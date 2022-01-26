Обзор Super WorldBox

Добрый день друзья. Первоначально я планировал выпустить статью под выход WorldBox в Steam, но это сделать не получилось. Тем не менее, предлагаю вам прочитать сей материал, чтобы познакомиться с этой довольно занимательной игрой.

Геймплей

Моды

Доступность игры

- инди игра, песочница и симулятор бога. Игра позволяет игроку в полной мере почувствовать себя богом на случайно сгенерированном (или переделанной по его желанию при помощи игровых инструментов) карте. Хоть игра и находится в раннем доступе она уже привлекла довольно внушительную фанбазу.Игровой процесс является одновременно и довольно интересным, и однообразным. Вы - бог. Но чем же обычно занимаются боги? Для начала создайте свой мир либо переделайте уже имеющийся добавив большой материк. Почему я объясню позже. В созданный( или переработанный) мир вы можете закинуть животных, чтобы они развили популяцию и съели всю пищу, которая только есть в мире, после чего большинство умрет голода, чтобы оставшимся хватило пищи(на ранних версиях игры и не такое вытворяли).Погорим о несчастных, которых вы можете запустить в мир. Почему несчастных? Потому что им придётся пережить все ваши решения и выходки, а также голод(если вы не обеспечите их провизией в виде нескольких кустов ягод), поэтому лишь не многие существа из начала игры смогут дожить до 30 лет.В игре есть 4 основных расы: люди, эльфы, гномы и орки. Теперь обо всех по порядку.(то как они должны выглядеть, но в игре у них поменьше пикселей)Эльфы - по сути, хиппи-гринписовцы живущие так долго, что помнят старый дизайн ВК. Проживают в лесах бок о бок с волками и зайцами, питаются растительной пищей и, вроде как, разговоривают с зверушками и деревьями(вот до чего доводит поедание неизвестных ягод и долгая самоизоляция). Гномы - ворчливые карлики, предпочитают селиться в горах, наблюдается странная зависимость - у половины гномов(вне зависимости от возраста) любимая еда - алкоголь(эль и т.п.), на всякий случай осуждаю. Орки - воинственная раса зеленокожих качков, основная причина неуспеваемости ваших расс в развитии. И люди - обычные люди, ничем не выделяются. Помимо основных рас есть также и другие существа - животные, маги демоны, холодоки, бандиты и прочее. Большинство существ имеет черты характера, любимую еду, и возможность смастерить или одолжить себе палку, которая бьёт побольней.Ваш мир довольно опасен сам по себе, но главная опасность в нём - это вы, живущий где-то наверху, игрок-бог, который может управлять временем, менять ландшафт, давать ресурсы, или начать конец света с землетрясением, метеоритным дождём, демонами и Суароном. Ну или вы можете создать единственный в игре полностью управляемый юнит - гигантского краба, который стреляет лазерами из клешней и рушит города одним своим топотом.Если же вы оказались пацифистом и решили не вмешиваться в мирские дела, то для вас открывается перспектива ждать 5-6 часов реального времени пока созданные вашими поселенцами государства сами не решат у кого культура, король или панталоны круче, параллельно проверяя у кого прочнее черепная коробка. Ах да, все существа(кроме овечек, бабочек и т.п.) стремятся перебить друг-друга. Зачем? Всё просто. Изначально все находятся в примерно равных условиях, но со временем это меняется. Ресурсы и территория. С развитием и увеличением популяции один из этих двух ресурсов может стать в дефиците. В попытке заново поделить территорию государства будут ввязываться в войны, неизбежным последствием которых также будет уменьшение числа людей-потребителей.Фактически игра не имеет логического завершения, все государства бесконечно развиваются вширь и ввысь до определенного предела, который зависит от стартовых ресурсов и возможной для застройки территории. Ну или вам может надоесть и вы удалите мир.(╯°□°）╯︵????К несчастью, мастерская Steam не особо пестрит модификациями для игры, тем не менее мододелы не обошли игру стороной: пользовательские карты(Земля, Пандора и т.д.), текстурпаки разной степени абсурдности(однажды я нашел один переделывающий модельки всех существ под Undertale), или легальные читы, позволяющие настраивать практически каждый параметр игры. WorldBox имеет внушительную фанбазу, которая на регулярной основе производит новый дополнительный контент для игры.На данный момент игра распространяется через Steam, в которой стоит 435 рублей (судя по словам создателя после выхода WorldBox из раннего доступа цена может увеличиться). Также бесплатная демоверсия игры есть в Google Play и AppStore.

А на этом я с вами прощаюсь друзья, спасибо что уделили время. До встречи в будущем!