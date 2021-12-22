Обзор на ERacer "Форсаж"

Всем привет, в этой статье я расскажу о довольно старой игре как ERacer или же "Форсаж" - это игра в жанре аркадной гонки (от 1-го и 3-го лица), созданная компанией Rage Software в апреле 2001 года, для ПК

Сама игра представляется аркадной гонкой, в которой есть: 8 Машин, 4 вида раскраски для машины, 15 карт, саундтрек из 9 композиций, и 4 режима игры, про все это я расскажу ниже:

Режимы игры

1.Чемпионат - режим, в котором вы соревнуетесь с компьютером из 7 автомобилей, вы будете участвовать в чемпионате из 13 трасс, зарабатываете деньги и по мере прохождения вы будете открывать новые машины (в обычном аркадном режиме они будут закрыты до прохождения чемпионата!), и да, за повреждения машины придется платить вам, на деньги которые вы выигрывали в чемпионатах

2. Аркада - обычный режим, в котором вы сможете выбрать любую карту, кол-во соперников и сложность (любитель и профессионал)

3. Гонка на время - режим, в котором вы можете отточить навык езды, пытаясь пройти круг как можно быстрее, соперников в этом режиме не будет!

4. Игра по сети - к сожалению, у этой игры онлайн мертв х_х

Карты

В игре есть 15 трасс, чтобы их открыть, вам нужно пройти чемпионат полностью (2 дополнительных тоже открываются после прохождения чемпионата, которых нет в чемпионате)

1.Центр города (трасса без подвохов, можете спокойно пройти эту трассу)

2.Свалка (в начале будет будет ангар с срезкой, которая может помочь догнать соперника или же увеличить расстояние между вами и соперником, но еще на трассе есть 1 кочка и 1 трамплин, главное не перевернитесь!)

3.Железнодорожная станция (в начале будет перекресток, перед проездом поглядывайте на мини-карту, ведь вы можете столкнуться с соперником)

4.Химический завод (на этой трассе есть трамплины, используйте их в крайних случаях, ведь вы можете нанести урон машине!)

5.Авианосец (довольно просторная трасса, повороты проходятся легко)

6.Каменоломня (на трассе будет 1 перекресток, все так-же как и на Железной станции, смотрите на перекресток и не столкнитесь с соперником)

7.Поместье (тоже есть снег, стоит проходить трассу максимально осторожно!)

8.Суровый север (на трассе есть фонарные столбы, будьте осторожны, не столкнитесь с ними!)

9.Парковка (резкие повороты, проходите максимально осторожно!)

10.Круговой трек (тоже довольно просторная трасса, но есть лужи масла, старайтесь объехать их!)

11.Крутые подъёмы (на этой трассе очень много снега, так-же есть узкие повороты, проходите повороты максимально осторожно!)

12.Рыбацкая деревушка (в середине гонки будет замок, старайтесь не наехать на поручень замка и не перевернуться на повороте!)

13.Город (в начале будет узкий участок, и с большой вероятностью там будет авария, старайтесь объехать всех соперников и как можно быстрее оторваться от них)

14.Детские гонки

15.Водосточная канава

И да, стоит учитывать факт того, что соперники тоже могут ошибиться и устроить массовую аварию!

Машины

В этой игре имеется 8 машин (одна будет под знаком ?, пройдя чемпионат на любителе и профессионале, вы откроете её)

Itas Sprint-XS (максимальная скорость - 190 км/ч)

Exel Sportster (максимальная скорость - 190 км/ч)

Mantis VRS (максимальная скорость - 220+ км/ч)

Prozteus VVT (максимальная скорость - 214+ км/ч)

Aerotech (максимальная скорость - 222+ км/ч)

Ferenno GTV (максимальная скорость -225+ км/ч)

Dominator GTR (максимальная скорость -230+ км/ч)

Sand Scorcher (та самая бонусная машина) (максимальная скорость -180 км/ч)

Это все покраски для автомобилей! Кстати, у Dominator'a GTR при перекраске будут меняться диски на шинах И еще кое-что, ссылки на автомобилях должны были вести на официальный сайт игры, правда теперь они являются сайтом для аренды, вот такая участь пришла к сайту по игре.

Самое главное при вождении автомобиля - не доведите шкалу "повреждение" до 60+ процентов, если вы так повредите машину, из нее начнет валить черный дым, вместе с этим ухудшатся характеристика автомобиля, и это будет на руку соперникам, и так-же вам придется заплатить намного больше денег

Интересные факты по игре: в игре есть и другая ссылка на сайт, которая ведет на официальный сайт игры Rage 2

В конце любой гонки, когда появиться таблица лидеров с статистикой, будут имена разработчиков игры

Вот и конец моей статьи по игре ERacer, спасибо что уделили время на прочтение!