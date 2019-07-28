Полезные программы для Steam

Доброго времени суток,с вами 1mmo3tal.Первая программа в моем списке:Tiki One Steam Cleaner -
Сегодня хочу рассмотреть несколько полезных программ для стима,которые пригодятся любому пользователю для повседневного использования.
программа которая автоматически удаляет лишние файлы с игры, устаревшие после обновления и так далее. Программа будет полезна для людей у которых не слишком много памяти на жёстком диске, да и вообще кому нужно засорять свой ПК.Теперь расскажу как использовать программу:
При открытии вылезет такое меню
Далее следует выбрать "Автоматически найти папку Steam
", если не получается, то выберите вручную Нажав на ... .
Теперь жмём на поиск, это займет немного времени.После проверки нажимаем на "очистить выбранные файлы
". Вот и все, на вашем пк освободилось немного памяти.Вторая программа в моем списке:Steam Game Time Idler -
Программа, которая позволяет накручивать часы в играх, причём одновременно можно запустить до 50 игр.
Для использования программы сперва нужно зайти в файл SteamAppIDs
и там ввести название игры и ее ID.
Для примера: Dota 2 = 570 (Название игры = Её ID в магазине стима
).После введения нужного нам количества игр заходим в саму программу.
Далее можем выбрать какую игру и какое количество запустить.Третья программа в моем списке:Steam Achievement Manager -
программа для открытия различных достижений в играх стим
.
Для начала стоит запустить программу и выбрать игру из списка который там имеется, если там нет вашей игры то введите ID
в поиске(возле лупы) и нажмите add game
, далее выбирайте игру.После выбора будет такое окошко:
Тут вы можете открыть или закрыть достижения, для открытия всех нажмите на открытый замок
, либо вручную выбрав определённое достижение.Далее жмём store и наслаждаемся.Четвёртая программа в моем списке:Idle Master -
Программа для выбивания карточек с игр.При помощи данного приложения вы можете фармить
карточки стим
с ваших игр не заходя в них.Для начала нужно запустить стим
, далее авторизоваться в программе через steam(ваши данные никто не украдёт, исходный код программы есть в интернете
).После проделанных действий запустится фарм
, сначала все игры будут запущенны до двух часов одновременно, после каждая по отдельности.
Программа подойдёт для людей, у
которых много игр и нет желания скачивать и запускать каждую.Пятая программа в моем списке:Steam Desktop Authenticator -
мобильный аутентификатор steam для пк.Данное приложение позволит вам пользоваться аутентификатором
без телефона.Для начала запускаем приложение и нажимаем "setup new account
", далее вводим логин и пароль.Далее появляется окошко с вариантами выбора, выбираем "This is my first time and I just want to sign into my Steam Account(s)
", вводим вашу почту, заходим на нее и вводим код с письма в приложение.После проделывание вышесказанных действий вам дадут код R*****
(это код для восстановления и сброса аутентификатора
).Все, теперь вы можете пользоваться аутентификатором
steam без наличия телефона.
Спасибо за внимание, надеюсь статья была познавательной, и
некоторые люди узнали о чем то новом.