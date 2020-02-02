Обзор на Dead Rain : Новый вирус зомби

В игре Dead Rain : Новый вирус зомби , реально печальный сюжет , в один день случился по настоящему жуткий кислотный дождь , который пролил на горожан и они начали превращаться в настоящих мутантов , которые стали есть человеческую плоть и поедать своих собратьев полностью , но один мужчина сидел дома в это время и отпустил свою дочку погулять , а она как раз была на улице и так же мутировала , теперь он собирается выйти туда и отыскать свою дочку . В игре Dead Rain : Новый вирус зомби , вам предстоит играть за настоящего брутального бойца , который готов истребить всё ради своей дочери и отыскать её любой ценой , а самое главное , что за каждое убийство зомби вы будете получать игровую валюту с помощью который можно покупать разные вещи персонажу и крутое оружие с которым вы станете почти не победим .Dead Rain : Новый вирус зомби - это по настоящему трагичный horror , который с радостью поглотит вас полностью и вы не останетесь равнодушными . Игру Dead Rain : Новый вирус зомби , я конечно же могу советовать для повседневной игры , но особенно игрушка понравится настоящим ценителям horror игр и просто крутой стрельбы в игре , а так же игра Dead Rain : Новый вирус зомби , подойдет и для простых пользователей интернета , которые ищут себе по настоящему крутую игру на телефон , которая придётся им по вкусу и добавит в их мобильную жизнь красок и веселья , а так же поможет убить время в любой момент и погрузить в другую реальность .Игру Dead Rain : Новый вирус зомби , вы спокойно сможете скачать с абсолютно любой популярной платформы интернета и без всяких проблем установиться , потому что Dead Rain : Новый вирус зомби , является бесплатной и это очень сильно радует её пользователей . Игру вы можете скачать через app store , если у вас iphone , но если же у вас android , то скачать вы так же сможете , но только через play маркет . А самое главное , что в игре Dead Rain : Новый вирус зомби , вы сможете проводить своё время постоянно и она вам не наскучит . Моя личная оценка игре Dead Rain : Новый вирус зомби , конечно же пять из пяти , меня сильно поразил сюжет , а так же геймплей просто восхитителен в любом месте и это радует . Поэтому скачивайте игру Dead Rain : Новый вирус зомби и погружайтесь в этот жестокий и в тоже время грустный мир ада !Огромное спасибо каждому читателю , который дочитал до конца . Пожалуйста оставь свой отзыв и не забудь про оценку статьи , мне будет очень приятно . Оставляйте любую критику , мне будет приятно почитать ваше мнение . А так же если вам понравилась статья , то и игра зайдет на все сто процентов .