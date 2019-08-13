Обзор игры Cuban Missile Crisis

В данном обзоре я расскажу вам об игре Cuban Missile Crisis. От разработчика G5 Software. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Cuban Missile Crisis по жанровой принадлежности относится к стратегиям в реальном времени в изометрии с элементами пошаговой стратегии. В русской локализации от 1С игра известна под названием Карибский кризис.Сюжет игры довольно прост. Действия происходят в альтернативной истории, а именно во времена Карибского кризиса в 1960 годах. Над островом Свободы нашими солдатами был сбит пролетающий американский самолет разведчик. В ответ Америка начинает бомбить остров. СССР отвечает тем что, атакует западный Берлин и ФРГ. Между двумя сверхдержавами начинается полномасштабная Ядерная война. Причем сюжет подается в виде красивейшего кинематографичного ролика не хуже чем какой фильм. Сразу проникаешься атмосферой!Что касается графики — игра выполнена на движке,блицкрига". На момент своего выхода в 2005 движок выдавал картинку более чем приличного качества. На момент написания данного обзора в 2019 конечно устарела, но до сих пор довольно красивая. Модельки техники и солдат разнообразны и весьма детально прорисованы. Эффекты стрельбы и взрывов красивые. Лагов и тормозов не замечено.Теперь о геймплее. Как таковой сюжетной компании игре нет. Есть четыре фракции:СССР, Китай, США-Англия, ФРГ-Франция.После выбора любой нас сразу же перекидывают на глобальную карту за которой мы проведем не меньше половины всей игры.Собственно геймплей делится на два типа.На глобальной карте пошаговый тактический режим. Мы видим отмеченные иконками войска противника и свои. Нужно захватывать стратегически важные точки на карте вроде хранилищ, заводов, аэродромов и т.д Суть так же в том что бы не позволить противнику захватить наши стратегические точки. Если все прошло успешно, то мы начинаем сценарную миссию. Она и завершит сценарий в данном регионе.Как только происходит столкновение войск или захват вражеской точки — сразу начинается второй тип, стратегический в реальном времени.Под нашим командованием оказываются войска бронетехники, пехоты, а так же можем использовать современную авиацию и вертолёты. Мы либо защищаемся, либо атакуем. Цель конечно же уничтожить войска противника с как можно меньшими потерями наших собственных.Основной недостаток игры это ИИ. Он крайне глуп, глючен и всячески неудобен. Он тормозит, юниты застревают в деталях пейзажа намертво, а союзные едут куда угодно, но только не туда куда вы его посылаете. Нужно буквально контролировать каждый свой юнит лично и контролировать его передвижение и каждый чих.Из-за этого опция быстрого боя строго не рекомендуется так как ИИ на столько никчемен что даже при численном и стратегическом превосходстве над войсками противника может запросто потерять больше половины войск и проиграть бой. Оно вам надо?Выбор юнитов в игре огромный. Тут нам и катюши и танки, пехота и плавающая техника и даже радиационные войска.Так как война ведется после ядреных ударов то нас ждут пятна радиации которые придётся убирать иначе пехота и экипажи техники просто сразу умрут. Позже правда под нашим контролем появятся уже защищенные от радиации юниты вроде пехоты в противогазах или танки модифицированные для боёв в условиях повышенной радиации с защитой экипажа.Отдельно хочется отметить такие интересные моменты как возможность пожара внутри техники при котором может взорваться боекомплект, а так же возможность выбить этот самый экипаж например удачным попаданием из РПГ и прочих видов вооружения. После чего можно спокойно присвоить технику себе. А так же необходимость заправлять технику топливом иначе когда кончится топливо она просто остановится.Пара слов об озвучке. Так как игра локализована 1С студией — все ролики и команды озвучены профессиональными актерами звучания. Ролик вообще похож на короткий фильм. Качество звуков и рева движков, выстрелов и взрывов на приличном уровне.Так же в игре реализован сетевой режим в котором можно потягаться с живыми соперниками вместо глупого ИИ.На этом я заканчиваю свой обзор. Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!