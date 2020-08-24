Гайд по Ark mobile 2 часть

В данной статье я расскажу о развитии с 10 по 20 уровень в мобильной версии игры Ark: Survival Evolved. Для лучшего понимания происходящего, рекомендую прочитать предыдущую часть.

Изучение энграмм: на данных уровнях необходимо изучить следующие энграммы: деревянные фундамент, стена, дверной проем, крыша, дверь, рампа, колонна и шипы, стимулятор, седло на ихтиозавра, цементная паста, порох, сигнальный пистолет, ящик для компоста, кожаный сет брони, плот, шкаф, веревочная лестница, седло для трицератопса, все каменные трубы, кроме вертикальной трубы, седло для раптора, большая рама и врата динозавров, термошкаф, плавильная печь, верстак, металлическая кирка и топор. Остальное по желанию.

Теперь обо всем поподробнее. По мере повышения уровня, вы должны будете улучшать данные характеристики своего персонажа и изучать данные энграммы. Для строительства построек понадобится множество ресурсов, в особенности дерево, но добывать его топором очень долго. В этой ситуации вам помогут бобровые плотины, содержащие редкие цветы, которые не заставляют существ вас атаковать, странные грибы, которые не портятся и не ослепляют при поедании, цементную пасту и целую кучу дерева. Однако если вы откройте инвентарь плотины, то ближайшие бобры начнут вас атаковать. Вы можете попытаться отбиться от них, но бобры достаточно сильны, особенно в воде, поэтому вам понадобится приручить несколько динозавров.





Додо: приручение этой птицы важно только из-за ее яиц и феноменальной скорости, с которой она их откладывает. Додо водятся на пляже и в лесах. Вам нужна только самка додо. Чтобы узнать пол динозавра, подойдите к нему вплотную и нажмите на табличку, где написан вид и уровень существа. Чтобы свернуть табличку, просто нажмите на нее еще раз. Для приручения необходимо подготовить следующие предметы: рогатка с камнями, межоберри и другие ягоды, кроме стимберри, наркотики, болас. Подходите к самке додо, кидайте в нее болас, стреляйте в нее рогаткой до тех пор, пока она не потеряет сознание, заходите в инвентарь и кладете межоберри, если межоберри не хватило, то кладите другие ягоды, кроме стимберри и наркоберри. Если уровень оглушения почти упал, а додо не приручилось, то покормите ее наркоберри или наркотиком. Когда додо приручится, переведите ее в пассивный режим, возьмите, принесите домой и прикажите стоять на месте. Не забывайте ее кормить и собирать яйца с фекалиями. Все портящиеся продукты храните в ней. Прокачивайте вес и еду.

Паразауролоф: приручение точно такое же, как и у додо. Нужна самка паразауролофа, когда она приручится, то нажмите на окаменелость и выставьте ей нейтральный режим, наименьшую дистанцию следования и отведите к дому. Не забудьте надеть седло. Паразауролоф поможет в сборе семечек и ягод.

Фиомия: приручается точно так же, как додо. Поставьте ее на пассивный режим и наименьшую дистанцию следования (вообще всех динозавров нужно ставить на наименьшую дистанцию следования) и отведите домой. У фиомии есть одна способность. При употреблении стимберри она начинает с бешенной скоростью производить фекалии. Фекалии перерабатывайте вместе с соломой в ящике для удобрений.

Трицератопс: приручается точно так же, как додо. Нужна только самка. Желательно залезть на камень, куда трицератопс не доберется. Опасайтесь его разгона и цельтесь в любое место кроме головы, потому что по ней проходит пониженный урон. Переведите ее в нейтральный режим. Вы также можете разгоняться, сидя на трицератопсе. Во время разгона он будет собирать с деревьев гораздо больше соломы, чем при обычном ударе.

Дилофозавр: приручается точно так же как додо, но потребляет мясо. Остерегайтесь ослепляющих плевков. Нужна только самка дилофозавра. Поставьте его в нейтральный режим.

Раптор: приручается так же, как и дилофозавр. Старайтесь приручать одиноких рапторов, так как они могут на вас прыгнуть и обездвижить. Понадобится самка и самец. Переведите их в нейтральный режим.

Используя трицератопса и рапторов можно разорять бобровые плотины и ходить за металлом. Металл тут:

P.S. Древний янтарь можно перемолоть в ступке и пестике и получить пыль могущества, которая используется для создания мощных отваров или для получения 100 едениц опыта в легком режиме игры.

P.P.S. Всю среднюю и сильную живность переводите в нейтральный режим.