Новость на Gamehag #1 - Панель, Сундуки, новые награды

Приветствуем!

Вместе с другими изменениями, которые мы приготовили для Вас, мы решили представить Вам новую серию статей - Новости на Gamehag! Они предназначены для того, чтобы сформировать Вас как можно скорее о всех наградах, акциях и других изменениях на портале.

Новости на Gamehag будут появляться настолько часто насколько это будет необходимо - в случае акций, больших изменений на платформе, добавлением в магазин новых интересных наград.





Мы советуем сразу же ознакомится с статьями ниже, иногда это может помочь в дополнительном получении Камней Душ …﻿

Давайте начнем!

Теперь у Вас будет доступ к Командному Центру, который является некой панелью, с помощью которой Вы с легкостью можете использовать все важные функции платформы. Дополнительно Вы найдете такие опции в панели как:

Задание на Сейчас и Другие Задания - выделенные задания будут вознаграждены Камнями Душ, очками опыта и в будущем - дополнительными наградами (такими как сундуки, руны или даже играми!).

Самые новые премьеры и Самых популярных наград - Список самых горячих и исторически востребованных наград. Приготовленных для Вас, чтобы Вы были в курсе событий.

Новости, Предложения Дня, награды для следующего уровня, LiveDrop, Избранные награды - функции известные Вам, но представленные в более доступном и дружелюбном стиле.

Не более и не менее 15 новых сундуков появилось в магазине - они содержат активационные ключи, скины CS:GO, виртуальные валюты и подарочные карты.

Большинство сундуков было создано с мыслью о фанах и специфических жанрах, поэтому шанс получить желанную игру теперь значительно выше.

Содержание оставшихся сундуков был обновлено новыми играми, дополнительными виртуальными валютами и большим выборов скинов CS:GO.

FIFA 20, Borderlands 3 и многие, многие другие горячие премьеры для PC!

Teamfight Tactics и Dota 2 Autochess награды

Более широкий выбор активационных ключей для XBOX!