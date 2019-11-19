Обновление в CS:GO

Буквально вчера ночью вышло долгожданное большое обновление в всемилюбимой игре Counter-Strike: Global Offensive. Сегодня я хотел бы максимально подробно рассказать об обнове, новое операции и новых скинах.
Итак, начнем с небольшого баланса. Примерно с начала лета и по вчерашний день многие киберспортсмены жаловались на оружие под названием "SG 553". Оно было слишком имбалансым. Легкий контроль спрея, присутствие прицела, убивает в голову с первой пули и высокая скорострельность. А стоило оно как АК-47, но являлось более лучшим вариантом. И разработчики решили повысить цену на оружие до 3000. Не думаю, что это сильно повлияет на использовании этого оружия. Также, не остались без внимания Galil AR и Famas. Им обоим снизили цену примерно на 200$ и увеличили точность. Теперь после проигранного раунда вы сможете спокойно закупаться этими автоматами и сносить лица соперникам. На этом обновлении в плане балансе заканчиваются. Да, это немного, но все же лучше чем ничего. Также были незначительные изменение по типу: Добавления карты "Cache" в соревновательный режим, добавление Добавлена карта "Studio" в обычный режим. Добавлена новая карта для "Опасной Зоны" — Jungle. Добавлена карта "Lunacy" в режим "Перелётные Снайперы". Ну и наконец, карты "Zoo" и Seaside были убраны из игры. На этом небольшие изменения заканчиваются, переходим к самому крутому.
В игру добавили долгожданную операцию под названием "Расколотая сеть". Стоимость пропуска на эту операции составляет 15$(примерно 970 рублей). Итак, что нового в этой операции?
- Вы можете проходить миссии даже если у вас не куплена операция.
- Вы можете дальше зарабатывать награды, даже если заработали 100 звёзд
- Всего вы сможете выполнить 100 миссий в течении 16 недель.
- Каждую неделю вам будут давать новые миссии, за выполнение которых вы будете получать опыт, который будет увеличивать вашу награду.
- Добавлены новые стикеры, получить которые вы можете проходя миссии в операции.
- Добавлены 4 новых коллекции: Norse, St. Marc, Canals, и Shattered Web.
- Добавлены скины на персонажей для спецназа и террористов. Для их получения вам нужно купить операцию и проходить различные миссии. Они как и скины делятся на редкости и от этого зависит их стоимость.
- Добавлен экран с персонажами и их позированием в конце игры, где будет написана лучшая статистика 5 игроков.
- Добавлены 4 новых ножа в новом кейсе.
- Добавлены новые граффити, которые в принципе не отличаются каким-то разнообразием от старых.
- Чтобы повысить уровень медали, вы должны будете проходить миссии. Но также вы можете купить этот опыт и получить сразу бриллиантовую медальку.
- У медали есть 4 уровня: базовый, серебряный, золотой и бриллиантовый. Чтобы апгрейдить свою медаль вам нужно будет как раз таки выполнять миссии.
- У агентов самого высокого класса есть своя озвучка, которая была специально сделана для операции. Вы сможете получить этого агента, если пройдете все 100 миссий.
- Операция будет длиться 16 недель и каждую неделю будут новые миссии.
Что можно сказать об этой операции? Пока доступно всего 10 миссий и всего можно получить 10 звездочек(очков опыта). Задания крайне легкие, опытный игрок сможет выполнить их за пару часов. Пример такого задания: убить 10 врагов на точке: "Банан" или "Аппартаменты". При этом игра за вас ищет карту и закидывает вас туда. Или вот, кинуть 5 раз дымовую гранату на точку под названием "Лестницы". Ну задания крайне легкие, согласитесь. А самое крутое лично для меня то, что вы можете проходить миссии, не покупая пропуск. Да, это не даст вам награды, но зато вы сможете за примерно 4 месяца накопить 15 долларов и купить его. И все награды будут у вас.
Как по мне, обнова достойная, правда такие апдейты выходят крайне редко. Последняя операция была 2 года назад, но я надеюсь, что разработчики снова возьмутся за дело и не будут делать таких больших перерывов.