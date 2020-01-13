Режимы мини игр ROBLOX

Сегодня я вам расскажу о том во что можно было б поиграть в нашей любимой игре ROBLOX. И так мы начнем наш обзор. В эту игру я наиграл как минимум год а как максимум 2. В основном в этой статье только мой личный опыт и не более. Наиграл сам я в эти игры по 100 и больше часов

Obby

Counter Blox

Прятки

Построить корабль

Удачный блок

Сюжет этого режима очень даже простой: вам нужен только навык баннихопа из кс-го и все. Как вы поняли этот режим состоит только из прыжков но на чем? А на всем что можно прыгать- это и круги,квадраты,предметы и прочие детали. Как узнать обби это или нет? Если впереди если препятствие и его не перебежать то это и есть обби.Оценка моя этому режиму: 7/10Идея этого режима позаимствовал наш старый знакомый CS:GO так как в нем есть все то же что и там. Скины, 2 команды, карты. Все было хорошо позаимствованно у нашей игры. Но что самое важное тут есть даже своя трейд зона, на которой вы можете обмениваться скинами с другими людьми.Моя оценка клона: 6/10(читеры украли 3 бала)Или же опасный лифт, как вам угодно. Цель данной игры это как можно больше выжить в этом опасном лифте и не умереть от приступа так как появится может кто угодно начиная от обычных скримеров до зловещих маньяков, либо Чаки. Увы но для того чтоб выжить надо прятаться и убегать.Моя оценка игры :9/10Как по мне это лучшие режимы в нашем любимом роблокс.Цель игры состоит в том что вам нужно построить корабль из всего что вы найдете и сможете поставить на свой корабль эти блоки вам будут выступать в роли защиты вашего корабля и если ваш корабль разобьется то вы умрете и вам ваши ресурсы не кто не вернет из-за чего вам прийдется заново копить на материалы для постройки нового корабля. Если же вы построили топ корабль и он во время плаванья прошёл все испытания то вы можете забрать один раз сундук с сокровищами в котором находится очень интересные вещи от золота до различных топ вещей для своего корабля.Моя оценка игры 10/10. Очень как по мне интересный режим.Это игра позаимствованая с мода на майнкрафт про удачные блоки. С этих блоков раз в 10, 15, 50 минут могут падать разные типы оружий или же не полезных вещей. Например пони единорог который вовсе не используется в этой игре. Самые топ вещи которые могут выпасть это вооружение бога, но по каким то странным причинам ее могут забрать только донатеры, к чему я естественно не отношусь. Самое интересное что игроки поделены на базы и если ты хочешь поиграть с другом то вы должны быть друзьями в роблокс (ну и в реале не плохо было б), и зайти в одно время так вы появитесь в одной пати только если сервер на котором вы играете не забит до 8 человек (да-да в этой игре всего лишь 8 слотов для игры). Сначала я хотел написать маленькую статью про нашу любимую игру но когда узнал о том что нужно сделать 2500 символов в статье я честно был немного в шоке от того чего просит такая не маленькая компания. Это моя первая статья, не судите очень строго