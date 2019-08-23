Обзор на Hearts of Iron 3.

Hearts of Iron 3 - третья игра в серии игр Hearts of Iron. Жанр всех игр этой серии является глобальная стратегия. Разработана компанией Paradox Interactive и выпущена в 2008 году. Игра захватывает период Второй мировой войны, а именно 1936-1948 года.

Как я уже написал, это глобальная стратегия. Ваша задача- захватить мир. Но для начала вам нужно выбрать временной период и страну. В игре 5 сценариев: Дорога к войне 1936 год, Надвигающаяся буря 1938 год, Блитцкриг 1939 год, Пробуждение гиганта 1941 год, Гибель богов 1944 год. Вы можете выбрать абсолютно любую страну, существовавшею в то время.Итак, вы определились с выбором, загружаетесь и видите большую карту. Вот это все вам нужно захватить, чтобы выиграть игру. Что нужно для захвата стран? Правильно, армия. По началу у всех стран есть армия, но она далеко не лучшая в мире. И тут вы можете либо заново создавать всю армию, расформировав начальные отряды, либо подлатать нынешнюю армию и укрепить её. Вы можете создавать пехоту, танки, самолеты и корабли. Также нужно собирать правильные шаблоны, чтобы армия была мощнее. Но будьте внимательны, через чур большое количество определённых дивизий будет приводить к штрафам. Сделав хорошую армию, вам нужно назначить генерала. Назначили генерала? Отлично, теперь можно подводить армию к границам. Для этого вы можете поставить метку на провинцию страны, к которой хотите подвести войска. Хорошо, вроде бы вы готовы к войне, но не все так просто. Для войны вам нужна причина, а ее нужно получить. Самый простой способ- играть на историческом фокусе и получать во время прохождения игры.Вы получили причину и теперь точно можете воевать. А нет, лучше не спешить. Тут несколько причин — одна из них это союзники врага. Согласитесь, хороший союзник всегда поможет своим. И если вы нападете на условную Францию, то Британия ее не бросит в беде. Поэтому вам нужно также обрести союзников. И тут два выбора, либо вы ищете страны с вашей идеологией, либо с помощью специальных очков дипломатии начинаете влиять на другие страны. Во втором случае вы сможете привести к союзу почти любую страну. Однако, это займет огромное количество времени и может не сработать. Ну теперь то точно всё?- спросите вы. Да,- отвечу я. Но вам не стоит спешить, так как можете нарваться на большое количество дивизий соперника, на укрепления или ещё хуже — попасть в котел. Кстати, в игре присутствуют ресурсы, которые очень сильно влияют на игру. Их можно добывать или закупать. Из-за сильней агрессии с вашей стороны, некоторые государства могут наложить на вас эмбарго и всё, плакала ваша экономика. А еще есть людские ресурсы, которые нужны для армии.Время же не стоит на месте и технологии идут вперёд. Вы и ваша армия, да и экономика в целом требуют улучшения. Скажу сразу, изучить технологии будущего НЕЛЬЗЯ. Чтобы изучать новые технологии, вам понадобятся опять же специальные очки. Их вы можете вложить как и в армию, так и в дипломатию. Итак, вы захватили страну и вроде бы все окей, но не тут то было. В оккупированной вами стране начнутся восстания, которые ой как сильно будут мешать. Вам нужно будет оставлять некоторые дивизии ради остановки бунтующих. Также бунты могут начаться на вашей территории. Если вы попытаетесь сменить идеологию, власть или что-то подобное, народ начнет волноваться. Так что будьте с этим аккуратны. Еще вы можете заслать шпионов в чужую страну, чтобы к примеру увеличить влияние своей идеологии в другой стране.HoI 3 довольно интересная стратегия, в неё можно поиграть с друзьями по мультиплееру, можно одному. Если вы новичок в этой игре, вам придется несладко. Игра очень сложная в плане освоения. Я видел, как множество новичков доверяют свою армию ИИ, а потом бросают игру из-за того, что ИИ слил всю армию. Так не надо делать. Лучше не торопитесь, следите за всем фронтом и будет вам счастье. Теперь я постараюсь выделить плюсы и минусы.Плюсы: Это очень интересная стратегия, мало где вы будете видеть модельки армии и в то же время вы видите весь мир. Также, в игре учтено большое количество мелочей. К примеру, это погода. Еще одним плюсом является то, что вы чувствуете себя реальным правителем. Вам нужно следить за всем.Минусы: Для новичков вышеописанное это будет сложностью. Еще минус — это большая продолжительность игры. Больше минусов я не нашел.На этом всё, спасибо, что прочитали.