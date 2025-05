О прошедшем P.T.B. 5.7.0. | Dead By Daylight

Пламенный привет колдунам и колдуньям платформы Gamehag , с вами User_Unknown! Сегодня я хочу рассказать о прошедшем бета-тестировании 5.7.0. в Dead By Daylight.



Желаю всем приятного аппетита , но а я начинаю

Две недели назад в Dead By Daylight завершилось публичное бета-тестирование версии 5.7.0. , и мне хочется рассказать об этом на своём личном опыте , поговорить об основных изменениях и подвести итог об этих изменениях.



Основными изменениями стали: 1)Переработка и редизайн карты Хэддонфилд, 2)Реворк Легиона и Госутфэйса, 3)Изменение эффекта "Кровотечение", 4)Изменение параметров тотема дара: "Круг исцеления".



Примечание: в статье я рассмотрел основные моменты изменений опробованные на личном игровом опыте, подробнее обо всех изменениях в 5.7.0. вы можете прочитать на открытых источниках Dead By Daylight.



ОБ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ:



1)Переработка и редизайн карты Хэддонфилд



Хэддонфилд всегда был особенной картой в Dead By Daylight, в этот раз разработчики решили поменять дизайн карты и её структуру. Начнём с дизайна - в этот раз пришлось переработать полностью дома и прилежащие ему территории, внутри дома обставили больше интерьера , а также ограничили некоторые окна для возможности перепрыгивания через них. Крыша на новых домах теперь имеет балкон и небольшой проломленный спуск вниз.



Теперь о самой популярной постройке на карте Хэддонфилд - "Подвал с окнами и паллетой". Изменения коснулись и этого места , как структурные , так и дизайнерские. Теперь дом , внутри которого есть этот подвал, имеет 3 паллеты - одна на 1 этаже и 2 в подвале , а также ограниченное на 1-2 количество окон в доме.



Здесь пример дизайна нового Хэддонфилда :

А вот примерно так выглядел старый Хэддонфилд :

Моё мнение по поводу переработки Хэддонфилда осталось положительным, нет того , что могло мешать нормальной игре, не падает уровень частоты кадров в секунду, карта хорошо оптимизирована под слабые пк





2)Изменения Гоустфэйса





Мой игровой процесс на этом персонаже не всегда шёл гладко до 5.7.0. , всегда возникали определённые трудностями, которые не способствовали приятной и нормальной игре. В этот раз разработчики постарались над деталями способности "Ночной саван" , внесли несколько изменений, которые уже на бета-тестировании 5.7.0. показали себя с лучшей стороны. И так, основные изменения способности "Ночной саван":



-Выживший , который был отмечен с помощью способности "Ночной саван" , больше не сможет обнаружить во время погони Гоустфэйса

-Время существования метки на выжившем увеличено с 45 до 60 секунд (это было сделано с целью дать больше времени на то , чтобы перевести выжившего в состояние присмерти)

-Примечание : Изменения аддонов я разбирать не стал , так как моя задача дать основу , все изменения вы можете посмотреть в открытых источниках по игре Dead By Daylight

2.1Изменения Легиона

Так как Легион - это основной персонаж за которого я играю на протяжении 700 часов, то успел набрать не мало отрицательного опыта в процессе игры, очень сильно ждал выпуска улучшений для данного убийцы. Основными из них стали следующие :

-Истощение стало меньше на одну секунду (было 4 стало 3 , при этом аддоны Холодная грязь и Кассета Джоуи были заменены другими эффектами , так как они раньше влияли на время истощения)

-После каждого успешного удара по выжившему в способности "Дикое бешенство" , скорость передвижения увеличивается на 0.2 м/с

-В дополнение ко всему, после нанесения успешных 4 ударов по выжившему в "Диком Бешенстве" , 5-ый удар приведёт выжившего в состояние присмерти

Примечание : Легион также не остался без изменения своих аддонов , заменены абсолютно все свойства , о них вы можете подробно прочитать в открытых источниках по игре

3)Изменение свойств статуса "Кровотечение"

Ни для кого не секрет , что статус "Кровотечение имел раньше эффект обильного кровоизлияния , что затрудняло лечение и позволяло найти выжившего по массивным пятнам крови. Но теперь в 5.7.0. "Кровотечение" стало наиболее значимым фактором , который действительно оказывает дополнительное сопротивление выжившим

-Теперь вместо того , чтобы сильно кровоточить и просто искать выжившего по следам , выжившие , имеющие статус "Кровотечение" , которые не завершили лечение до конца , будут терять 7% здоровья в секунду.

Примечание : данный статус не действует на выжившего находящегося в состоянии присмерти

4)Изменение параметров Тотема Дара: "Круг исцеления"



Данный тотем является очень спорным , очень много раз его приходилось приводить в порядок и перерабатывать , но и в этот раз разработчики не оставили его без внимания :

-Бонус к скорости лечения при активном тотеме дара составляет 40/45/50%

Итог : поиграв на 5.7.0. публичном бета-тестировании я остался с положительными эмоциями , жду не дождусь выпуска обновления в официальное пользование (Оно состоится 27 апреля)

Спасибо всем за внимание!

Статья написана пользователем User_Unknown