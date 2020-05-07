Для новичков Fortnite.

За последние годы активно гремит на всю планету игра Fortnite , от Epic Games. Хоть сейчас она затихла, но стоит отдать должное и посветить эту статью начинающим игрокам (если такие есть), не знающих азы игры и внести немного ясности. (РЕЧЬ КОНКРЕТНО О КОРОЛЕВСКОЙ БИТВЕ).

Итак, привет всем, если Вы человек, играющий в Fortnite так скажем "достаточное" количество времени и Вы ни раз брали TOP-1 в Королевской битве, то эта статья не для Вас, а если Вы человек, который только-только начал играть, однажды не получилось или ещё не начинал, то советую прочесть эту статью до конца.

Алгоритм 1. После клика: "Играть" и прохода загрузки перед Вами появляются три вертикальных четырёхугольника с разными названиями, в нашем случае мы нажимаем центральный четырёхугольник с названием "Королевская битва", если же всё на Английском, то вы можете поменять язык в пусковой установке Epic Games (шестеренка и в самом верху язык). Далее перед нами новости и обновления в игре, которые мы благополучно закрываем (ну хотите-прочтите) и в нижнем правом углу на жёлтом фоне написано слово: "Играть", но чуть выше этого слово надпись "режим", заходим и выбираем сначала "В одиночку", ибо прежде чем играть различные режимы-мы должны разобраться в управлении, стрельбе и прочем. НО не спешите вступать в бой, лучше сначала зайти в Панель управления и настроить под себя игру, от Разрешения экрана до Горячих клавиш (удобных для Вас при строительстве((о котором я расскажу немного позже)), использовании смайлов, карты, меню оружий и т.д.)









Алгоритм 2. Вот через короткий промежуток времени Вы наконец запустились в игру и скорее всего оказались на стартовом острове (люди со слабыми ПК не всегда попадают на него и появляются, будучи летящими в автобусе) и вокруг Вас другие игроки, попытки убить их-бесполезны, ибо разминочный этап даёт немного размяться всем игрокам (можно подобрать оружие, повисшее над землёй и попробовать пострелять с него в бездействующего игрока, что бы примерно прочувствовать стрельбу в игре), а так же добыть ресурсы (ресурсы можно получить практически со всех окружающих Вас предметов: машины, деревья, дома, здания, заборы и т.д.) и задать дальнейший темп строительству в схватке в дальнейшем (в целях самозащиты от окружающих Вас оппонентов).











Алгоритм 3. Вот Вы летите в автобусе, а в правом верхнем углу (под картой) идёт отсчёт до момента, когда Вы можете выпрыгнуть с автобуса и полететь на нужную локацию (что бы выпрыгнуть с автобуса необходимо нажать пробел), для выбора локации Вы можете посмотреть на карту (лично у меня в панели управления для открытия карты назначена клавиша "ь") и что бы скорее приземлиться на неё Вам необходимо зажать клавишу "Вперед" (W) и смотреть на данную локацию (если Вы летите прямо над нею, то смело опустите мышь в самый низ), на определённом уровне над землёй у Вас автоматически раскроется аэроплан (другими словами парашют) и через некоторое время Вы приземлитесь в желаемое для Вас место (что бы не потерять его из виду случайным образом Вы можете просто обозначить "меткой" данное место на карте с помощью ЛКМ или же нажатием на колёсико мыши, если местность в хорошем поле зрения).











Алгоритм 4. После того, как Вы приземлились в нужное для Вас место первым делом необходимо найти оружие для самообороны или же атаки. Оружие разбросано по всей карте, его не так трудно найти, но в основном его можно найти в практически любом доме или же здании, оно может находиться в комнате, на кухне или в ином месте сооружения, но самым главным местом хранения оружия является сундук, найти который Вы так же можете в любом месте на карте, он есть практически в каждом доме на крыше, а что бы понять, есть ли он в доме, Вы должны прислушаться к звуку в игре !Если Вы слышите звук сияния или "святой звук", то сундук находится где-то неподалёку и что бы его найти Вы должны определить источник звука (чем ближе к сундуку, тем сильнее звук), если Вам удалось найти сундук и открыть его, подобрав хранящееся в нём оружие , то Вы уже от части на какое-то время спасены и сможете дать отпор! (конечно же если Вы разберётесь в стрельбе, что со временем у Вас обязательно получится и Вы сможете понять какое оружие сколько, как и с какой скоростью наносит урон). Так же существуют контейнеры с боеприпасами, которые являются очень полезными для Вас в бою (картинка ниже), броня в виде бутылочек с синей жидкостью (маленькая бутылочка пополняет 25 из 100 к броне, но максимум можно выпить две, то есть до 50 из 100 брони (если показатель брони станет ниже 50 из 100, то Вы снова можете позволить себе выпить её), что бы восполнить броню до 100 Вам необходимо найти большую банку с синей жидкостью, которая пополняет щит на 50 (так же может храниться с любом месте как и оружие), восстанавливать щит можно ещё и синими грибами и бочками (расположены в определённых местах карты) или же рыбой (нужно выловить из воды).









Алгоритм 5. Вот и настал момент, когда Вы встретились в оппонентом (-ами) и начинается: "между нами пальба...", вот тогда относительно обстоятельств нужно предпринимать определённый ряд действий. Если бой тесный, то лучше устранять противника дробовиком (если конечно Вы нашли его и нашли для него место в слоту для оружий), если бой на расстоянии, то в силу должны вступать дальне-стрельные орудия (в основном используется автомат или же снайперская винтовка). Во время перестрелки на любой дистанции Вы можете воспользоваться строительством, необходимо назначить 4 клавиши для постройки стен, лестниц, плоских поверхностей и крыш (их можно редактировать, создавая окна, двери и придавать абстрактный внешний вид).

Так действия с Вашей стороны могут стать эффективными и возможно Вы сможете выйти победителям из данного противостояния...











Если Вы дочитали мою статью от и до, то огромное Вам спасибо. Желаю успешных поединков и скорейшего освоения игры! На этом у меня всё, надеюсь у Вас всё получится и игра Вам понравится так же, как и мне когда-то! Успехов!