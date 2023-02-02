Необычная игра Neptunian Donut

Всем геймерам привет! Обнаружил в Steam необычную игру! Необычность заключается в том, что в игре платформере абсолютно отсутствуют какие либо бонусы (монеты, кристаллы, очки, статистика и т.д.)

Дословно на русский язык название Neptunian Donut можно перевести как, Нептунский пончик. Пончик выпадает из машины в районе знаменитого "Роузвелла" и оживает. Знаменит Роузвелл тем, что с 40-х годов прошлого века там происходят "чудеса" связанные с НЛО и активностью пришельцев. Так вот, пончик оживает и через "кротовую нору", которая является еще и нефтяной трубой, попадает на планету Нептун. Так согласно сценарию игры, пришельцы воруют нефть на нашей планете и отправляют все на Нептун, где шарообразные НЛО и акулы охраняют эту ворованную нефть. Бедняге пончику придется проскакать 50 уровней минуя нефть, бочки, НЛО, акул в поисках нужной кротовой норы-трубы, для того что бы вернуться на Землю. Пройдя 50-ый уровень пончик наконец попадает в особенную кротовую нору-трубу, которая не оставляет его на Нептуне, но и не возвращает на Землю. Пончик перемещается в нашу самую ближайшую соседку галактику Андромеду, но куда именно не показано. Хотелось бы узнать, но на экране появляется надпись To be continued, что в переводе с английского означает продолжение следует. Ну что же будем ждать вторую часть.

Игра невероятно сложная, нет ничего в ней, кроме самого игрового процесса. Управление тремя кнопками, супер удобно, не ошибешься. Графика очень простая, что совсем не портит игру. Можно подумать, что все в игре какое-то «деревянное», но атмосфера планеты Нептун, совсем не такая как на Земле, что возможно задумано изначально, что бы били видны различия планет. Да это и не важно, любая игра-это вымысел, фантазия автора. Небольшое количество уровней проходят по видимому когда на Нептуне наступает ночь, но ночь не супер темная, просто все на планете становиться серого цвета. Также Вам придется поиграть во время Нептуно-трясения, это как Земля-трясение, только на Нептуне. Некоторые геймеры писали, что от этой тряски было очень некомфортно играть, лично у меня не было ни какого дискомфорта абсолютно, даже наоборот мне понравилось, очень необычно, интересно и добавляет интересную сложность игровому процессу.

Когда Вы пропадете, а это будет происходить довольно часто, Вы мгновенно возвратитесь на начало уровня. Можно конечно вернуться в меню с помощью кнопки Esc, но процесс затягивает и хочется пройти наконец этот тяжёлый уровень и доказать самому себе, что я могу. Каждый новый уровень не легче предыдущего, но и не тяжелее. Да, к стати музыкальное сопровождение в игре Heavy Metal треки, которые не отключаются в меню. А поскольку уровней сложности в игре нет, получается чумовой коктейль из сложного прохождения под Heavy Metal, плюс необычность игровых звуков, которые обусловлены атмосферой Нептуна ( которая состоит в основном из водорода и гелия) и если геймер не сдается и проходит, то получает неповторимое ощущение настоящей победы, поскольку повторюсь, в игре нет ничего кроме игры. Отзывы об игре очень положительные, но когда я попытался их прочитать, то обнаружил, что подавляющее количество отзывов на японском языке. Респект японским геймерам, видимо они совершенно не боятся трудностей, это действительно вызывает уважение! На этом пожалуй можно закончить статью, с одной важной деталью, играйте в Нептунский Пончик только в том случае если Вам действительно не страшна игровая необычность и сложность.

