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EarnНовостиПерсонажи в Soul Knight
Автор: Gamehag в October 21, 2019
(24 ratings)
Персонажи в Soul Knight

Персонажи в Soul Knight

Всем привет! Сегодня я расскажу вам о первых четырех персонажах игры Soul Knight.

Всего в игре есть 14 персонажей, 6 из них приобретаются за настоящие деньги. Каждый персонаж особенный, так как все персонажи обладают особыми способностями ,показателями здоровья и щитов ,количеством энергии в бою и шансом критического урона по противнику. Начнем с первого доступного персонажа, а именно с Рыцаря.
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Рыцарь первый доступный персонаж в игре. На первом уровне имеет 6 здоровья, 5 единиц брони, 180 энергии и 5% критического попадания по противнику. Начальный навык "Два оружия" позволяет на короткое время использовать вторую копию текущего оружия, нанося в два раза больше урона и тратя в два раз больше энергии. Второй навык Рыцаря "Все оружия" позволяет на короткое время использовать все оружие в течение короткого времени. Чтобы его получить нужно купить его за 5000 самоцветов. Хороший персонаж для начала игры и актуальный повседневно.
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Разбойник второй открываемый персонаж в игре. Чтобы его купить нужно потратить 2000 самоцветов. На первом уровне имеет 5 здоровья и 3 единицы щита,180 единиц энергии и 10% критического попадания по противнику. Начальный навык "Уклонение" позволяет игроку уклониться от пуль врагов и переместиться вперед. Второй же навык открывается только за настоящие деньги, что я вам категорически не рекомендую, так как в эту игру можно комфортно играть без доната. Ну теперь расскажу про второй навык. Он называется "Иайдо", он позволяет бросаться вперед на противников получая неуязвимость и нанося противникам на пути 8 единиц урона. Довольно хороший навык, если бы он не приобретался за настоящие деньги. Мое мнение об этом персонаже сложилось плохое, им невозможно проходить дальше 2 мира.
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И теперь персонаж по имени Маг. И кстати это девушка. Перейдем к характеристикам, она имеет 3 единицы и 5 единиц брони, 240 энергии и 0% критического попадания по противнику. Приобрести её можно за 3000 самоцветов. Начальный навык "Удар молнии" оглушает противников на 2 секунды сильным ударом молнии. Второй же навык "Пронзающий мороз" можно приобрести за 6000 самоцветов, этот навык создает перед собой ледяные шипы замораживающие и наносящие урон. Моё мнение о данной героине следующее, это мой любимый персонаж, которого я рекомендую качать первым делом.
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И последний персонаж на сегодня Ассасин. Поговорим о его характеристиках, он имеет 4 единицы здоровья и 4 единицы брони, 180 энергии и 10% критического попадания по противнику. Приобрести его можно за 4000 самоцветов. Хороший персонаж за свою цену, которым я много раз проходил игру. Первый навык "Темный клинок" ускоряет игрока и позволяет нанести мощный удар по противнику, довольно сильная способность которая позволяет быстро зачистить комнату. Вторая способность "Призрачный двойник" позволяет призвать своего двойника с экипированным как у тебя оружием. Также полезная способность для быстрой зачистки комнаты. Мне персонаж очень сильно нравится хоть и предназначен для использования оружия ближнего боя.
Вот и последний персонаж на сегодня, скоро я выпущу вторую часть.
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