League of Legends | ОБЗОР

Господа, приветствую вас на развлекательном читальном портале gamehag! В сегодняшней статье я вам постараюсь рассказать про популярный игровой продукт. Который по прежнему является достаточно привлекательным в своем жанре мультиплеерной борьбы на просторах арены. Да, сравнивать его с конкурентом в лице DOTA2 очень глупо, но все же предпочтение отдам игре, которая весьма специфична и не энергозатратна по времени провождению. Что дает безусловный плюс на мой субъективный взгляд. Ну а так, игра уже давно известна своей атмосферой и динамичными сражениями на полях арены. Но обо всем по подробнее чуть позже. В общем не будем терять время и приступим непосредственно к обзору League of Legends.

Итак, сперва стоит начать естественно с обучения игры, потому что без обучения, практиковаться в онлайн я бы не в кое случае не стал. Хотя, если вы уже опытный игрок в подобном жанре, обучения будет не столько важным. Так или иначе, игра стартует с того, что тебе необходимо выбрать режим боя и соответственно чемпиона. И да, по началу необходимо достичь 3 уровень в профиле для того, чтобы открыть стандартный онлайн режим, предоставляющей шанс продемонстрировать свой умения против настоящих игроков, нубов и прочих нецензурных словечек. Которые в игре услышишь в свой адрес немалое количество, особенно, если ты выбираешь чемпиона с важной целью – гангать и чистить лес. То есть, таких целенаправленных членов по команде называют лесниками.



И вот, чемпиона ты выбрал, не забываем собрать ему руну. В League of Legends руны собирать очень просто, правда их вместимость составляет всего 3 ячеек и не более. Что очень расстраивает для тех людей, у которых нету возможности пополнить баланс определенной валюты. И да, с этим проблемы по большей связаны именно с рунами, но все же важную роль данное собирательство не имеет значения. Потому что главным явлением в каждой потной для себя катки – билд. Таким образом, можно лично конструировать билд по своему усмотрению или использовать стандартные предлагаемые игрой билды.

Но все же, я бы предпочел собирать самому, обращаясь к опытным ребятам из официальных сайтах, предоставляющие различные билды на разные исходы битв. Можно нехило так вырвать победу из рук противника, если те конечно не будут всю катку бродить и убивать каждого из членов твоей команды по очереди. А вообще же, командная взаимопонимание очень сильно влияет на игру в период поздней стадии. Что наверняка создает неудобства и усложнение добывания победы. Можно сказать пару слов касаемо самой карты, которая нечем практически не отличается от других игр подобного жанра. Все как и везде так сказать, существуют 3 лайна: топ, мид и бот.



Главная задача каждого лайнера заключается в том, чтобы не дать сопернику пронести твои башни. С одной стороны – это неправильно, потому что нужно в процессе помогать команде забирать дракона и поддерживать их в массивной образовавшиеся схватки. А с другой стороны – потеряешь башни на лайне, получишь много гнева в своей адрес с помощью нецензурной лексики от остальных членов команды. Как мы и видим, за всем нужно наблюдать и не терять позиции, только тогда, ты получишь позитивную оценку полученную после завершения катки. А что касается оценки, то мой совет лишь один – не умирайте часто! Потому что смерть дает противоположной команде преимущество над фармом и убийствами, а это влечет за собой поражение и разочарование в своих действиях.

В общем, можно сделать какой никакой вывод из выше сказанного. Игра по праву заслуживает вашего внимания по той причине, что она великолепно отображает суть командных взаимодействий, взаимопонимании в команде и сосредоточенность исключительно на победу. Лучше на мой взгляд, формировать пати под знакомых тебе друзей, чтобы катки казались не такими скучными и бесхребетными. Именно в таком ключе и предпочитаю играть в League of Legends. Вот в принципе и все, о чем я хотел вас оповестить. На этом я заканчиваю свою болтовню, надеюсь, вам понравилось мое мнение касаемо League of Legends. Всем хорошего дня и удачи!