Сравнение дробовиков Fortnite

Всем привет! Играя в 1 сезон 2 главы, многие задаются вопросом: чем же играть, что взять. В данной статье я постараюсь сравнить виды дробовиков, выражу свое мнение, и вы наконец-то сможете определиться при выборе того или иного вида дробовика.













Как вы уже поняли. мы будем поговорить о помповом дробовике и тактическом. Во второй главе игроки начали замечать значительную разницу: помповый стал гораздо хуже, чего не скажешь о тактическом. Итак, приступим к сравнению.Серый тактик в тело наносит 71 единицу урона, в то время как помпа - 70 (если стрелять в упор). Разница не значительная, но все же. В голову тактик наносит целых 159 единиц урона, а помпа - 140. Учитывая большее количество патронов и, что не мало важное, скорострельность, можно сделать вывод, что тактик серого качества гораздо лучше такой же помпы.В зеленом же качестве тактик в тело наносит противнику 75 единиц урона, а в голову 168. Помпа в тело - 80, а в голову - 160. Учитывая те же характеристики, как и в прошлый раз, с тактиком играть лучше, но для заядлых любителей помпы, ее выбор не правильным не будет.Синий тактик в тело наносит 79 единиц урона, а в голову - 177. Помпа в тело - 90 единиц урона, а в голову - 180. Здесь, на мое субъективное мнение, тактик выигрывает за счет уже названых причин, но в данном случае в умелых руках помпа будет получше. В общем, при сравнении этого оружия в синем качестве можно выбрать что угодно: как говорится, на любителя.А вот здесь ситуация поинтереснее. Дело в том, что фиолетовый тактик наносит всего лишь 83 единицы урона в тело и 186 в голову. В то время как помпа - 100 в тело и 200 в голову, то есть убивает соперника с одного выстрела. И здесь я рекомендую брать помпу, ведь разница в уроне значительная, не смотря на скорострельность.Здесь ситуация похожа на прошлую. Тактик наносит в тело 87 единиц урона, а в голову 195 в голову. Помпа же в тело - 110 урона, а в голову - 220. Так что тоже рекомендую брать именно помпу.