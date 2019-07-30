Тамагочи Топ-3

Хотите поухаживать за виртуальным питомцем, или просто весело провести время? Тогда вам сюда! Топ-3 Тамагочи игр для вас,выбирайте ,Качайте и играйте!

второй части

Игровая индустрия не стоит на месте, и можно в любое время найти подходящую для тебя игру. Каждый день где-то в мире создаются десятки игр,и все они хороши по своему. В этой статье я опишу такой вид игр ,как Тамагочи- уход за виртуальными питомцами. Расскажу о трёх самых лучших играх данной тематики,которые были созданы довольно давно,но до сих пор пользуются огромной популярностью у миллионов игроковВ мире огромное количество игр, все не сосчитаешь. Кому-то нравятся стрелялки, кто-то поклонник кликеров, а кому-то по вкусу симуляторы .И,наверное,каждый хоть раз играл или слышал о них . Это игры,которые запомнились всем. Хоть с времен создания этих игр прошло уже несколько лет,они лучше даже некоторых современных игр,так как разработчики вложили в виртуальных питомцев частичку души,создавая игру,чтобы вы могли по утрам открывать приложение и смотреть на мордашку,которая улыбается вам. Я опишуМой Говорящий Том?Этот милый котик очарует всех. В игре нужно заботиться о нем: мыть,кормить,играть с ним, укладывать спать.Вобыла добавлена возможность покупать питомцев для Тома. Покупать питомцев для питомца... Да уж)))Полеты на самолёте,веселые миниигры и милые зверушки - все это вы увидите в игре Мой Говорящий Том.Стоит ли в него играть? Мой ответ-конечно же!гра,похожая на говорящего Тома. Но в этой игре вы сможете покупать Анджеле красивые платья,собирать наклейки,чистить и даже делать кошечке макияж! В последних версиях игры можно учить ее танцевать ,открывать новые движения,и за это вы будете получать предметы из особого набора косметики.В игру стоит поиграть,если вы ,например,не хотите активных игр, а желаете поэкспериментировать с макияжем,и т.дПоу-лучший друг детства многих людей. Простая ,но интересная игра заинтересует абсолютно любого человека. Очень много миниигр и одежда на любой вкус. Хочешь покрасить поу в зелёный цвет? Пожалуйста! Желаешь покатать поу и его питомца на машине? Да сколько угодно! Поу забавно повторит ваши слова,его можно мыть,кормить, и заботиться о нем. В отличии предыдущих игр, в этой есть возможность дать поу зелье,которое сделает его голодным,или зелье, которое полностью утоляет голод,бодрит,также есть возможность лечить Поу. Лично мне эта игра из понравилась больше всего, потому что игрушка с простой графикой обладает обширной функциональностью.Вот и подходит к концу статья о трёх симуляторах. Если у вас нет времени на то,чтобы заботиться о реальном домашнем любимце,или просто хочется развлечься- виртуальный питомец отличный вариант!