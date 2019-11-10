Как поднять FPS в CS:GO

Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem847
Atia
Atia
Gem30
kamalcanteenm
kamalcanteenm
Gem8
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
tijnestein
tijnestein
Gem217
Atia
Atia
Gem7
Atia
Atia
Gem223
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,270
Justin Böning
Justin Böning
Gem10
Justin Böning
Justin Böning
Gem35
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem343
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem50
Atia
Atia
Gem7
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem10
john19john9
john19john9
Gem175
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem30
bpedder79
bpedder79
Gem57
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem189
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem770
john19john9
john19john9
Gem175
Дождь

Gem681

SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

49

0/160

EarnНовостиКак поднять FPS в CS:GO
Автор: Gamehag в November 10, 2019
(71 ratings)
Как поднять FPS в CS:GO

Как поднять FPS в CS:GO

Хорошие способы

 На данный момент как я поглядел-это самая актуальная тема. Вопросы по типу "Как мне поднять FPS?" или "Где достать ноутбук два ядра, два гига и игровая видеокарта в подарок без СМС и регистраций прямо домой, прямо на диван и прямо под стол" появились сразу после выхода Half-Life 2. Ну шо хлопцы. ща я вам покажу троечку секретиков, которые помогут вам поднять FPS на 10000 кадров. Да нет конечно не поднимется он до стольки, но на 20 кадров выше было у меня, поэтому я думаю, и у вас будет так же.

KRBCcx7uYvGuJVOYvGOT7pwqVXmrhF.jpg

 1.Очистите свой ПК от пыли. В некоторых случаях из-за пыли процессор или видеокарта может очень сильно нагреваться, из-за чего компьютер может тормозить. Следовательно FPS в играх будет падать. Когда я вижу, что у меня на компьютере скопилось много пыли, я отстёгиваю от него все кабеля, переворачиваю на бок, открываю крышку, тащу пылесос со специальной насадкой похожей на щётку и начинаю пылесосить так сказать. Настоятельно рекомендую не вытирать компьютер внутри влажными салфетками так как на микросхему или материнскую плату может попасть вода и тогда ты поиграешь в контру только в своём воображении, на улице, так как ты соответственно сломал комп. А если и вытирать  его салфетками, то сухими.

pEzGQeIKFHlThC3GiebJWVkfyRQT4t.jpg

2.Комплексы утилит. Когда вы копаетесь в интернете и ОСОБЕННО что-то с них скачиваете, то автоматически могут скачаться разные плохие и ненужные браузеры вроде Амиго или даже каких-нибудь вредоносных программ, а иногда и просто бывает, что просто эти программы непонятно из-за чего скачиваются. На помощь приходят комплексы утилит, такие как CCleaner и ASC. Когда у меня были проблемы с FPS я ими пользовался. Сейчас у меня нормальный FPS  в контре и я не пользуюсь утилитами. Но тем у кого есть просадки рекомендую.

VSR16sYk265Ha70wojCgqUuiVgshSU.jpg

3.Поднимаем FPS с помощью настроек NVIDIA. Тут я буду поэтапно и подробно рассказывать (с картинками и подписями к ним, так же подпись будет относится к картинке выше).

YASra20Tnju5xpes71CE2bE0NjDC25.png

Пункт 1. Нажмите по рабочему столу правой кнопкой мыши, у вас всплывёт окно. Выберите Панель управления NVIDIA (нажмите на неё). Слева. где написано Параметры 3D кликните на Регулировка настроек изображения с просмотром.

VN0IQahByAA6o5xraCUODVwiW2ygXV.png

Пункт 2. Под крутящимся 3D логотипом NVIDIA по умолчанию стоит следующее. (см. картинку выше)

qaeihFGP6HTVXvD8jKiXmExwsPzwk5.png

Пункт 3. На это надо исправить заменив расширенные настройки 3D изображений на пользовательские настройки с упором на... Внизу у вас станет доступен ползунок, который вы будете должны выкрутить влево. Вуаля, всё готова! Только не забудьте нажать применить настройки.

В заключении хочу сказать, что это действительно рабочие способы от которых FPS действительно поднимется.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности