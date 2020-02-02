Обзор на Dead Rain

Дождь

Gem681

SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

46

0/160

EarnНовостиОбзор на Dead Rain
Автор: Gamehag в February 2, 2020
(7 ratings)
Обзор на Dead Rain

Обзор на Dead Rain

Обзор на Dead Rain : Новый вирус зомби

1 этап : Сюжетная линия в игреh154ryNGCsipeCXnEGdgUF45TZAwwS.jpg

В игре Dead Rain : Новый вирус зомби , реально печальный сюжет , в один день случился по настоящему жуткий кислотный дождь , который пролил на горожан и они начали превращаться в настоящих мутантов , которые стали есть человеческую плоть и поедать своих собратьев полностью , но один мужчина сидел дома в это время и отпустил свою дочку погулять , а она как раз была на улице и так же мутировала , теперь он собирается выйти туда и отыскать свою дочку . В игре Dead Rain : Новый вирус зомби , вам предстоит играть за настоящего брутального бойца , который готов истребить всё ради своей дочери и отыскать её любой ценой , а самое главное , что за каждое убийство зомби вы будете получать игровую валюту с помощью который можно покупать разные вещи персонажу и крутое оружие с которым вы станете почти не победим .

2 этап : Правильный выборyy50NYZkWhdumK6mxSIrxXDd6RxxC7.jpg

Dead Rain : Новый вирус зомби - это по настоящему трагичный horror , который с радостью поглотит вас полностью и вы не останетесь равнодушными . Игру Dead Rain : Новый вирус зомби , я конечно же могу советовать для повседневной игры , но особенно игрушка понравится настоящим ценителям horror игр и просто крутой стрельбы в игре , а так же игра Dead Rain : Новый вирус зомби , подойдет и для простых пользователей интернета , которые ищут себе по настоящему крутую игру на телефон , которая придётся им по вкусу и добавит в их мобильную жизнь красок и веселья , а так же поможет убить время в любой момент и погрузить в другую реальность .

3 этап : Где найти игру и оценкаljErk625BpDj51h6WgrHz3VMld6UOX.jpg

Игру Dead Rain : Новый вирус зомби , вы спокойно сможете скачать с абсолютно любой популярной платформы интернета и без всяких проблем установиться , потому что Dead Rain : Новый вирус зомби , является бесплатной и это очень сильно радует её пользователей . Игру вы можете скачать через app store , если у вас iphone , но если же у вас android , то скачать вы так же сможете , но только через play маркет . А самое главное , что в игре Dead Rain : Новый вирус зомби , вы сможете проводить своё время постоянно и она вам не наскучит . Моя личная оценка игре Dead Rain : Новый вирус зомби , конечно же пять из пяти , меня сильно поразил сюжет , а так же геймплей просто восхитителен в любом месте и это радует . Поэтому скачивайте игру Dead Rain : Новый вирус зомби и погружайтесь в этот жестокий и в тоже время грустный мир ада !
Огромное спасибо каждому читателю , который дочитал до конца . Пожалуйста оставь свой отзыв и не забудь про оценку статьи , мне будет очень приятно . Оставляйте любую критику , мне будет приятно почитать ваше мнение . А так же если вам понравилась статья , то и игра зайдет на все сто процентов .
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности