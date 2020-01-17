Обзор на игру Stargate

В данном обзоре я расскажу вам об игре Stargate для видео приставки Sega Mega Drive. От разработчиков Probe Entertainment и Tantalus Interactive. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет: Действие игры происходит в той же кино вселенной что и одноименного теле-сериала Звездные Врата. Сюжет игры соответствует сериалу и повторяет некоторые его сцены и моменты.На Земле были найдены устройства под названием Звездные Врата — телепортёры позволяющие отправлять людей на разные планеты Вселенной, в том числе и враждебные. Что бы спасти Землю от нашествия враждебных сил Врата решено было закрыть. Капитан О'Нил проходит сквозь Звездные Врата что бы уничтожить их с другой стороны при помощи атомной бомбы, но внезапная песчаная буря отрезает его от его группы. Если мы найдем нашего друга археолога Даниэла, то сможем найти группу и выполнить своё задание...Геймплей:По своему жанру игра Stargate относится к экшен играм с элементами платформера. Игра является единственной игрой по-одноименному теле-сериалу на приставке SEGA. После старта игры нам показывают краткую заставку с описанием завязки сюжета и сразу же начинается сама игра. Вид в игре у нас сбоку как в классических экшен играх и платформерах. Управляем мы капитаном О'Нилом вооруженным гранатами с конечным боезапасом и автоматом с боезапасом бесконечным. Интерфейс игры: Сверху в правом углу у нас показана иконка наших гранат и их количество, левее красная полоска нашего здоровья. Еще левее устройство и наш автомат, при стрельбе из которого оружие медленно перегревается что, отображается красным столбиком. Если без перерыва стрелять, то столбик дойдет до самого верха, и автомат станет давать осечки стреляя через раз. Ну и наконец в самом верхнем левом углу у нас окошко. В нём показаны предметы которые мы будем подбирать по ходу игры. На кнопку А мы прыгаем, на кнопку В мы стреляем ну а на С кидаем гранаты по параболе.Гранаты в игре нескольких видов. Если нажать кнопку start, то нам покажут подробную информацию по нашему заданию и собранным предметам включая наши жизни, а так же набранные очки и собранные древние символы врат.Появляемся мы посреди пустыни, рядом со входом в развалины. Бежим вправо по дороге отстреливая всякую инопланетную живность вроде гигантских жуков и собираем разные бонусы вроде гранат и лечилок в виде ящиков с Анкхами. Перепрыгиваем или расстреливаем мины еле видные в песке. Наконец находим нашего друга археолога и начинается диалог в виде небольшой заставки в котором нам дают новое задание — собрать в пещерах пять ящиков с припасами. Теперь при нажатии на start можем посмотреть сколько ящиков собрано из пяти. В пещеры заходим нажимая кнопку вверх стоя напротив входа. Так же наш главный герой может подпрыгивая хвататься за уступы и зависая на одной руке отстреливать недругов что очень удобно как раз в пещерах и прочих замкнутых пространствах. Собрав в пещерах необходимые нам ящики с припасами выходим наружу и топаем вправо до самых ворот древнего города Награба. Далее нас ждут поиски трёх загадочных старцев на узких городских улицах древнего города, мы будем выбивать хлипкие двери для прохода по ним, а так же встретим новых врагов в виде слуг Ра. С каждым уровнем игры прыжков по платформам и уступам будет все больше, а промахи мимо платформ будут заканчиваться уже летально. Благо на кнопку С можно неплохо разогнаться для более дальнего прыжка. Ну а дальше спойлерить сюжет, как обычно, я не стану, отмечу лишь что уровней в игре довольно не мало и они весьма интересно оформлены графически и интересны по геймплею.Например на одном из уровней мы будем кататься вдоль горного комплекса на ролике над пропастями. Так же посетим высокотехнологичные комплексы пришельцев и т.д Впрочем те кто смотрел теле-сериал почувствуют ностальгию встретив по мере прохождения многих героев из сериала. Так же после прохождения некоторых уровней нас будут поджидать сражения с боссами.Графика: Отличная графика с динамичными задниками и хорошо прорисованными фонами и всяческими элементами. Отличная реалистичная анимация главного героя. И отлично перерисованные портреты героев теле-сериала перенесенные в игру — все абсолютно узнаваемы.Качественные спец-эффекты.Музыка и звук:Отличная узнаваемая тема из телесериала и хорошее музыкальное сопровождение на разных уровнях самой игры. Так же отмечу множество интересных диалогов в игре.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи в уничтожении Звездных Врат!