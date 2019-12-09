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EarnНовостиСравнение дробовиков Fortnite
Автор: Gamehag в December 9, 2019
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Сравнение дробовиков Fortnite

Сравнение дробовиков Fortnite

Всем привет! Играя в 1 сезон 2 главы, многие задаются вопросом: чем же играть, что взять. В данной статье я постараюсь сравнить виды дробовиков, выражу свое мнение, и вы наконец-то сможете определиться при выборе того или иного вида дробовика.






 




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Как вы уже поняли. мы будем поговорить о помповом дробовике и тактическом. Во второй главе игроки начали замечать значительную разницу: помповый стал гораздо хуже, чего не скажешь о тактическом. Итак, приступим к сравнению.
Серый тактик в тело наносит 71 единицу урона, в то время как помпа - 70 (если стрелять в упор). Разница не значительная, но все же. В голову тактик наносит целых 159 единиц урона, а помпа - 140. Учитывая большее количество патронов и, что не мало важное, скорострельность, можно сделать вывод, что тактик серого качества гораздо лучше такой же помпы.
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В зеленом же качестве тактик в тело наносит противнику 75 единиц урона, а в голову 168. Помпа в тело - 80, а в голову - 160. Учитывая те же характеристики, как и в прошлый раз, с тактиком играть лучше, но для заядлых любителей помпы, ее выбор не правильным не будет.
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Синий тактик в тело наносит 79 единиц урона, а в голову - 177. Помпа в тело - 90 единиц урона, а в голову - 180. Здесь, на мое субъективное мнение, тактик выигрывает за счет уже названых причин, но в данном случае в умелых руках помпа будет получше. В общем, при сравнении этого оружия в синем качестве можно выбрать что угодно: как говорится, на любителя.
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А вот здесь ситуация поинтереснее. Дело в том, что фиолетовый тактик наносит всего лишь 83 единицы урона в тело и 186 в голову. В то время как помпа - 100 в тело и 200 в голову, то есть убивает соперника с одного выстрела. И здесь я рекомендую брать помпу, ведь разница в уроне значительная, не смотря на скорострельность.
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Здесь ситуация похожа на прошлую. Тактик наносит в тело 87 единиц урона, а в голову 195 в голову. Помпа же в тело - 110 урона, а в голову - 220. Так что тоже рекомендую брать именно помпу.  
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