О режиме Roblox Mad City

Дождь

Gem681

SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

49

0/160

EarnНовостиО режиме Roblox Mad City
Автор: Gamehag в July 7, 2019
(44 ratings)
О режиме Roblox Mad City

О режиме Roblox Mad City

   В игру Roblox каждый месяц играет более 48 миллионов пользователей, а средний онлайн в час-пик превышает показатель в 1 млн. Сегодня я бы хотела рассказать о режиме Mad city, создатель которого Schwifty Studios. Режим был создан 3 декабря 2017 года. Он напоминает  Jailbreak, который, наверное, самый популярный режим сайта Roblox. Прямо сейчас в Mad City играет примерно 25 тыс. человек, а в общем в этом режиме 447.1M+ посещений.

   Когда вы заходите в Mad City, первое что вы увидите это заставка Schwifty Studios, затем вы сможете выбрать за кого будете играть: полицию, героя или заключенного.
fTk0UJEv592KcbqBWKbMVryxRGlszH.PNG

   Роль полиции заключаеться в аресте спасенных заключенных или преступников. Чем больше преступлений совершил преступник, тем больше денег за него дадут.
ATox913YrE5AfsGIpgn8g7IUGW5IMe.PNG

   Полиция может приютить собаку и дать ей имя. Выбирать расцветку можно за 100 робуксов. Для собак Schwifty Studios создали кость и корм.

xw7HaYy9SjQMwRU6WOD6HLubtHvxwH.PNG

85kABvH0hKk844pkf3rhsNTPgLlZOQ.PNG m9AQqN2e8W76FtW9C7fIR34uTQuemK.PNG



   Герой может выбрать 1 из 8 супер сил, которые сможет использовать для убийства преступников и заключенных. Если герой умрет, есть шанс, что после него останеться кристалл с его суперспособностью.
Bzq1qYFQrjNOweK4EiucFS9FgUrrFM.PNG
kog3OFYSSfb7N6Tym4TdrZr8VZOaJC.PNG

   Совсем недавно добавили нового героя - Титана.

89rOVpTSzVWWDyrWPMHVneOvdeUpSz.PNG


   Заключенные должны найти предметы (веревка, пистолет, отвертка, ложка, отмычка, также камень, порох, пластик и дерево, что бы скрафтить взрывчатку или молоток) для того, что бы выбраться из тюрьмы, открывая коробки, ящики и автоматы. Также можно ограбить полицию и получить карту для входа в полицейский участок, пистолет и дубинку.


OY0uLbGpjINodgz10NcenCxMEii99F.PNGFyjTmFMlAzWCLRr3Uj6LOcpPhc7x2W.PNG



Преступники должны грабить банк, казино, клуб, пирамиду, ювелирный магазин (они обозначены специальными значками) и возвращаться после этого на кримиальную базу, что бы зачислились деньги,а также магазин техники, KFC и дома в качестве маленьких ограблений. Они могут убивать полицию и героев.


0BrynCBYZmi1up7hb4koclZqBL2Ku6.PNG

   Преступник может получить джетпак и секретное оружие. Что бы получить джетпак нуно зайти в клуб и запомнить цвета кнопок на панели ди-джея (у каждого они разные).
y0Oc02lExGA03OoLeaRSko4GHAGQIH.PNG
Затем подойти к копкам которые на этаже выше и пистолетом выстрелить последовательность кнопок
FzLC67uWv2YItxh331BISSjyNS61Mz.PNG
После этого подняться еще на этаж выше и забрать карту, она находиться за столом на полке. 
V25eJCp7hE5oEhWAELpZ1e1VF4NtTh.PNG
Затем вам нужно будет доехать в аэропорт и забрать джетпак.
2sEBTC6YFMiOlkiOreb8whuMzqrgdU.PNG
Что бы получить секретное оружие вам нужно будет отправиться в пирамиду и пройти все исптания. В хранилище сокровищ вы должны будете подойти к золотой статуе и присесть 7 раз клавишей "c". Затем забрать золотой ключ.
Q5hXJDERMxba2amdyqtlOGl1vmdBFX.PNG
Вам нужно будет пойти в здание KFC, вставить ключ и забрать оружие.
X39HlXx159ITt5WpQISLoeoP1cbAhn.PNG
fhdr7r4vLfJHIcS9n9qrxDPpK9EzB9.PNG

   За заработанные деньги можно купить собственную машину, лодку, байк или даже вертолёт и самолёт



wthzzD9ztn0QcjEZ2ZAHY4k8RklkCL.PNGxvFkurr3lQBmzgndX4phjY4Ia2UVLX.PNG32m8aRIcqyiWOQeiLGJ2QLBk3UBUTx.PNG




Также, в Mad city можно менять скины на транспорт и оружие, их также нужно покупать.
YJ5qdWoemTOXOzwXYFv8U36YvSZ5S3.PNGfXQSQhcsUsvfEX1AsCHyx0ZeaYJ9Xx.PNG



У каждого игрока есть свой смартфон, он нужен для того, что бы спавнить транспорт, менять команду,вводить коды, менять настройки игры, смотреть награды за уровни, покупать деньги, заходить в магазин ( для этого нужны робуксы) и выбирать эмоцию. Открыть смартфон можно нажав кнопку "m".

За робуксы в этом режиме можно приобрести отличное оружие: RPG, M4A1,SCAR, AWP.

kXIC0QVZApbsfdg4OIHwf1Coo2Rl9P.PNG

В целом, Mad City будет очень интересным для игроков Roblox. За 3 месяца игры в Roblox я не нашла режима, который будет интереснее этого.

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности