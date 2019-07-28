Полезные программы для Steam

Доброго времени суток,с вами 1mmo3tal.

Сегодня хочу рассмотреть несколько полезных программ для стима,которые пригодятся любому пользователю для повседневного использования.

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Guide by 1mmo3tal.

программа которая автоматически удаляет лишние файлы с игры, устаревшие после обновления и так далее. Программа будет полезна для людей у которых не слишком много памяти на жёстком диске, да и вообще кому нужно засорять свой ПК.Теперь расскажу как использовать программу:При открытии вылезет такое менюДалее следует выбрать "", если не получается, то выберите вручную Нажав на ...Теперь жмём на поиск, это займет немного времени.После проверки нажимаем на "". Вот и все, на вашем пк освободилось немного памяти.Программа, которая позволяет накручивать часы в играх, причём одновременно можно запустить до 50 игр.Для использования программы сперва нужно зайти в файли там ввести название игры и ее ID.Для примера: Dota 2 = 570 (Название игры = Её ID в магазине).После введения нужного нам количества игр заходим в саму программу.Далее можем выбрать какую игру и какое количество запустить.программа для открытия различных достижений в играхДля начала стоит запустить программу и выбрать игру из списка который там имеется, если там нет вашей игры то введитев поиске(возле лупы) и нажмите, далее выбирайте игру.После выбора будет такое окошко:Тут вы можете открыть или закрыть достижения, для открытия всех нажмите на, либо вручную выбрав определённое достижение.Далее жмём store и наслаждаемся.Программа для выбивания карточек с игр.При помощи данного приложения вы можетекарточкис ваших игр не заходя в них.Для начала нужно запустить, далее авторизоваться в программе через steam().После проделанных действий запустится, сначала все игры будут запущенны до двух часов одновременно, после каждая по отдельности.Программа подойдёт для людейкоторых много игр и нет желания скачивать и запускать каждую.мобильный аутентификатор steam для пк.Данное приложение позволит вам пользоватьсябез телефона.Для начала запускаем приложение и нажимаем "", далее вводим логин и пароль.Далее появляется окошко с вариантами выбора, выбираем "", вводим вашу почту, заходим на нее и вводим код с письма в приложение.После проделывание вышесказанных действий вам дадут код(это код для восстановления и сброса).Все, теперь вы можете пользоватьсяsteam без наличия телефона.Спасибо за внимание, надеюсь статья была познавательнойнекоторые люди узнали о чем то новом.