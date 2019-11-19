Обновление в CS:GO

Дождь

Gem660

SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

46

0/160

EarnНовостиОбновление в CS:GO
Автор: Gamehag в November 19, 2019
(116 ratings)
Обновление в CS:GO

Обновление в CS:GO

Буквально вчера ночью вышло долгожданное большое обновление в всемилюбимой игре Counter-Strike: Global Offensive. Сегодня я хотел бы максимально подробно рассказать об обнове, новое операции и новых скинах. 

Итак, начнем с небольшого баланса. Примерно с начала лета и по вчерашний день многие киберспортсмены жаловались на оружие под названием "SG 553". Оно было слишком имбалансым. Легкий контроль спрея, присутствие прицела, убивает в голову с первой пули и высокая скорострельность. А стоило оно как АК-47, но являлось более лучшим вариантом. И разработчики решили повысить цену на оружие до 3000. Не думаю, что это сильно повлияет на использовании этого оружия. Также, не остались без внимания Galil AR и Famas. Им обоим снизили цену примерно на 200$ и увеличили точность. Теперь после проигранного раунда вы сможете спокойно закупаться этими автоматами и сносить лица соперникам. На этом обновлении в плане балансе заканчиваются. Да, это немного, но все же лучше чем ничего. Также были незначительные изменение по типу: Добавления карты "Cache" в соревновательный режим, добавление  Добавлена карта "Studio" в обычный режим.  Добавлена новая карта для "Опасной Зоны" — Jungle. Добавлена карта "Lunacy" в режим "Перелётные Снайперы". Ну и наконец, карты "Zoo" и Seaside были убраны из игры. На этом небольшие изменения заканчиваются, переходим к самому крутому. 


Картинки по запросу "новая операция кс го""

В игру добавили долгожданную операцию под названием "Расколотая сеть". Стоимость пропуска на эту операции составляет 15$(примерно 970 рублей). Итак, что нового в этой операции?
  • Вы можете проходить миссии даже если у вас не куплена операция.
  • Вы можете дальше зарабатывать награды, даже если заработали 100 звёзд
  • Всего вы сможете выполнить 100 миссий в течении 16 недель.
  • Каждую неделю вам будут давать новые миссии, за выполнение которых вы будете получать опыт, который будет увеличивать вашу награду.
  • Добавлены новые стикеры, получить которые вы можете проходя миссии в операции. 
  • Добавлены 4 новых коллекции: Norse, St. Marc, Canals, и Shattered Web.
  • Добавлены скины на персонажей для спецназа и террористов. Для их получения вам нужно купить операцию и проходить различные миссии. Они как и скины делятся на редкости и от этого зависит их стоимость.
  • Добавлен экран с персонажами и их позированием в конце игры, где будет написана лучшая статистика 5 игроков. 
  • Добавлены 4 новых ножа в новом кейсе.
  • Добавлены новые граффити, которые в принципе не отличаются каким-то разнообразием от старых.
  • Чтобы повысить уровень медали, вы должны будете проходить миссии. Но также вы можете купить этот опыт и получить сразу бриллиантовую медальку.
  • У медали есть 4 уровня: базовый, серебряный, золотой и бриллиантовый. Чтобы апгрейдить свою медаль вам нужно будет как раз таки выполнять миссии.
  • У агентов самого высокого класса есть своя озвучка, которая была специально сделана для операции. Вы сможете получить этого агента, если пройдете все 100 миссий.
  • Операция будет длиться 16 недель и каждую неделю будут новые миссии.
aDu2FRpe_8M.jpg

Что можно сказать об этой операции? Пока доступно всего 10 миссий и всего можно получить 10 звездочек(очков опыта). Задания крайне легкие, опытный игрок сможет выполнить их за пару часов. Пример такого задания: убить 10 врагов на точке: "Банан" или "Аппартаменты". При этом игра за вас ищет карту и закидывает вас туда. Или вот, кинуть 5 раз дымовую гранату на точку под названием "Лестницы". Ну задания крайне легкие, согласитесь. А самое крутое лично для меня то, что вы можете проходить миссии, не покупая пропуск. Да, это не даст вам награды, но зато вы сможете за примерно 4 месяца накопить 15 долларов и купить его. И все награды будут у вас. 
Как по мне, обнова достойная, правда такие апдейты выходят крайне редко. Последняя операция была 2 года назад, но я надеюсь, что разработчики снова возьмутся за дело и не будут делать таких больших перерывов.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности