танке я замечал что что-то не так, что какой-то параметр выделяет этот танк из всех...Это, конечно, может быть и не точная информация, но все же. Эту категорию занимает британская ПТ-САУ 9 уровня Tortoise. Топовая пушка этого танка может сгенерировать всего 3380 единиц урона в минуту.Не зря этот танк британские инженеры прошлого века нарекли "Черепахой". Танк, кроме того, имеет отличную броню.Думаю, посмотрев на картинку, вы удивились, мол, это же машина, а не танк.Самый быстрый в производстве танк был создан на 1 апреля 2010 года разработчиками. Всего его делали 16 часов. А ведь разработка танка во современных реалиях - не такое уж и лёгкое дело. Чтобы сделать танк сбалансированным, нужно учесть ~10 000 параметров.Самым детализированным считается американская САУ 7 уровня M12. Это является утверждением разработчиков.Самым простым, и невооруженным глазом можно считать САУ Karl, которая была доступна в особом событии. Этот танк был доступен с 01.04.2014 до 15.04.2014 года. На нём можно было играть на карте Восьмибитная История, которая была похожа на карты из игры на NES Battle City.Если приглянутся к рубке Rheinmettal Skorpion G (премиальной ПТ-САУ 8 уровня), то можно увидеть фотографию с немецкой актрисой Марлен Дитрих.Весьма интересная пасхалка, не правда ли?Но кроме того, пасхалки можно найти на картах в виде различных деталей и тому подобных вещей.На этом всё! Возможно, скоро будет 3 часть, если найдутся ещё факты!