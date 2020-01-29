Дождь

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EarnНовостиОгонь и Вода
Автор: Gamehag в January 29, 2020
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Огонь и Вода

Огонь и Вода

Обзор на компьютерную игру Огонь и Вода.

Здравствуйте, дорогие читатели моих статей! Сегодня я возьму на обзор еще одну игру моего детства, а именно Огонь и Вода!!!

Что это за игра Огонь и Вода ?

Огонь и Вода - одна из игр, в которые можно поиграть на сайте игр, не требует скачиваний, просто расслабляет, она если что на двоих игроков! Смысл игры заключается в том, что есть два скажем "инь и янь", только у нас "огонь и вода", которые находятся в головоломках, и что бы пройти их, им нужно командно работать, добывать алмазы, и как можно за маленькое время пройти уровень для того, что бы получить отличную оценку за уровень ;) . Уровни есть разных типов, но основные это те - где один держит кнопку, а другой проходит паркур, до кнопки второму человеку. Стоит напомнить что есть такие уровни где имеется лава либо вода, по логике вы сами бы догадались что если вода в лаву прыгнет ей кердык как гитлеру в сорок пятом году, ну а так же если огонь прыгнет в воду он так же умрет и игра начнется заново. Есть также и зеленая и черная жидкость, в которую обоим нельзя прыгать! Если кратко, то смысл игры  в том, что бы дойти до дверей обоим персонажам собрав все алмазы за короткое время. Сразу скажу что в игре уровней много очень, и частей тоже не мало.

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Все части игры Огонь и Вода .

В этой игре частей приличное количество. Одни идут на логику, то есть там надо уже будет думать, брать предметы которые дают (луч света, зеркальный кубик для управление лучом, ну или камень, который нужно будет ставить что бы через него куда либо забираться или же специально что бы активировать механизмы). Так же я забыл упомянуть что есть не только много уровней в этих частях а и различия этих уровней, то есть там есть обычные, которые нужно пройти собрав алмазики, есть и на скорость, где вам будет дан уровень и что бы его пройти там нужно очень быстро воздействовать на механизмы, собирая при этом все алмазы, а есть и третий вид уровней где как я и упомянул ранее, нужен мозг у обоих человек для прохождения уровня. В игре Огонь и Вода есть целая ветка этих уровней, что бы перейти к следующему вам нужно пройти все предыдущие, так же с каждым новым уровнем всё сложней и сложнее пройти игру. Игра очень интересная и я могу смело вам её советовать, развивает логику вашего мозга!!!

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Ну а на этой ноте что-ли я заканчиваю свой обзор о этой игре моего детства а может и вашей тоже! А так же спасибо всем всем, кто не поленился дочитать до этого момента, то есть до конца этой статьи, спасибо, и до новых встреч, мои любимые читатели! Надеюсь вам понравился обзор, и вы оставите положительный комментарий!!!

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