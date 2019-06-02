Обзор на Terminator. Salvation

Обзор на одну из единственных игр про Терминатора на ПК

Почти сразу после выхода 4-ой части Терминатора, (а если быть точнее на этой же неделе) под названием Да придет спаситель. Выходит игра Terminator. Salvation The Video Game. Как ни странно мне фильм очень понравился, и не могу понять почему его называют плохим? Я слышал такие негативные отзывы:- Нет войны в фильме, как показывал Джеймс Кэмерон в своих фильмахКакая может быть война? Если показан 2018 год, когда Skynet был еще очень слаб, и сопротивления по-сути не было, люди прятались по подвалам, и будущий лидер сопротивления Джон Коннор по радиопереговорам призывал сражаться, а не бояться терминаторов- Нет легендарного Арнольда Шварцнеггера.Окей, я тоже был этим расстроен. Но как ему там появиться? Если даже терминатор модели Т-800 не появился? Если его только-только создали, и то в единственном экземпляре! Вообще у меня только две претензии к фильму, тот огромный трансформер который бесшумно подошел, вторая лично моя точка зрения. Вместо Кристиана Бэйла (Джон Коннор), лучше бы сыграл Сэм Уортингтон, тот который в фильме сыграл Маркуса Райта, но повторюсь это лично мое мнение, мне кажется если их поменять местами, то было бы лучше. Так что фильм Да придет спаситель мне понравился! А вот Генезис, увы это уже какое-то неправильное продолжение, а про Темные судьбы я пока что молчу, не видел фильм, судить не могу!О фильме поговорили, стоит поговорить об игре! Сюжет игры изменен в корне, и думаю что это хорошо. Хотя то что игра вышла одновременно с фильмом, это объясняет. Если конечно разработчики игры, не общались с создателями. Но мне кажется что была связь, почему? Узнаете позже! Внешность Джона Коннора полностью изменена, не знаю зачем это сделали, возможно Кристиан Бэйл не дал согласия на то чтобы его нарисовали в компьютерной игре. Озвучил кстати игрового Коннора тоже другой актер, Гидеон Эмери, и это сыграло с разработчиками в злую шутку. В игру добавлены новые враги, например как терминатор-паук, добавлено много новых ключевых персонажей, например девушка со шрамом на лице по имени Энджи, озвучила которую знаменитая американская актриса Роуз Макгоуэн. Из фильма в игру перенесена Блэр, озвучена той же актрисой что играла в фильме. Так же можно встретить солдата Барнса! И именно из-за этого я считаю что разработчики все-таки поддерживали связь с создателями фильма, возможно даже принимали какое-то участие!Не понятно игра Terminator. Salvation - это пролог или эпилог фильма? Так я пытался понять во время игры. Но потом понял, это отдельная вселенная которая не связана с фильмом, и скорее всего не связана даже с третьей частью - "Терминатор - 3. Восстание машин". Так как в игре мы не увидим жену Джона Коннора, Кейт Брустер (Коннор). А Кайла Риза, будущего отца человечества даже не упомянули, что уж говорить про гибрида Маркуса Райта. И именно из этих фактов, я понял что игра никак не связана с фильмами, это самостоятельное творение компании The Halcyon Company вместе с GRIN! Хотя у меня было предположение, может игра - это начало начал? Смотрите, многие считают что в первой линии времени, отцом Коннора не мог быть Кайл Риз, он стал тогда когда Джон отправил его на защиту своей матери Сары, то есть пошла вторая линия времени. Где отец Кайл, и ему с детства внушают о том что он будущий лидер, и великий воин. Такая моя фанатская версия, что Джон не знал еще своего отца, а в конце войны Коннор отправит Кайла, потому-что тот сам попросится. И с этого уже начнется вся франшиза, с первого фильма 1984 года, до 2009-ого "Да придет спаситель", но опять же повторю это мое предположение, и вы можете с этим не согласится.Перейдем к плюсам и минусам Terminator. SalvationПлюсы:- Интересная идея, перенести вселенную Терминатора на ПК, жаль что их почти нет, только на SEGA и DENDY- Классная графика- Добавлены новые персонажи, и модели терминаторов- Динамические взрывы и выстрелы- Отличная музыкаО плюсах вы услышали! Ну теперь поговорим о минусах- Сюжет игры очень слабоват, к тому же короткий- Такое чувство что я играл просто в стрелялку! Пока произойдет 10 перестрелок, то уже и забываешь куда, идешь, и зачем?Всем спасибо за внимание! Приятной игры...