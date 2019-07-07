О режиме Roblox Mad City

В игру Roblox каждый месяц играет более 48 миллионов пользователей, а средний онлайн в час-пик превышает показатель в 1 млн. Сегодня я бы хотела рассказать о режиме Mad city, создатель которого Schwifty Studios. Режим был создан 3 декабря 2017 года. Он напоминает Jailbreak, который, наверное, самый популярный режим сайта Roblox. Прямо сейчас в Mad City играет примерно 25 тыс. человек, а в общем в этом режиме 447.1M+ посещений.

Когда вы заходите в Mad City, первое что вы увидите это заставка Schwifty Studios, затем вы сможете выбрать за кого будете играть: полицию, героя или заключенного.





Роль полиции заключаеться в аресте спасенных заключенных или преступников. Чем больше преступлений совершил преступник, тем больше денег за него дадут.





Полиция может приютить собаку и дать ей имя. Выбирать расцветку можно за 100 робуксов. Для собак Schwifty Studios создали кость и корм.















Герой может выбрать 1 из 8 супер сил, которые сможет использовать для убийства преступников и заключенных. Если герой умрет, есть шанс, что после него останеться кристалл с его суперспособностью.







Совсем недавно добавили нового героя - Титана.









Заключенные должны найти предметы (веревка, пистолет, отвертка, ложка, отмычка, также камень, порох, пластик и дерево, что бы скрафтить взрывчатку или молоток) для того, что бы выбраться из тюрьмы, открывая коробки, ящики и автоматы. Также можно ограбить полицию и получить карту для входа в полицейский участок, пистолет и дубинку.













Преступники должны грабить банк, казино, клуб, пирамиду, ювелирный магазин (они обозначены специальными значками) и возвращаться после этого на кримиальную базу, что бы зачислились деньги,а также магазин техники, KFC и дома в качестве маленьких ограблений. Они могут убивать полицию и героев.









Преступник может получить джетпак и секретное оружие. Что бы получить джетпак нуно зайти в клуб и запомнить цвета кнопок на панели ди-джея (у каждого они разные).



Затем подойти к копкам которые на этаже выше и пистолетом выстрелить последовательность кнопок



После этого подняться еще на этаж выше и забрать карту, она находиться за столом на полке.



Затем вам нужно будет доехать в аэропорт и забрать джетпак.



Что бы получить секретное оружие вам нужно будет отправиться в пирамиду и пройти все исптания. В хранилище сокровищ вы должны будете подойти к золотой статуе и присесть 7 раз клавишей "c". Затем забрать золотой ключ.



Вам нужно будет пойти в здание KFC, вставить ключ и забрать оружие.







За заработанные деньги можно купить собственную машину, лодку, байк или даже вертолёт и самолёт

















Также, в Mad city можно менять скины на транспорт и оружие, их также нужно покупать.









У каждого игрока есть свой смартфон, он нужен для того, что бы спавнить транспорт, менять команду,вводить коды, менять настройки игры, смотреть награды за уровни, покупать деньги, заходить в магазин ( для этого нужны робуксы) и выбирать эмоцию. Открыть смартфон можно нажав кнопку "m".



За робуксы в этом режиме можно приобрести отличное оружие: RPG, M4A1,SCAR, AWP.







В целом, Mad City будет очень интересным для игроков Roblox. За 3 месяца игры в Roblox я не нашла режима, который будет интереснее этого.