Как поднять FPS в CS:GO

Хорошие способы

На данный момент как я поглядел-это самая актуальная тема. Вопросы по типу "Как мне поднять FPS?" или "Где достать ноутбук два ядра, два гига и игровая видеокарта в подарок без СМС и регистраций прямо домой, прямо на диван и прямо под стол" появились сразу после выхода Half-Life 2. Ну шо хлопцы. ща я вам покажу троечку секретиков, которые помогут вам поднять FPS на 10000 кадров. Да нет конечно не поднимется он до стольки, но на 20 кадров выше было у меня, поэтому я думаю, и у вас будет так же.1.Очистите свой ПК от пыли. В некоторых случаях из-за пыли процессор или видеокарта может очень сильно нагреваться, из-за чего компьютер может тормозить. Следовательно FPS в играх будет падать. Когда я вижу, что у меня на компьютере скопилось много пыли, я отстёгиваю от него все кабеля, переворачиваю на бок, открываю крышку, тащу пылесос со специальной насадкой похожей на щётку и начинаю пылесосить так сказать. Настоятельно рекомендую не вытирать компьютер внутри влажными салфетками так как на микросхему или материнскую плату может попасть вода и тогда ты поиграешь в контру только в своём воображении, на улице, так как ты соответственно сломал комп. А если и вытирать его салфетками, то сухими.2.Комплексы утилит. Когда вы копаетесь в интернете и ОСОБЕННО что-то с них скачиваете, то автоматически могут скачаться разные плохие и ненужные браузеры вроде Амиго или даже каких-нибудь вредоносных программ, а иногда и просто бывает, что просто эти программы непонятно из-за чего скачиваются. На помощь приходят комплексы утилит, такие как CCleaner и ASC. Когда у меня были проблемы с FPS я ими пользовался. Сейчас у меня нормальный FPS в контре и я не пользуюсь утилитами. Но тем у кого есть просадки рекомендую.3.Поднимаем FPS с помощью настроек NVIDIA. Тут я буду поэтапно и подробно рассказывать (с картинками и подписями к ним, так же подпись будет относится к картинке выше).Пункт 1. Нажмите по рабочему столу правой кнопкой мыши, у вас всплывёт окно. Выберите Панель управления NVIDIA (нажмите на неё). Слева. где написано Параметры 3D кликните на Регулировка настроек изображения с просмотром.Пункт 2. Под крутящимся 3D логотипом NVIDIA по умолчанию стоит следующее. (см. картинку выше)Пункт 3. На это надо исправить заменив расширенные настройки 3D изображений на пользовательские настройки с упором на... Внизу у вас станет доступен ползунок, который вы будете должны выкрутить влево. Вуаля, всё готова! Только не забудьте нажать применить настройки.В заключении хочу сказать, что это действительно рабочие способы от которых FPS действительно поднимется.