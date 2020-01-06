Обзор на игру Super Battle Tank

В данном обзоре я расскажу вам об игре Super Battle Tank - War in the Gulf для игровой видео-приставки Sega Mega Drive. От разработчика Imagineering. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игры происходит в нашем мире в начале 90-тых годов. Мы управляя американским танком Абрамс М1 принимаем участие в знаменитой операции ,,Буря в пустыне" и выполняем поставленные перед нами задачи от нашего военного штаба.Геймплей:По своему жанру игра Super Battle Tank - War in the Gulf относится к симулятору управления танком м1 Абрамс. После старта игры нам показывают штаб нашего командования, где наш инструктор и командир вводит нас в курс дел на боевом фронте. Очень здорово выполнен и тактический экран где нам в 3D показывают модели ожидаемой на первом задании техники противника. А так же подробное описание характеристик данной техники включая тип орудий и используемое топливо. После чего нам дают наше первое задание по уничтожению броне-танковых сил противника и предупреждают о наличии минных полей в данном районе. А затем начинается непосредственно сама игра и управление переходит к нам.Вид в игре из глаз наводчика или командира танка. Мы видим приборы управления нашим танком. Условно экран можно поделить на две части. В верхней части экрана мы видим через приборы наблюдения окружающий нас ландшафт и наше основное орудие. На нижней же половине экрана мы видим приборы управления танком. Тут мы видим квадратик мини-карты локации на которой мы сейчас находимся.Ниже мини-карты мы видим количество боезапаса к нашему танковому пулемету (150 патронов по умолчанию).Слева мы видим экран бортового компьютера отображающего запас трёх наших основных видов оружия к главной нашей пушке. Это собственно обычные бронебойные 120 мм снаряды, дымовые заряды (одна штука по умолчанию) и управляемый лазером снаряд (одна штука по умолчанию). Пушку основного орудия мы можем слегка поднимать и опускать по вертикали и точно так же можем двигать прицел к нашему пулемету. С левой стороны приборной доски у нас имеется спидометр и датчик топлива. Ну а над бортовым компьютером табло на котором обычно показываются разные информационные сообщения. На кнопку А мы осуществляем выстрел из выбранного типа оружия. Кнопкой В мы выбираем нужное нам орудие или боеприпасы. На кнопку С открывается глобальный экран карты с отображением нашего танка белым цветом и танков и (или) техники врагов синим цветом. А так же прочие объекты вроде минных полей черным цветом в виде чёрных точек. Наше задание на первую миссию является уничтожение трёх танков. Едем к ним ориентируясь по глобальной карте благо ехать и управлять танком можно прямо на ней. Когда уже остается небольшое расстояние до первого врага — переключаемся на вид из танка и начинаем обстреливать вражескую машину. Как правило, никаких проблем в уничтожении техники противника нет. Далее мы снова попадаем в наш штаб армии на очередной брифинг, нам будут выдавать более сложные миссии, в том числе и в разное время суток. Будут и ночные миссии. Так же нужно научиться очень грамотно расходовать свой боезапас, в том числе и дымовую завесу которая не один раз спасёт вам жизнь. Если случайно попадаете на минное поле, то стоит включить вид из танка, и из пулемёта расстреливать мины перед танком благо их видно черными точками прямо на текстуре земли. Тогда будет шанс выжить подрывая каждую мину на своем пути. Так же стоит помнить что танк это не машина и останавливаться сразу он не может, как и делать резкие повороты. Из техники мы будем встречать в дальнейшем по мере прохождения не только танки, но и вертолёты противника и стационарные объекты вроде сторожевых вышек.Графика:Графика в игре вполне сносная как для симулятора танка. Приборная панель нарисована довольно детально и реалистично. Окружающая природа конечно скудна, но ведь действие происходит в Кувейте и пустыне так что особых красот ждать и не стоит. Прорисовка моделей танков и прочей техники врагов довольно посредственная. Спец-эффекты от выстрелов довольно неплохие. Да и стоит учесть что это один из всего двух танковых симуляторов на игровой приставке SEGA (второй называется M-1 Abrams Battle Tank).Музыка и звук:Музыки в игре нет (за исключением начального меню и брифинга игры), по сути мы наслаждаемся только звуками двигателя танка и звуками стрельбы.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи и не словите снаряд в корму!