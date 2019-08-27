Обзор на Eador. Masters of the Broken World

В данном обзоре я расскажу вам об игре Eador. Masters of the Broken World. От разработчика Snowbird Games. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Игра Eador. Masters of the Broken World является этакой реинкарнацией игры Eador с переработанной в HD графикой и некоторыми добавлениями и улучшениями. По жанру это изометрическая пошаговая стратегия с элементами РПГ и текстовых квестов.Предыстория. Мир Эадора когда-то был раздроблен на отдельные осколки плавающие в пустоте мироздания из-за войны демиургов-богов. И теперь плавают в пространстве мироздания управляемые различными демиургами. И на всех них надвигается всепожирающая пустота уничтожающая все на своем пути. Мы играем за молодого демиурга который вознамерился собрать под свой контроль осколки и объединив их остановить пустоту.Геймплей.Игровая механика игры очень похожа на таковую в игре Герои Магии и Меча 3, а так же в Дисайплс. Мы так же отстраиваем свой замок возводя в нем различные сооружения как для менеджмента так и для получения доступа к более высокоуровневым бойцам. Отстраивая военные здания мы получаем возможность нанимать тех или иных бойцов, а затем прокачивать их в боях. Есть библиотека дающая нам возможность изучать заклинания разных уровней, в том числе и глобальные. В прочее время мы путешествуем по глобальной карте захватывая клетки или сражаясь.Но первое что мы делаем это нанимаем героя, которым будем воевать. И которого будем прокачивать.Нам доступны:Воин. Собственно боевой класс, во время боев он принимает активнейшее участие в боях сражаясь в первых рядах и нанося огромный урон. Очень зависим от качественного шмота и правильного вкачивания навыков. Имеет огромное количество здоровья, но никакой магией и небольшой отряд войнов.Волшебник. Он может водить за собой самое маленькое количество войнов, но зато ему доступны самые сильные заклинания вроде призыва Драконов и нежити вроде Вампиров на поле боя. Самый читерный класс так как при правильной вкачке навыков магии призывом кучи Драконов и Нежити может выносить все что движется. Сильнейший герой минимально зависящий от экипировки. Имеет самое маленькое количество здоровья.Разведчик. Самый неинтересный на мой взгляд герой так как таскает за собой небольшую армию, не обладает шикарным уроном и единственная его уникальность это дальний бой. Так как разведчик — лучник, очень зависит от шмота и прокачки навыков стрельбы. Обладает навыками всяческих за подлянок для врага и ловушек.Командир. Тоже очень сильный герой так как его фишка в том что он водит за собой самую огромную армию включая нескольких существ максимального уровня. Его сила в его армии, а потому все навыки направленны на быстрое вкачивание бойцов и всякие бонусы для них.При прохождении компании игры нам так же доступен глобальный тактический экран. На нем мы выбираем следующий осколок мира, который будем завоевывать присоединяя его к своему миру. А так же получать определенные бонусы за ману.В зависимости от выбранного осколка мы после его завоевания получаем некоторые бонус, как например возможность строить в своём городе новые здания и новых бойцов для последующего найма.Стоит отметить что выбирать осколки для захвата стоит с умом так как прочие после выбора будут как правило уже не доступны. Нам предложат уже новые.Препятствуют этому другие боги-демиурги с которыми мы будем сражаться за власть или иногда заключать дипломатические союзы.Каждый осколок по сути это кусочек мира со своим биомом, условием победы и противником демиургом (в большинстве случаев). Так же на карте существует множество поселений и городов, а так же случайных мест вроде башен или пещер, трактиров и прочего подобного. Во все такие места (а они есть даже в нашем городе — стоит только провести разведку и обнаружить их) нам желательно заходить. Часто в них нас ждут приличные награды в виде опыта, артефактов и новых существ для найма, а так же свитков магии. Обычно нужно сражаться, но бывает что такие места являются мирными или там обитает какой-нибудь колдун торгующий свитками и магическим шмотом.Все бои в игре происходят на картах как в Героях 3 разбитых на гексы и в пошаговом режиме. Герой и существа ходят в зависимости от своей инициативы и скорости. Во время боя наш герой может либо атаковать, либо кастовать заклинания разного рода. Так же на поле боя встречаются разные препятствия влияющие на тактику боя.Постоянно по мере игры мы принимаем те или иные решения в виде текстовых квестов и диалогов. От выбора зависит и наша репутация. Например мы можем подавлять восстания крестьян или мирно с ними договариваться. В игре очень много текстовых диалогов и всяких случайных событий. Причем все они очень интересные и порой очень неожиданные.Двигаясь по карте мы можем захватывать провинции и на них что-то строить либо изучать их открывая тайные места. А так же на этих клетках-провинциях часто можно найти ресурсы вроде железа или коней которые очень пригодятся для постройки боевых зданий в нашей столице.Графика в игре великолепная, все нарисовано очень красиво и качественно. Мир Эадора выглядит по настоящему живым. Локации на осколках нарисованы так красиво что порой напоминают картины художников. Несмотря на такую графику игра вполне сносно играется даже на ноутбуках.Звуки, музыка и озвучка выполнены на высочайшем уровне. Мелодии прекрасны и не надоедают, их хочется слушать даже после выхода из игры. Локализация качественная и претензий нет.Так же в игре реализован великолепнейший мультиплеер и сражаться можно с друзьями по интернету настраивая карты как только душе угодно от размера карты до наличия ресурсов.На этом я заканчиваю свой обзор, для вас старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!