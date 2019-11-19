Обновление в CS:GO

Буквально вчера ночью вышло долгожданное большое обновление в всемилюбимой игре Counter-Strike: Global Offensive. Сегодня я хотел бы максимально подробно рассказать об обнове, новое операции и новых скинах.

Итак, начнем с небольшого баланса. Примерно с начала лета и по вчерашний день многие киберспортсмены жаловались на оружие под названием "SG 553". Оно было слишком имбалансым. Легкий контроль спрея, присутствие прицела, убивает в голову с первой пули и высокая скорострельность. А стоило оно как АК-47, но являлось более лучшим вариантом. И разработчики решили повысить цену на оружие до 3000. Не думаю, что это сильно повлияет на использовании этого оружия. Также, не остались без внимания Galil AR и Famas. Им обоим снизили цену примерно на 200$ и увеличили точность. Теперь после проигранного раунда вы сможете спокойно закупаться этими автоматами и сносить лица соперникам. На этом обновлении в плане балансе заканчиваются. Да, это немного, но все же лучше чем ничего. Также были незначительные изменение по типу: Добавления карты "Cache" в соревновательный режим, добавление Добавлена карта "Studio" в обычный режим. Добавлена новая карта для "Опасной Зоны" — Jungle. Добавлена карта "Lunacy" в режим "Перелётные Снайперы". Ну и наконец, карты "Zoo" и Seaside были убраны из игры. На этом небольшие изменения заканчиваются, переходим к самому крутому.

Вы можете проходить миссии даже если у вас не куплена операция.

Вы можете дальше зарабатывать награды, даже если заработали 100 звёзд

Всего вы сможете выполнить 100 миссий в течении 16 недель.

Каждую неделю вам будут давать новые миссии, за выполнение которых вы будете получать опыт, который будет увеличивать вашу награду.

Добавлены новые стикеры, получить которые вы можете проходя миссии в операции.

Добавлены 4 новых коллекции: Norse, St. Marc, Canals, и Shattered Web.

Добавлены скины на персонажей для спецназа и террористов. Для их получения вам нужно купить операцию и проходить различные миссии. Они как и скины делятся на редкости и от этого зависит их стоимость.

Добавлен экран с персонажами и их позированием в конце игры, где будет написана лучшая статистика 5 игроков.

Добавлены 4 новых ножа в новом кейсе.

Добавлены новые граффити, которые в принципе не отличаются каким-то разнообразием от старых.

Чтобы повысить уровень медали, вы должны будете проходить миссии. Но также вы можете купить этот опыт и получить сразу бриллиантовую медальку.

У медали есть 4 уровня: базовый, серебряный, золотой и бриллиантовый. Чтобы апгрейдить свою медаль вам нужно будет как раз таки выполнять миссии.

У агентов самого высокого класса есть своя озвучка, которая была специально сделана для операции. Вы сможете получить этого агента, если пройдете все 100 миссий.

Операция будет длиться 16 недель и каждую неделю будут новые миссии.

В игру добавили долгожданную операцию под названием "Расколотая сеть". Стоимость пропуска на эту операции составляет 15$(примерно 970 рублей). Итак, что нового в этой операции?Что можно сказать об этой операции? Пока доступно всего 10 миссий и всего можно получить 10 звездочек(очков опыта). Задания крайне легкие, опытный игрок сможет выполнить их за пару часов. Пример такого задания: убить 10 врагов на точке: "Банан" или "Аппартаменты". При этом игра за вас ищет карту и закидывает вас туда. Или вот, кинуть 5 раз дымовую гранату на точку под названием "Лестницы". Ну задания крайне легкие, согласитесь. А самое крутое лично для меня то, что вы можете проходить миссии, не покупая пропуск. Да, это не даст вам награды, но зато вы сможете за примерно 4 месяца накопить 15 долларов и купить его. И все награды будут у вас.Как по мне, обнова достойная, правда такие апдейты выходят крайне редко. Последняя операция была 2 года назад, но я надеюсь, что разработчики снова возьмутся за дело и не будут делать таких больших перерывов.