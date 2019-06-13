Топ 10 игр для слабых пк.

В этой статье я расскажу об играх для слабых пк. Кстати за игру в некоторые из них вы сможете получить награду на Gamehag.

2. Half-Life 2





3. Battlefield 2





4.Call of Duty 4: Modern Warfare 2





5. Fallout 3





Game of Thrones Winter is Coming League of Angels III Seafight

Так бывает, что у людей не хватает денег на покупку дорогостоящего оборудования для своего ПК. Втаких случаях люди попросту не могут играть в новые игры, ведь с каждым годом системные ьребования к играм растут и растут. К счастью для таких людей я написал эту статью. После прочтения этой статьи вы сможете играть на своей микроволновке и получать за это кд. Но так как я не сумашедший, не все игры будут вознаграждаться сайтом Gamehag. Но все же давайте поделим список так: 5 игр, которые вознаграждаются данным сайтом, будут в конце статьи. Сразу после 5 других, более интересных игр.Начнем с самых популярных.Хотя все итак знают про эту чудесную игру, представленную компанией RockStar в 2005 году, я решил включить ее в этот список. В этой игре можно проходить миссии одну за другой, чего я лично почти не делал. За весь свой опыт игры я проходил ее полностью всего один раз. Остальное время я либо фанился с кодами, либо просто был не в настроении проходить миссии. Частенько зависал с друзьями в SAMP( мультиплеер версия Сан Андреас), что тоже убивало время, а зачастую слишком много времени. Лично я в основном играл на РП (рол плей) серверах, хотя многим почемуто больше нравится дм( типо дратся,стрелять и убивать).Ребят, ну кто может не знать бывшего физика-ядерщика Моргана Фримана. Собственно, как не удивительно сюжет игры является продолжением первой части. Увидавшая свет в 2004 году игра от компнии Valve ,покорила сердца миллионов геймеров. Многие до сих пор играют в эту шедевральную игру. Невероятная на то время графика и физика заслуга движка Source, на котором функционирует теперь многие игры от Valve. Также в этот пункт могу отнести серию игр Контр Страйк, ведь по сути, CS 1.6 и CSS моды на первую и вторую часть халфы, а CS:GO просто улучшенная версия.Battlefield 2 – тактический шутер от первого лица, разработанный Electronic Arts, был представлен миру в томже 2005 году.Вы находитесь на поле боя, и отбиваетесь от врагов. Вооружение игрока на поле боя зависит от выбранного класса. В Battlefield 2 таких классов семь.У каждого класса – своё снаряжение. По мере повышения ранга можно открыть дополнительные модули для оружия. Класс можно выбрать перед началом боя, а сменить перед возрождением – после того, как убьют предыдущего персонажа. Если подобрать снаряжение убитого врага, класс тоже поменяется. Но главной фишкой игры является техника. Вы можете сесть в джип и ехать в неизвестном направлении, крушить с танков, вертолетов, самолетов. Вообщем очень крутая игра, а главное требуется всего 256 мб видео-памяти.Call of Duty 4: Modern Warfare 2 – шутеруот первого лица, разработанный Infinity Ward. Можно сказать, что это первый шутер про современную войну, где используются современные технологии и техника. Выпущен в 2009 году. Сюжет гры заключен в вымешленной войне будующего. Нодля нас это уже настоящее, ведь игра была выпущена в 2009 году. Тоже отличная игра, советую поиграть если у вас слабый пк.Ну и последняя игра из моего списка Fallout 3 - экшен-РПГ в стиле пост апокалипсиса с видом от первого либо третьего лица, разработанная компанией Bethesda.Fallout 3 – как ящик с подарками. В каждой локации встречаются интересные задания и испытания – можно попасть на космический корабль и спасти Землю от уничтожения, или защищать город от злобных супермутантов. В игре не скучно, а интересно и увлекательно.Ну а теперь как и обещал игры для слабых пк с наградой на Gamehag:4. Dragon Knight 2

5. Royal Quest





Надеюсь вам было приятно прочитать мою статью, и теперь вы знаете во что поиграть на своей "микроволновке".