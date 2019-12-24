Обзор серии игр Zup!

Хочу вам рассказать про игры Zup!, которых за три года скопилось уже не мало.

Краткое описание

Эти игры созданы с несложным прохождением, в основном для получения достижений. Ведь многие любят иметь много идеальных игр у себя в статистике достижений! И количество достижений в этих играх огромное от 100+ и до 5000. Так что любителям «таких» игр это нравится. Например, у меня 390 идеальных игр.

Серия игр, на данный момент написания статьи, насчитывает 15 игр. Перечислять их нет смыла, так как все их можно увидеть в Steam и купить набором, что выйдет гораздо дешевле, чем покупать по отдельности.

Геймплэй

Суть игры заключается в том, что нам нужно загнать наш синий квадратик на зеленое поле. Но в последующих частях немного усложнили и сделали вместо квадратика – шарик, ведь он катится и может упасть с нашей заветной зелёной площадки.

На каждом уровне есть красные квадраты, которые можно взорвать нажатием клавиши. От которых происходит детонация и ей толкает либо другой шарик, либо что-то еще. Вообщем физика в этой игре продумана хорошо!

С каждой последующей игрой придумывают что-то новое. Появляются порталы телепорты, через которые пролетают шары, кубы и все что там может летать. Но порталы открываются и закрываются также касанием определенного квадрата каким-либо шариком. Все шарики, напомню, мы катаем от детонации красных кубиков или шариков. Также появляются ускорители или замедлители наших шаров, когда он катится на данном месте.

Для усложнения прохождения на некоторых уровнях есть летающие квадртаты, задевая об которые, нужный нам летящий шар, падает. Иногда нужно угадывать или рассчитывать их траекторию. Но в итоге, как мы загоним наш синий шар на зеленую площадку, открывается дверь, нажав на которую, мы переходим на следующий уровень. А уровней не так и мало, порядка 60 штук.

Музыка в игре не напрягающая, мне симпотизирует. Но кому не нравится, всегда есть настройки, в которых можно отключить как звуки, так и музыку.







Достижения

Про достижения можно сказать одно: они просто сыпятся в вашу копилку. За прохождение уровней дают не одно, а несколько достижений. В некоторых частях нужно нажать на отключение звука, нажать на буквы в главном меню. Есть уровни с рисунками, которые наполнены взрывчаткой, взорвав которую получаем достижение. Также за обучение, которое длится не более десяти секунд, взорвав два-три красных, оно заканчивается. Просто дает понять физику действий в данной игре.







Серия игр

Первую игру Zup! Выпустили в steam в декабре 2016 года. А теперь их уже 15 штук, неплохо за 3 года. В декабре 2019 года вышла Zup! F после Zup! X, а почему F, вы сможете узнать на уровне Y поиграв в Zup! F. Спойлерить не буду.

Системны требования

Думаю они подойдут для любого компьютера, ведь они очень малы. Игра казуальная и многого не требует, но все-таки напишу со страницы последней части:

Рекомендованные:

ОС: Windows XP,7, Vista, 8, 8.1, 10

Процессор: Intel Core i3

Оперативная память: 512 МБ ОЗУ

Direct X: Версии 9.0

Место на диске: 40 МВ

Итог (заключение)

Каждая из игр стоит по 30 рублей, но взять бандлом дешевле, особенно на распродаже. А если брать в день релиза, то карточками все окупается. В некоторых не всегда есть карточки по началу, как все знают, но как появятся, цена на них зашкаливает, так что успевайте ловить момент!

К прохождению рекомендую, иногда кажется, что это простая игра, но некоторые уровни заставляют напрячь мозг. Ведь чем дальше тем сложнее и разработчики мыслят в этом же направлении!

Удачи в игре и спасибо за прочтение!