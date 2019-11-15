Как узнать ID предмета в Roblox?

Многие заходя в такие игры как Neighborhood Of Robloxia где в редакторе скина нужно вводить ID предмета чтобы его одеть. Но это не один режим где есть такой фиговый редактор с ID кодами и их много. Но как его узнать этот ID? Многие знают сайт robloxlist.com. Там находятся многие коды для одежды и аксессуаров. Но этот сайт крайнее унылое,неудобное гов...! Проще всего поступить моим быстрым способом... (В конце я даже ID сет ОМОН'а напишу))

Итак... для начало нам нужно зайти в "Каталог" чтобы найти там предмет и его ID который нам нужен.(Заранее говорю всё будет подчёркнуто куда нажимать и что выделять)Прекрасно! Теперь ищем предмет который нам нужен. Пусть это будут пиксельные очки. Нажимаем на них. *Клик*Вот мы и нажали на очки,что дальше? Мы теперь нажимаем на строку где написана ссылка сайта.О боже,где мы? Там где надо. У нас сверху написана ссылка сайта роблокса. Там и написан ID предмета.Там выделяем и копируем много циферок в этой ссылке после слов /catalog/Чтобы быстро скопировать жмём клавишиНу и всё... У нас есть ID. Теперь мы можем вставить его в редактор скина в игре которую я уже упомянулВставляем эту дрянь в редактор комбинацией клавишИ у нас будут этот предмет чей ID мы скопировали. И готово! Кстати... Такая же фишка работает с ID песен Roblox. Ну к примеру с песней Guerra. Эти коды можно вставить в бумбокс и разные радио.Я даже для вас скин ОМОН'a из этих ID. Вот как он выглядит... (Не обращайте внимание на интерфейс режима))И как я обещал я сейчас скину все ID этого сета.. И ещё... если вы захотите я даже сделаю ещё статью где будут разные ID сетов! (Всё это без СМС и регистраций))Рубашка-1582611240Штаны-2032634362Остальное-Маска:1309911,Кулон:31312480,,Повязка:11297708,Дубинка:11956382,Рация:4378176948,Рюкзак:4258714926,Шлем:3928485167.