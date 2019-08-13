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EarnНовостиОбзор игры Cuban Missile Crisis
Автор: Gamehag в August 13, 2019
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Обзор игры Cuban Missile Crisis

Обзор игры Cuban Missile Crisis

В данном обзоре я расскажу вам об игре Cuban Missile Crisis. От разработчика G5 Software. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Cuban Missile Crisis по жанровой принадлежности относится к стратегиям в реальном времени в изометрии с элементами пошаговой стратегии. В русской локализации от 1С игра известна под названием Карибский кризис.


Сюжет игры довольно прост. Действия происходят в альтернативной истории, а именно во времена Карибского кризиса в 1960 годах. Над островом Свободы нашими солдатами был сбит пролетающий американский самолет разведчик. В ответ Америка начинает бомбить остров. СССР отвечает тем что, атакует западный Берлин и ФРГ. Между двумя сверхдержавами начинается полномасштабная Ядерная война. Причем сюжет подается в виде красивейшего кинематографичного ролика не хуже чем какой фильм. Сразу проникаешься атмосферой!


Что касается графики — игра выполнена на движке,блицкрига". На момент своего выхода в 2005 движок выдавал картинку более чем приличного качества. На момент написания данного обзора в 2019 конечно устарела, но до сих пор довольно красивая. Модельки техники и солдат разнообразны и весьма детально прорисованы. Эффекты стрельбы и взрывов красивые. Лагов и тормозов не замечено.
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Теперь о геймплее. Как таковой сюжетной компании игре нет. Есть четыре фракции:СССР, Китай, США-Англия, ФРГ-Франция.
После выбора любой нас сразу же перекидывают на глобальную карту за которой мы проведем не меньше половины всей игры.
Собственно геймплей делится на два типа.
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На глобальной карте пошаговый тактический режим. Мы видим отмеченные иконками войска противника и свои. Нужно захватывать стратегически важные точки на карте вроде хранилищ, заводов, аэродромов и т.д Суть так же в том что бы не позволить противнику захватить наши стратегические точки. Если все прошло успешно, то мы начинаем сценарную миссию. Она и завершит сценарий в данном регионе.
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Как только происходит столкновение войск или захват вражеской точки — сразу начинается второй тип, стратегический в реальном времени.
Под нашим командованием оказываются войска бронетехники, пехоты, а так же можем использовать современную авиацию и вертолёты. Мы либо защищаемся, либо атакуем. Цель конечно же уничтожить войска противника с как можно меньшими потерями наших собственных.
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Основной недостаток игры это ИИ. Он крайне глуп, глючен и всячески неудобен. Он тормозит, юниты застревают в деталях пейзажа намертво, а союзные едут куда угодно, но только не туда куда вы его посылаете. Нужно буквально контролировать каждый свой юнит лично и контролировать его передвижение и каждый чих.
Из-за этого опция быстрого боя строго не рекомендуется так как ИИ на столько никчемен что даже при численном и стратегическом превосходстве над войсками противника может запросто потерять больше половины войск и проиграть бой. Оно вам надо?

Выбор юнитов в игре огромный. Тут нам и катюши и танки, пехота и плавающая техника и даже радиационные войска.Так как война ведется после ядреных ударов то нас ждут пятна радиации которые придётся убирать иначе пехота и экипажи техники просто сразу умрут. Позже правда под нашим контролем появятся уже защищенные от радиации юниты вроде пехоты в противогазах или танки модифицированные для боёв в условиях повышенной радиации с защитой экипажа.

Отдельно хочется отметить такие интересные моменты как возможность пожара внутри техники при котором может взорваться боекомплект, а так же возможность выбить этот самый экипаж например удачным попаданием из РПГ и прочих видов вооружения. После чего можно спокойно присвоить технику себе. А так же необходимость заправлять технику топливом иначе когда кончится топливо она просто остановится.

Пара слов об озвучке. Так как игра локализована 1С студией — все ролики и команды озвучены профессиональными актерами звучания. Ролик вообще похож на короткий фильм. Качество звуков и рева движков, выстрелов и взрывов на приличном уровне.

Так же в игре реализован сетевой режим в котором можно потягаться с живыми соперниками вместо глупого ИИ.

На этом я заканчиваю свой обзор. Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!
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Обзор игры Cuban Missile Crisis