Старый добрый Forest

Приветствую снова всех сотрудников и пользователей игрового портала Gamehag! В этой статье речь пойдёт об игре, наверное, уже знакомой всем поголовно, но я как всегда в своем стиле – несвоевременна в созерцании проектов, бывших когда-то отличными трендами своих лет. Речь пойдёт о проекте канадской компании «Endnight Games», которая выпустила в 2014 году в виде альфа версии игру под названием «The Forest», а уже через четыре года наконец произошел и официальный релиз игры, порядочно обратив внимание широкой публики. Я никогда не воспринимала всерьез эту игрушку, наблюдая в поле зрения многочисленные видеоролики, мельтешащие перед глазами на ютубе, связанные лишь с угаром в этой игре, но как оказалось, все не так уж и плохо, я решила попробовать.

На первый взгляд, Форест показался мне очень даже неплохой игрой про выживание на острове, в открытом мире от первого лица, где герой один попадает в агрессивную среду, с последующим увлекательным выживанием. С сюжетом игрушки уже итак все знакомы, так что в статье буду описывать больше свои ощущения и впечатления, некоторые понравившиеся детали. Впервые зашла в игру ночью, и не прогадала, застала время, когда и в игре также настала ночь, было довольно страшненько, а я человек хоть и сентиментальный, но не из пугливых уж точно, однако Лес вызвал определённые приятные чувства страха, адреналина от такой пугающей атмосферы неизведанности и внезапной опасности. Если учесть, что студия небольшая, получилась отличная игра, как в техническом, так и графическом исполнении - это и немудрено, не зря же её мусолили целых четыре года в альфа-версии.

Лес - пожалуй единственное наиболее подходящее название проекту. Этот лес живёт своей жизнью, вне зависимости от того, чем вы будете заниматься; застраивать его своими постройками, вырезать населяющих его аборигенов или просто стоять часами на месте, и наблюдать за тем, как лучи солнца преломляются на ветках деревьев. Если вы любитель хоррор-выживаний, эта игра должна вам понравиться. За ней стоит долгий путь развития из слепой и глухой беты, в развитый, проработанный, не без шероховатостей конечно, но всё же - проект, который стоит и своих денег, и потраченного на него времени. Однако играть, проходить её интереснее, как ни крути, в хорошей дружеской компании, что я как раз и практиковала. Не люблю игнорировать кооперетивные возможности в игре, к которой они заведомо предусмотрены, зная, что теряю огромную дозу веселья в кругу друзей.

Игра придется по вкусу всем: от любителей хорроров до кооперативных строителей. Игра предусматривает множество возможностей. Если хотите приключений на пятую точку и элементов ужаса – следует полазить по пещерам, попутно проходя сюжет хоть и примитивный, как будто для галочки, зато с двумя концовками. Интересно было побродить с другом в бункерах острова, тут царит уже своя микроклиматическая атмосфера, напоминающая смесь Outlast и Alien: Isolation. Тем, кто устал от исследовательской деятельности – можно просто повыживать ну или для начала проверить то, сколько времени сможете оставаться в живых в одиночку и в кооперативе, при котором уже более раскрепощаешься и начинаешь наглеть, ощущая защиту напарника. Главное, чтобы вас двоих не нашинковали, уж тогда будет точно весело остаться ни с чем и предпринимать какие-либо действия по восстановлению лута. Для творческих личностей отлично подойдёт условный режим креатива, в котором возможно построить целое поместье, оградив все капитальным забором, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной.

The Forest примечательна многим. В ней есть сюжет, по которому ты можешь идти или нет, решать вам, тебя ни к чему не принуждают, ты можешь просто изучать остров, строиться, выживать, добывать, а можешь идти по сюжетке, что никак не исключает или упрощает вопрос строительства и укрепления базы. Она интересная и, опять же, имеет два возможных варианта завершения. Игра имеет отличное музыкальное сопровождения и внутриигровые звуки хорошего качества, не режущие уши цикличностью и топорностью. Про нее можно рассказывать много, но главное это то, что многие сюжетные игры после их прохождения, остаются на полочке, а эта не надоедает, и может похвастаться отличным показателем реиграбельности, но только в случае кооперативного прохождения. Такую любопытную тенденцию редко встретишь, но наверняка это благодаря жанровой принадлежности «виживание». От игры я испытала исключительно положительные впечатления, ни капли не жалея о её приобретении. Благодарю за внимание!