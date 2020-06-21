О победах в Sid Meier’s Civilization 5

Эта статья посвящена новичкам ,которые недавно начали играть в цивилизацию. Она должна помочь выбирать и использовать стратегию в сетевой и одиночной игре. Я знаю, что уже вышла 6 часть игры, но пятая цивилизация до сих пор остаётся одной из лучших пошаговых стратегий и в некоторых аспектах превосходит шестую.

Про победы

В игре существует 5 видов победы: общая, культурная, научная, военная и дипломатическая. Нельзя сказать сразу к какой победе лучше идти, пока вы не освоитесь в окрестностях карты и не проанализируете сложившуюся ситуацию. К тому же лучше идти по нескольким вариантам победы, так как это повысит шансы привести свою цивилизацию на вершину.

Военная победа

Самый, казалось бы, простой вариант победы. Просто захватить все вражеские столицы. Для этого нужно иметь большую армию, а большая армия требует больших расходов, к тому же необходимо снабжать войска передовыми технологиями. Чтобы заниматься войной нужно создать крепкий экономический фундамент и серьёзно заниматься наукой. Тут нужен баланс. Одной из особенностей военного пути является опыт. Чем опытнее войска, тем они сильнее и тем больше ваше преимущество над подобными юнитами. Закалять армию придётся на варварах, а затем уже на цивилизациях. Ещё можно воевать против городов-государств, но в большинстве случаев в этом нет смысла, если только сам город не несёт важно стратегическое положение. Тут же скажу о географической роли. Местность - важная составляющая войны и она может помешать вашему вторжению. Главный враг - это горы. Город, окружённый горами сложно захватить и скорее всего его придётся долго осаждать и обстреливать, а только потом штурмовать. Также на бой влияют реки, леса и холмы, давая бонус к мощи, что весьма неудобно, когда вы нападаете. Однако , при игре против ботов можно окопаться на своей территории или в месте, где есть такие объекты и компьютер убьёт своё войско об вас.

А вот море - это огромный плацдарм для ваших войск, с помощью которого вам будут доступны другие континенты для экспансии. Имея мощный флот можно легко захватить прибрежные города на других континентах и получить опорный пункт. Для создания хороших кораблей нужен уголь, без которого флот лишается сильных кораблей, броненосцев например. И необходимо тщательно защищать перевозимые на лодках войска, так как на воде они слабы.

Авиация - начальная авиация не сильно помогает в войне, но стоит её улучшить и она станет незаменимой частью вашего войска и будет сметать вражеские войска и бомбить города. Тут нужна нефть и чем больше её, тем лучше. Вражескую авиацию можно сбивать с помощью истребителей и ПВО. Если ПВО оказалась у врага, то нужно немедленно его уничтожить, чтобы обеспечить чистое небо. Самолёты имеют радиус действия и базируются в городах, поэтому чем ближе ваш город к вражескому, тем больше возможностей нанесения воздушного удара.

Ядерное оружие. До него дело может и не дойти, так как открывается оно на поздних этапах игры и для него нужен уран, проведение проекта "Манхэттен". Если же вы дошли до этого момента и получили это воплощение ада, то можете радоваться. Одна бомба может уничтожить большое скопление вражеских юнитов, население и защиту города, а также клетки с улучшениями. Бомба оставляет радиационное загрязнение, которое дает минусы к заражённым клеткам. Нельзя допустить появление ядерного оружия у врага, ибо у него появится сдерживающий фактор. Торговать ураном - тоже плохая идея. Более продвинутый экземпляр - ядерная ракета.

Сухопутные войска - основа армии, главный тип войск.Стратегические ресурсы, которые нужны для создания сухопутной армии - это алюминий, железо и лошади. Самым важным, по моему мнению, можно назвать алюминий. Это стройматериал реактивных истребителей, вертолётов, современных танков и ГЭС. Лошади - не особо важный ресурс. Кавалерия в игре не обладает внушительной силой, только скоростью. Всадников легко садят на пики пикинёры, копейщики и ландскнехты. Обязательно нужно иметь дальних юнитов и, при военной победе, осадных юнитов. При осаде города штурмовать его пехотой не надо(это делается только тогда, когда защита уже снята), его надо бомбить осадными юнитами(минимум двумя). Желательно делать так, чтобы город не мог их обстрелять.

