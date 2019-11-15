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EarnНовостиКак узнать ID предмета в Roblox?
Автор: Gamehag в November 15, 2019
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Как узнать ID предмета в Roblox?

Как узнать ID предмета в Roblox?

Многие заходя в такие игры как Neighborhood Of Robloxia где в редакторе скина нужно вводить ID предмета чтобы его одеть. Но это не один режим где есть такой фиговый редактор с ID кодами и их много. Но как его узнать этот ID? Многие знают сайт robloxlist.com. Там находятся многие коды для одежды и аксессуаров. Но этот сайт крайнее унылое,неудобное гов...! Проще всего поступить моим быстрым способом... (В конце я даже ID сет ОМОН'а напишу))

 Итак... для начало нам нужно зайти в "Каталог" чтобы найти там предмет и его ID который нам нужен.

(Заранее говорю всё будет подчёркнуто куда нажимать и что выделять)

iDJI47UyBJNCOsmTpmt93I4Ow66QTq.png

Прекрасно! Теперь ищем предмет который нам нужен. Пусть это будут пиксельные очки. Нажимаем на них. *Клик*

4EVlPQk1orrsK3XdTXZR9Q1yucX0p7.png

Вот мы и нажали на очки,что дальше? Мы теперь нажимаем на строку где написана ссылка сайта.

8uDjuJpRYUYc0nUquWlbx3csqcoLSL.png

О боже,где мы? Там где надо. У нас сверху написана ссылка сайта роблокса. Там и написан ID предмета.


K2jW1nTparaTDFGKpfaUvRndQRgCkV.png

Там выделяем и копируем много циферок в этой ссылке после слов /catalog/ . Чтобы быстро скопировать жмём клавиши Сtrl и C.

fe1l6lSgpJvQk8TW1n1uQTRZDSG3WL.png

Ну и всё... У нас есть ID. Теперь мы можем вставить его в редактор скина в игре которую я уже упомянул Neighborhood Of Robloxia.

TNxm7eXpwbJTALPV4u7JurzNs5dI7O.png

Вставляем эту дрянь в редактор комбинацией клавиш Сtrl и V... И у нас будут этот предмет чей ID мы скопировали. И готово! Кстати... Такая же фишка работает с ID песен Roblox. Ну к примеру с песней Guerra. Эти коды можно вставить в бумбокс и разные радио.

w0TtFJ4ZAmXQPpF6GOCmCtaS85s3Xz.png


Я даже для вас скин ОМОН'a из этих ID. Вот как он выглядит...  (Не обращайте внимание на интерфейс режима))

7TV5RbsZfZgzy2W8KizLGlJuIpZRqL.pngsTCxy1vLm1IKMwbWDEMoYsEZzSlMGa.png

И как я обещал я сейчас скину все ID этого сета.. И ещё... если вы захотите я даже сделаю ещё статью где будут разные ID сетов! (Всё это без СМС и регистраций))

Рубашка-1582611240
Штаны-2032634362
Остальное-Маска:1309911,Кулон:31312480,,Повязка:11297708,Дубинка:11956382,Рация:4378176948,Рюкзак:4258714926,Шлем:3928485167.
 

А на этом всё! Надеюсь вы теперь знайте как быстро найти ID предмета или музыки и не париться c внешним видом. Ну а раз я уже спалил свой ник в роблоксе то можете и в друзья меня добавить))
                                                                   
                                                                                           Покеда-а-а-а-а-а-а :D
                                                                                                 By:MiRuss_
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