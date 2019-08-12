Дождь

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EarnНовостиОбзор на игру The Butterfly Sign
Автор: Gamehag в August 12, 2019
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Обзор на игру The Butterfly Sign

Обзор на игру The Butterfly Sign

В данном обзоре я расскажу вам об игре The Butterfly Sign. От разработчика Quantum Phoenix Studio.  Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Итак, игра Butterfly Sign это по сути детектив с видом от первого лица.
Сюжет игры повествует нам об экспериментальном препарате ,,раммекс" который позволяет нам восстанавливать свою память.Сюжет подается нам от лица единственного свидетеля выжившего во время теракта, нападения на лабораторию, где данный препарат и разрабатывался.  Только Джеку удалось выжить во время этих событий, но он потерял память и помнит лишь отрывочные, фрагментарные отрывки. И именно при помощи препараты мы попытаемся восстановить поэтапно все события.

Мы ощутим себя в шкуре человека, потерявшего память и дезориентированного.Мы не помним кто мы, что произошло и где находимся на данный момент. . У нас есть только смутные обрывочные воспоминания которые нам восстанавливает препарат Раммекс. Верить ли нам доктору Романову помогающему нам или нет? Верить ли тем воспоминаниям или нет? И вообще реально ли все вокруг?
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Вся история разделена на три части. Или если угодно главы. Первая глава показывает нам лишь часть кусочков головоломки, показывает события середины и первой трети, но оставляет больше вопросов чем ответов и желание продолжить что бы добиться ответов.

Сбор улик и решение головоломок проблем не доставляет и все решается вполне интуитивно хотя в некоторых моментах придётся подумать о том что дальше делать.В некоторых местах игра протестирует все ваши навыки криминалистики и дедукции.
Очень понравилась система нелинейности в диалогах при общении. Зависимость исходов событий в них от местности на которой в данный момент находится игрок.Причем отдельные диалоги и их исходы будут влиять вообще на весь сюжет. Учтите что игра происходит сразу как бы в двух временных реалиях прошлом и настоящем.
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Графическая составляющая игры просто великолепна. Художники да и дизайнеры явно постарались на все 100%. Окружающее выглядит потрясающе красиво и очень реалистично. Все очень проработано и детально. Переходы выполнены тоже гармонично будто и в правду находишься между миром реальным и миром грез.  Удачно сделаны грани перехода из одного воспоминания в другое и голографический забор, не позволяющий покинуть пределы локации. Очень много удачных художественных решений.

Разработчики использовали 3D модели по технологии фотограмметрии, а так же все текстуры высокого разрешения. Что и придает игре фото реалистичности.
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Отдельно отмечу и похвалю качественную озвучку игры. Люди явно знали свое дело и выложились полностью.Каждая лампочка, каждая падающая с потолка капля имеют свой уникальный звук. Каждое помещение может похвастаться своим уникальным эмбиентом, который соответствует его стилю и настроению.

Отмечу несколько минусов игры отмеченные мною. Во-первых, зависания особенно частые на главном меню игры. Нажимаешь ,,начать" или ,,опции" и все. Игра зависает намертво.Почему это происходит непонятно ибо игра с настройками и совместимостью ни к чему не привели. В другой раз все стартует без проблем и никаких зависаний нет и в помине. Мистика. Иногда проблему решает перезагрузка компьютера или смена разрешения монитора. Правда если игра запустилась то уже работает без проблем и вылетов и без зависаний.

Так же удручает краткость игры так как проходится она не просто быстро, а очень быстро и оставляет после себя ощущение скорее пролога в игре чем полноценной игры.

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На этом я заканчиваю свой обзор. Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!
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