Настройка интерфейса CS:GO

В этой статье речь пойдет о прицеле, радаре и других фишках, связанных с интерфейсом в Counter Strike: Global Offensive. Статья больше ориентирована на новичков, поэтому я постарался объяснить все детали, чтобы было не сложно разобраться в нужных вам командах.

Интерфейс (HUD)

hud_scaling (0.5-0.95) – меняет размер радара и интерфейса.

– меняет размер радара и интерфейса. cl_hud_playercount_pos (0 или 1) – перемещает панель со счетом раунда и игроками вверх или вниз.

– перемещает панель со счетом раунда и игроками вверх или вниз. cl_hud_healthammo_style (0 или 1) – оставляет рядом со здоровьем и броней шкалу или только число

– оставляет рядом со здоровьем и броней шкалу или только число cl_hud_bomb_under_radar (0 или 1) – ставит иконку бомбы около оружия или под радар.

– ставит иконку бомбы около оружия или под радар. cl_hud_playercount_showcount (0 или 1) – включает иконки игроков или оставляет только число живых.

– включает иконки игроков или оставляет только число живых. cl_showloadout (0 или 1) – включает или отключает показ инвентаря слева.

Радар



cl_radar_always_centered (0 или 1) – включает или отключает следование карты за игроком.

– включает или отключает следование карты за игроком. cl_radar_icon_scale_min (0.4-1) – размер иконок игроков на радаре.

– размер иконок игроков на радаре. cl_hud_radar_scale (0.8-1.3) – размер всего радара.

– размер всего радара. cl_radar_scale (0.25-1) – масштаб карты внутри рамки радара.

– масштаб карты внутри рамки радара. cl_radar_rotate (0 или 1) – фиксирует либо игрока, либо карту при повороте.

– фиксирует либо игрока, либо карту при повороте. cl_radar_square_with_scoreboard (0 или 1) – определяет будет ли показываться квадратная мини-карта при нажатии Tab.

Прицел

Стиль прицела - cl_crosshairstyle (0-4)

Многие игроки предпочитают статические 1 и 4 стили, но новичкам посоветую динамический 3, особенно он будет полезен, если вы еще не до конца поняли когда нужно стрелять при префаерах и не знаете разброс оружия.

Размер - cl_crosshairsize N

Вместо N впишите положительное число. Рекомендуется делать размер поменьше.

Толщина линий - cl_crosshairthickness (0-5)

Расстояние между линиями - cl_crosshairgap N

Вместо N впишите отрицательное или положительное число.

Цвет - cl_crosshaircolor (0-5)

0 – красный

– красный 1 – зеленый

– зеленый 2 – желтый

– желтый 3 – синий

– синий 4 – голубой

– голубой 5 – особый цвет при смешении RGB

Контур прицела - cl_crosshair_drawoutline (0 или 1)

Команда позволяет включить или отключить обводку прицела черным цветом, что делает его контрастным. Толщина и прозрачность изменяются аналогично прицелу.

Точка в центре прицела - cl_crosshairdot (0 или 1)

Включает или отключает точку в центре прицела. Обычно игроки оставляют только точку или используют с т-образным прицелом.

Т-образный прицел - cl_crosshair_t (0 или 1)

Непрозрачность прицела - cl_crosshairalpha (1-255)

Заключение

Чтобы включить консоль, перейдите в настройки > настройки игры > включить консоль разработчика. Далее нажимайте «Ё» или же знак тильда «~» на клавиатуре и вводите команды.Вписывая консольные команды из статьи, не забудьте перед этим сохранить ваш конфиг, чтобы откатиться к текущим настройкам в случае необходимости!Интерфейс может надоесть уже через неделю игры. На такой случай в CS:GO имеются консольные команды для кастомизации почти всех частей интерфейса. Конечно после настройки вы не станете играть как про игроки, но приблизитесь к ним на шаг. При правильно настроенном под себя интерфейсе вы получите максимальный профит от вашей игры, ведь станет намного удобнее играть.Чтобы изменить цвет интерфейса, пишите в консоли, но вместо нуля выберите нужный вам цвет на картинке:Как показывают некоторые исследования, проведенные среди игроков, с красным цветом интерфейса игра идет более агрессивно и рискованно, а с синим – тактично и рассудительно. Зеленый же является нейтральным. Но на вас психологическое воздействие преобладающий цвет на экране может вообще не вызвать.Естественно цветом все не ограничивается, вы также можете менять размер и положение интерфейса следующими командами:Чтобы легче было ориентироваться по радару, видеть иконки противников и союзников, можно прибегнуть к этим командам:От себя рекомендую ничего не трогать и настраивать лишь 3 первых пункта под себя. Настраивайте так, чтобы вы, быстро посмотрев на радар, поняли нужную для себя информацию, вместо того чтобы вглядываться на несколько секунд.Безусловно самым важным пунктом при настройке является прицел. От него зависит ваше прицеливание, насколько отчетливо вы будете видеть цель издалека и общие впечатления от стрельбы. Приступим к настройке:Чтобы получить особый цвет прицела, пропишите, затем значение для каждого из каналов:Нужно заметить, что иногда игроки подбирают для себя идеальные настройки неделями, некоторых устраивают стандартные, а кто-то меняет их под определенную ситуацию или карту. Важно иметь представление о том, как выглядит интерфейс, комфортный для вас. В таком случае вы легко подберете для себя все настройки, руководствуясь данной статьей.