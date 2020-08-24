Гайд по Ark mobile 3 часть

В данной статье мы продолжим разбираться с развитием с 20 по 30 уровень в игре Ark: Survival Evolved mobile.

Прокачка характеристик персонажа: 2 уровня в здоровье, 5 в скорость передвижения, 2 в вес, 1 в кислород.

Изучение энграмм: Транквилизирующая стрела, парашют, полный сет меховой брони, каменные фундамент, стена, перекрытие и дверной проем, укрепленная деревянная дверь, пика, арбалет, средняя грядка, банка для воды, каменные дино ворота, усиленные ворота динозавров, металлический серп, седло на большерогого оленя и седло на игуанодона.

Используя паразауролофа или трицератопа, соберите семена ягод и овощей. В средней грядке можно выращивать ягоды и овощи, поэтому постройте минимум 4 средние грядки (по 1 на каждый вид овощей). Овощи понадобятся для создания кормов и приручения травоядных существ.

Приручение существ:

Для быстрого передвижения под водой вам понадобится ихтиозавр. Сначала разберемся, чем его лучше приручать. Ихтиозавр любит корм из яйца додо, который изготавливается в котелке из яйца додо, моркови, приготовленного мяса, 2 ягод межоберри, 3 волокон и одной емкости с водой, заполненной минимум на 25%. Для приручения ихтиозавра 150 уровня, потребуется 4 корма. Теперь подробнее про приручение. Ихтиозавра нужно приручать пассивно, то есть кормить с руки. Положите корм в быстрый слот и идите к побережью. Обычно ихтиозавры плавают в море рядом с берегом, и сами будут приближаться к вам. Однако остерегайтесь мант (это крупные скаты) и мегалодонов с книдариями. После употребления корма ихтиозавр начнет от вас уплывать, поэтому сопровождайте его, однако, как только ихтиозавр проголодается, он опять подплывет к вам. Прокачивайте ихтиозавру только скорость передвижения.

Для успешного развития вам понадобится приручить существ, обитающих на севере карты, но там очень низкие температуры и куча агрессивных хищников, поэтому вам нужно подготовится.

Вам понадобится застроенный плот. Это можно сделать, используя колонны и фундаменты. Он должен выглядеть примерно так и обязательно иметь на себе кровать, парочку костров для обогрева, шкаф и термошкаф, наполненный селитрой.



Также вам потребуется заготовить еды, желательно 40 жаренного мяса или других овощей. В суровых морозах вам поможет выжить меховая броня, но если ее нет, то можно изготовить фриа карри. Это блюдо понижает скорость расхода пищи и повышает сопротивление холоду. Оно изготавливается в котелке из 2 наркотиков, 5 морковок, 5 кукурузы, 20 азулберри, 10 межоберри и емкости, наполненной водой минимум на 25%. В критические моменты вам поможет зелье здоровья, которое изготавливается в котелке из 20 тинтоберри, 2 наркотиков и емкости, заполненной водой минимум на 25%.

Теперь можно выдвигаться. Отправляйтесь через запад карты и плывите недалеко от берега. Когда вы прибудете на север, то поспите в теплом месте, чтобы наступил день, так как днем теплее всего.

Подплывите к берегу и постарайтесь найти лютоволков. Подманите одного на плот, а когда он зайдет внутрь, то закройте ворота. Отплывите туда, где тепло и начните стрелять в волка оглушающими стрелами из арбалета. Когда волк заснет просто подкармливайте его мясом и следите за уровнем оглушения, при необходимости скармливайте наркотик.

Самцы большерогого оленя отлично добывают солому и имеют большую скорость передвижения. Они обитают на севере карты и в секвойном лесу и имеют пугливое поведение. Поэтому перед приручением свяжите их боласом. После того, как вы его усыпите, застройте себя и его шипами, так чтобы ни один хищник не пробрался к вам. Также можете построить крышу для защиты от аргентависов.









Игуанодоны являются хорошими вьючными животными, так как имеют хороший вес и не теряют выносливость при ходьбе на 4 лапах. Приручение такое же, как и у додо. Приручать следует среднего игуанодона любого пола.

P.S. Используйте овощи для приручения травоядных существ, если нет кормов.