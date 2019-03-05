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EarnНовостиОбзор The Walking Dead The Final Season
Автор: Gamehag в March 5, 2019
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Обзор The Walking Dead The Final Season

Обзор The Walking Dead The Final Season

The Walking Dead The Final Season это продолжение легендарной серии the walking dead от Teltale.В последнем сезоне мы продолжаем играть за Клементину(напомню что в прошлой части The walking dead new frontier мы играли за Хави).В этом обзоре будут спойлеры с прошлых частей,я вас предупредил).

  • Предисловие:

The walking dead the final season это продолжение TWD new frontier.С каждой игрой геймплей и варианты сюжетов становиться лучше.И в этой игре тоже произошли скачки с прошлой частью.Как и Клементина с каждой частью взрослеет.Тут она уже подросток-взрослый.И это видно.Ну ладно давайте я уже закончу предисловие,поехали!

  • Графика
Понимаю что графика в такой игре не так важна,но все таки нужно обратить на это внимание.
Графика в последней частью не плохая.То есть она для 2019 года добротно выглядит и виден прогресс между прошлыми частями.Теперь у нас не просто выбор в стиле Графика:низкая или высокая.А теперь мы сможем менять Графику полностью как захотим.И это большой плюс так как вы сможете выставить графику с производительностью вашего компьютера.

  • Геймплей

Геймплей в TWE final season изменился по сравнению с прошлой частью.Теперь кастцен с QTE стало меньше и это пошло на пользу геймплею.Теперь вы можете как в Resedint evil 2 remake ходить и бить персонажей при этом управляю персонажом.Как было раньше:шла кастсцена в которой было очень много QTE но нельзя было управлять персонажем и ходить,а теперь можно.Кроме того появились коллекционные предметы которые разбросаны во всех локациях в разных местах.

  • Эй-Джей

Эй-Джей это ребенок за которым вы должны присматривать.В TWE final season отведено очень много времени Эй-Джею.В игре принятые вами решения воспитывают Эй-Джея.В TWE от вас зависит кем он вырастет.Вам нужно принимать правильные решения что бы Эй-Джей был тем кем вы захотите.Его поведение зависит от вас.В TWE вы сможете стать мамой(или почти мамой)которой нужно воспитать своего чадо.


  • Сохранения

Сохранения это не менее важная часть TWE.В последнем эпизоде больше чекпоинтов чем в прошлых частях.И это огромный плюс.Ведь теперь вы сможете выйти не боясь что вы не успели дойти до чекпоинта.По мимо этогов в начале игры вам предложат найти старые сохранения с прошлых частей и если их не нашлось то вы сможете выбрать как произошли события в прошлых частях.Раньше вы не могли выбирать как произошли события,они просто рандомно генерировались что портило весь сюжет и атмосферу.


  • Выбор
На выборе построена TWE.Теперь ваш выбор влияет больше чем раньше.И вариантов событий стало больше.Но иллюзия выбора до сих пор сохранена,не все ваши выборы влияют на события.Это вам не Detroit где от ваш действий зависят события.Но я не скажу что вариативность выбора так плоха.Она стало лучше но не сильно.Во всей игре появилось больше выборов чем раньше и это чувствуется.

  • Заключение

TWE final season по прежнему очень интересная,за персонажей очень сильно волнуешься.Клементина радует и видно что она сильно выросла с прошлых частей.В целом TWE очень сильно выросла но сама студия TELTALE уже умирает(к сожалению).Моя оценка 8.5 из 10.Ну не могу я поставить 9 потому что среди TWE есть такие конкуренты как:Life is strange,Detroit.Надеюсь вам понравилась моя статья и оцените ее честно.Удачной игры!
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