Гайд по Ark mobile 5 часть

В данной статье мы продолжим разбираться с развитием с 40 по 50 уровень в игре Ark: Survival Evolved mobile.

Изучение энграмм: Седло для мегалодона, крюк-кошка, станок, полимер, электроника, электрический генератор, электрическая штепсельная розетка, прямой электрический кабель, разветвитель электрических кабелей, промышленный гриль, фонарный столб.

Прокачка характеристик персонажа: прокачивайте здоровье, скорость передвижения, вес, стойкость и выносливость.

Приручение существ:

Птеранодон является первым приручаемым летающим существом. Он безусловно нужен в хозяйстве. Бродят птеранодоны по пляжам и в лесах. Приручаются кормом из яиц додо. Для приручения птеранодона 150 уровня потребуется 6 кормов. Перед оглушением свяжите его боласом, так как птеранодоны имеют пугливое поведение. В голову проходит повышенный урон.

Для того чтобы схватить существо, сидя на птеранодоне подлетите к существу, которое хотите схватить и проведите вверх по левой части экрана, чтобы отпустить существо, проведите вниз по левой части экрана. При этом помните, что вес инвентаря существа перенесется птеранодону.

Саркозух способен передвигаться, как на суше, так и в воде, однако в воде он в разы быстрее и пираньи на него не нападают. Вам нужна только самка, так как из яиц саркозухов изготавливается корм для стегозавров. Обитают они на болотах, но могут встречаться и в реках. Приручается саркозух кормом из яиц трицератопса, который изготавливается в котелке из яйца трицератопса, картофеля, вяленого мяса, 2 межоберри, 3 волокон и воды. Усыпляйте самку на суше, так как в воде ее скорость гораздо выше, поэтому попасть в нее будет сложно. Если приручаете на болоте, то застройте ее шипами.

Для дальнейшего развития вам понадобятся кристаллы и нефть. Кристаллы можно добыть тут:

А с нефтью дела обстоят сложнее, ведь она используется для производства бензина. К счастью, существует животное, способное производить нефть. Это скарабей. Поэтому вам необходимо приручить пару особей. Обитают они в пещерах, поэтому нужно ехать на лютоволке. Самая простая пещера, где обитают скрабеи – нижняя южная пещера, находящаяся здесь:

Перед походом в пещеру необходимо подготовится. Возьмите еду, 15 средних фекалий (фиомия в помощь) комплект брони, несколько самых лучших шлемов (они потребуются для лютоволка) и мясо для лютоволка. Зайдите в пещеру и продвигайтесь по ней, так как скарабей может появится в любой точке пещеры. Самый опасный враг – артроплевра, так как она способна расплавить броню. Скорпионы, титанобоа и аранео будут оглушать, нанося удары, поэтому нужен более-менее хороший волк. Только аранео еще будут его замедлять. Найдя скарабея, убедитесь в своей безопасности и слезайте с волка. Положите фекалии в быстрый слот и подкармливайте скарабея, пока он не приручится. Если фекалии кончились, то подойдет испортившееся мясо.







Дома постройте загон для скарабеев, положите в инвентарь фекалии и поставьте его на блуждание. Не забывайте забирать удобрения и нефть. Прокачивайте только вес.





Если вы играете на пвп сервере, то на птеранодоне летите на болота и ищите растение X. Оно является биологической турелью. Соберите его семена и посадите на базе в большие грядки.

P.S. Для производства бензина потребуется переплавить в печи нефть и кожу.

P.P.S. Анкилозавр отлично добывает кристаллы.