Социальные институты. Для военной победы лучше идти через волю, так как она лучше подходит для больших государств. Из идеологий подойдёт автократия, но можно брать и любую другую.

Следует отметить, что у цивилизаций есть специальные юниты, которые сильнее обычных и их следует максимально использовать, пока вы не изучите новые, более продвинутые юниты.

По мере завоеваний будут появляться великие полководцы, дающие +15% к боевой мощи. Ни в коем случае не следует строить форты с помощью их!

При захвате городов не следует оставлять себе не имеющие важного значения города иначе недовольство в вашей стране вырастет, а пользы не будет. Недовольство будет вас преследовать, поэтому нужно иметь разнообразие редких ресурсов, развлекательные здания и Нотр-Дам(+10 к настроению).

Культурная победа

Культурная победа досягается с помощью великих художников, писателей, музыкантов и чудес света. Главный показатель - не культура, как ни странно, а туризм. Нужно застроить города амфитеатрами, операми, музеями и прочими зданиями, содержащими ячейки шедевров. Шедевры - это основная часть туризма. Не стоит тратить великих людей на получение культуры. Остальная часть - это чудеса света, но они также могут быть зданиями с ячейками шедевров. Приведу в пример необходимые чудеса света: Александрийская библиотека(2 ячейки лит. шедевров),Сикстинская капелла(2 ячейки муз. шедевров), Театр Глобус( 2 ячейки лит. шедевра), Бродвей(3 ячейки муз. шедевров), Эрмитаж( 3 ячейки худ. шедевров). Также туризм могут принести ищущие артефакты археологи.

Научная победа

Научная победа зависит от скорости исследования технологий и денег. Удобнее всего играть по научной победе за Вавилон, ввиду его особого бонуса: "Изобретательность: после открытия письменности дается великий ученый, а в дальнейшем они начинают появляться на 50% быстрее." Опять же, тут придётся строить чудеса света(они нужны во всех победах, это одно из условий победы.

Выбираю идеологию, лучше взять свободу, так как она отлично подходит к научной победе и позволяет покупать части корабля за золото. В социальных институтах, естественно, нужно прокачивать рационализм. Начать можно и с традиции, и с воли (эти 2 института - основа для любого типа победы, честь качать не стоит, а набожность стоит качать далеко не всегда).

Рекомендую заключать договора об исследованиях с наиболее отсталыми странами и извлекать выгоду для себя. Если же вы не лидируете в науке, то следует использовать шпионов для кражи технологий и, возможно, объявить войну лидеру в науке, чтобы разрушить его инфраструктуру. (Воевать нужно при любом типе победы, пацифистом быть невозможно, точно не в этой игре). Также рекомендую потратить великого учёного на постройку обсерватории, которая даёт +8 науки за ход.

Дипломатическая победа

Довольно редко можно одержать дипломатическую победу. Рассчитывать не неё не стоит, но можно держать, как один из вариантов. Вообще, скажем, что с помощью неё можно пораньше завершить игру, если уже понятно, кто победил. Дипломатическая победа достигается путём выборов мирового лидера на специальной сессии ООН. Всё зависит от дипломатов, которых можно получить, оказывая влияние на города-государства. Ещё можно заставить проголосовать ботов, если у вас дружеские отношения .что крайне маловероятно, так как под конец игры отношения с ботами обычно всегда плохи. Можно освободить город захваченной цивилизация и она проголосует за вас. С настоящими игроками так не получиться, они проголосуют, только если согласятся в том, что вы скоро победите и, что можно закончить игру раньше. Греция лучше подходит для такой победы.

Общая победа

Самый скучный способ победить. Обычно эта победа ни кем не достигается, потому что кто-то вырывается вперёд. Суть проста: за постройку городов, чудес, основание религии, исследования технологий и т.д. вам дают очки. Побеждает тот, у кого их больше. Писать что-то ещё о этой победе смысла нет.