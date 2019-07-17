Дождь

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EarnНовостиОбзор Die Young
Автор: Gamehag в July 17, 2019
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Обзор Die Young

Обзор Die Young

В этой статье вы узнаете о довольно хорошем проекте под названием Die Young

Die Young - это игра для исследования выживания в открытом мире от первого лица, которая в настоящее время доступна в Steam.

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Вы играете за девушку, которую похитили и заточили на опасном, но красивом острове. Вы понятия не имеете, почему вы здесь, но вы должны найти способ выжить и сбежать. Сюжет истории интересен и заставил меня исследовать остров в поисках информации. Однако, так как игра находится в раннем доступе, на данный момент сюжет не имеет финала, поэтому, признаюсь, было немного грустно, что история еще не закончена.

Геймплей Die Young сосредоточен на исследовании, паркуре и выживании. Существуют основные квестовые цели, но также доступны побочные квесты, когда вы изучаете карту. Открытый мир позволяет вам свободно исследовать карту в собственном темпе, так как игра вас никуда не подгоняет. Исследование довольно занимательно, и раскрывает вам истории о событиях, которые произошли на острове, а также подбрасывает подсказки о том, как сбежать.



Лучшая часть исследования - способ достижения точек на карте. Я нашел паркур очень приятным. Движение и органы управления ощущаются плавными, а участки местности, на которые вы можете ухватиться, обычно легко заметить, потому что на них обычно белая краска. Бег и скалолазание требуют выносливости, поэтому вы должны быть осторожны и внимательны, чтобы не потерять выносливость во время паркура и не разбиться насмерть.

Здесь нет системы развития персонажа, но вы можете найти предметы, которые дают вам бонусы, такие как кроссовки, которые дают вам больше выносливости, или рюкзак, который дает вам больше места в инвентаре. Пока еще не реализовано большинство предметов, поэтому будет лучше, когда будет доступно больше снаряжения.

Помимо выносливости, вам также необходимо следить за своим индикатором здоровья. В начале игры вы будете беззащитны, поэтому вы захотите избегать боя, пока у вас не появится хоть какое-то оружие. Позже вы найдете рецепты для изготовления предметов, чтобы иметь возможность дать отпор. Все инструменты обладают прочностью, поэтому вам придется создавать новые, что может быть немного раздражающим, так как кажется, что они не очень долго держатся. Хотя даже с оружием вы все еще довольно уязвимы, так что если вы можете сражаться, это не значит, что вы должны сражаться. Если вы все-таки погибли, вы возродитесь на последней точке сохранения.

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Жажда - это еще один аспект выживания, за которым вы должны следить. Вы будете собирать пищу и находить источники воды, чтобы избежать обезвоживания. Прием пищи восстанавливает недостающее здоровье, но голода еще нет в игре. Механизм жажды довольно сбалансирован, и им легко управлять, так как пищи и воды много.

Die Young также имеет систему крафта, которая открывает новые рецепты по мере исследования и развития. Через меню крафта, комбинируя различные ресурсы, которые вы добыли, можно создавать предметы. Система крафта проста в использовании и понимании, и вы можете создавать такие предметы, как инструменты, аптечки и нож. Существует ограниченное количество каждого ресурса, которое вы можете нести, и ваш инвентарь также ограничен.

Плюсы:

- Приятный паркур с хорошим движением и плавным контролем
- Исследование помогает вам найти подсказки или предметы, которые помогут вам выжить и сбежать
- Аспекты выживания (выносливость, жажда, здоровье) довольно сбалансированы, и ими легко управлять, поскольку пищи, воды и ресурсов много (голода еще нет в игре)
- Хорошая, интуитивно понятная система крафта, с обилием ресурсов, которые можно найти и собрать во время исследования
- Есть несколько мест для быстрого перемещения, которые помогают сократить время в пути и возвращаться обратно, как только вы их разблокируете
- Привлекательная графика с приятной обстановкой
- Звуковые эффекты и музыка неплохие - приятно иметь звуковые сигналы, когда вы что-то заагрили на себя
- Управление клавиатурой и мышью полностью настраиваемо, и есть полная поддержка контроллера

Минусы:

- Непоследовательный урон от падения - иногда сползая по небольшому холму, который даже не такой крутой, можно побиться или даже умереть, но в других случаях вы падаете дальше, не получая такого урона.
- Прочность оружия низка, и необходимость делать больше может бесить
- Вражеские модели и их анимация не самые лучшие - можно было использовать больше деталей, но и так неплохо.
- В то время как вы можете иметь более одной игры, в каждой игре есть только один слот для сохранения, который сохраняет последнее сохранение. Было бы неплохо расширить кол-во слотов сохранений для одной и той же игры.
- Производительность в целом неплохая, однако просадки кадров, случающиеся на не самом топовом железе, могут подпортить ваш игровой процесс.

Я наиграл несколько десятков часов и в целом, игра оставляет приятное впечатление. Геймплей приятен, но я не думаю, что когда вы найдете и выполните все, будет много вариантов переигровки.

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Заключение:

Игра вышла в 2017 году и довольно странно ее нахождение в раннем доступе до сих пор, хотя если вспомнить тот же DayZ - это еще терпимо. Исследование - это хорошо, а паркур - это весело. Я с нетерпением жду добавления нового контента, особенно основной сюжет. Если вы хотите исследовать и паркурить повсюду, то вам, скорее всего, понравится Die Young в его текущем состоянии раннего доступа. Если вы заинтересованы в том, чтобы испытать полностью проработанный сюжетный опыт, вы можете подождать, пока все будет полностью реализовано в будущем.
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