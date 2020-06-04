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EarnНовости|Режимы Roblox, заслуживающие внимания| I часть
Автор: Gamehag в June 4, 2020
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|Режимы Roblox, заслуживающие внимания| I часть

|Режимы Roblox, заслуживающие внимания| I часть

Приветствую Вас, пользователи Gamehag!

В этой статье, я хотел бы рассказать о непопулярных режимах в Roblox, которые заслуживают большего внимания.
Отбросим в сторону все популярные режимы и «откопаем» новое «золото» в этой замечательной игре.

Желаю Вам приятного чтения!

1) Breaking Point

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Хотелось бы начать статью с не такого уж и noname режима, под названием Breaking Point.
Эта игра, в которой Вас хотят все убить. Игра начинается с того, что 16 игроков сидят за огромным столом вместе с ножом и пистолетом. Каждый игрок поочередно достает пистолет и выбирает себе «жертву», которую убьет. Он может сделать это скрытно (никто из игроков не видит, кто убийца) или же публично (все игроки лицезреют убийство). Так до тех пор, пока не останется 2 человека, которые в конце выходят на дуэль на ножах. Тот кто выживает в самом конце - победитель. В игре также присутствует разнообразие режимов. Допустим, есть режим, в котором каждый игрок поочередно выбирает себе противника, с которым он будет драться на ножах и так до конца, пока опять-таки не останется человека.
В игре также присутствует кастомизация оружия (скины).

В общем, советую вам посетить Breaking Point если еще не сделали этого раньше!


2) Barren [Beta]

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Barren - полностью схожа с игрой Rust. Вы так же появляетесь с камнем в руках на пустой местности и должны развиваться. Присутствует разнообразная система крафтов, достаточное количество огнестрельного и холодного оружия. Вещи спавнятся в различных местах и постройках. Можно построить дом для укрытия, ведь каждый игрок на сервере жаждет получить весь тобой собранный лут. Нужно следить за показателями голодажаждытемпературы. На сервере одновременно может играть до 15 игроков. Карта достаточно большая, есть пустынный биом, зимний и лесной. Лучше всего играть с друзьями, так как вы можете друг друга прикрывать от вражеских игроков, да и вообще, выживать с другом всегда веселее.

Рекомендую!


3) Runners Path

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Runners Path - это игра о паркуре, вдохновленная лучшей игрой про паркур, как многие считают, Mirror's Edge. В игре достаточно много уровней, которые нужно проходить на время, зарабатывая XP. Также присутствует открытый город для исследований вместе с друзьями. Можно играть, как от 1-го лица, так и от 3-го. Разработчики сделали достаточно хорошие анимации движений. XP нужно для разблокировки более мощных умений и гаджетов. Играть могут одновременно до 40 человек. Бег по стенам, залаз на большие высоты, подкаты, кувырки, быстрое преодолевание небольших объектов - все это имеется в этой игре.

Любителям паркура, советую заглянуть!


4) Hunted Redux

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Hunted - игра про охотника и жертв. В этом режиме маньяк должен убить 9 жертв, у которых имеются только фонарики и ничего другого. Играя за жертву, вы должны всячески избегать встречи с маньяком, играя за маньяка, вы соответственно должны убить всех. У маньяка имеется дробовик, мачете и фонарь. В режиме есть достаточное количество карт, все они очень темные и мрачные, поэтому лучше прятаться в темноте от зловещего фонаря маньяка. Вот правда по истечению 3 минут, маньяк сам становится жертвой, ведь игрокам даются дробовики, с помощью которых они должны застрелить психопата. В игре также присутствую скины, которые можно достать из кейсов.

Советую заглянуть!


5) THE RAKE™: Classic Edition

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На очереди еще один мрачный хоррор про мистическое существо Rake. Вы играете за человека от 1-ого лица, оказавшихся в темном лесу с одним лишь фонариком, с помощью которого все равно сложно что-то разглядеть. Приходится ориентироваться по звукам. За Рэйка выступает бот, который увидев Вас, с ужасными криками и огромной скоростью, несется к Вам, дабы убить. От него вполне реально убежать, но если только вы сохранили достаточное количество стамины. Если Вы умираете, то все равно респавнитесь, но не получите награду (points) за прожитую ночь в полном размере. За эти поинты можно покупать снаряжение (детектор движения рэйка, компас, карту, часы, энергетики и др.). Карта здесь небольшая, на ней имеется вышка с фонарями, электростанция (которую время от времени нужно запускать заново), дом, магазин и другие места не имеющие важности. В общем, побегать с другом на пару раз сойдет.

Любителям хорроров, советую!


Заключение

Подошел конец моей первой статьи, я искренне надеюсь, что вы оцените ее так, как считаете нужным и что вы обязательно ознакомитесь с этими режимами лично. В дальнейшем планирую выпустить 2 часть, если эта зайдет.
Огромное спасибо вам за прочтение и уделенное время. До скорого!







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|Режимы Roblox, заслуживающие внимания| I часть