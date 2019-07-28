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EarnНовостиПолезные программы для Steam
Автор: Gamehag в July 28, 2019
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Полезные программы для Steam

Полезные программы для Steam

Доброго времени суток,с вами 1mmo3tal.
Сегодня хочу рассмотреть несколько полезных программ для стима,которые пригодятся любому пользователю для повседневного использования.

Первая программа в моем списке:
Tiki One Steam Cleaner - программа которая автоматически удаляет лишние файлы с игры, устаревшие после обновления и так далее. Программа будет полезна для людей у которых не слишком много памяти на жёстком диске, да и вообще кому нужно засорять свой ПК.Теперь расскажу как использовать программу:
При открытии вылезет такое меню
m8IEfjvoFmtRcdbKEelukHPX1MDXz3.PNG
Далее следует выбрать "Автоматически найти папку Steam", если не получается, то выберите вручную Нажав на ... . Теперь жмём на поиск, это займет немного времени.После проверки нажимаем на "очистить выбранные файлы". Вот и все, на вашем пк освободилось немного памяти.
Вторая программа в моем списке:
Steam Game Time Idler - Программа, которая позволяет накручивать часы в играх, причём одновременно можно запустить до 50 игр.
Для использования программы сперва нужно зайти в файл SteamAppIDs и там ввести название игры и ее ID.
Для примера: Dota 2 = 570 (Название игры = Её ID в магазине стима).После введения нужного нам количества игр заходим в саму программу.
JtD4RpsUVDxWJ1LgQYkwgo10T1BeBv.PNG
Далее можем выбрать какую игру и какое количество запустить.
Третья программа в моем списке:
Steam Achievement Manager - программа для открытия различных достижений в играх стим.
Для начала стоит запустить программу и выбрать игру из списка который там имеется, если там нет вашей игры то введите ID в поиске(возле лупы) и нажмите add game, далее выбирайте игру.После выбора будет такое окошко:
znezRoENbk2OComRWrKGnsmLL0uAam.PNG
Тут вы можете открыть или закрыть достижения, для открытия всех нажмите на открытый замок, либо вручную выбрав определённое достижение.Далее жмём store и наслаждаемся.
Четвёртая программа в моем списке:
Idle Master - Программа для выбивания карточек с игр.При помощи данного приложения вы можете фармить карточки стим с ваших игр не заходя в них.Для начала нужно запустить стим, далее авторизоваться в программе через steam(ваши данные никто не украдёт, исходный код программы есть в интернете).После проделанных действий запустится фарм, сначала все игры будут запущенны до двух часов одновременно, после каждая по отдельности.
BJD9g2R1mTVJ7PVEyi7N89RsCl5Fyx.PNG
Программа подойдёт для людей, у которых много игр и нет желания скачивать и запускать каждую.
Пятая программа в моем списке:
Steam Desktop Authenticator - мобильный аутентификатор steam для пк.Данное приложение позволит вам пользоваться аутентификатором без телефона.Для начала запускаем приложение и нажимаем "setup new account", далее вводим логин и пароль.Далее появляется окошко с вариантами выбора, выбираем "This is my first time and I just want to sign into my Steam Account(s)", вводим вашу почту, заходим на нее и вводим код с письма в приложение.После проделывание вышесказанных действий вам дадут код R*****(это код для восстановления и сброса аутентификатора).Все, теперь вы можете пользоваться аутентификатором steam без наличия телефона.
yD03dk6kpeFcvzCvIasANEFidkWNKF.png
Спасибо за внимание, надеюсь статья была познавательной, и некоторые люди узнали о чем то новом.
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