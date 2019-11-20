Обзор на игру Radiation Island

В данном обзоре я расскажу вам об игре Radiation Island. От разработчика Atypical Games. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет: Действие игры происходит в нашем мире и обыгрывает легенду о небезызвестном Филадельфийском эксперименте. После того как были запущены силовые установки на эсминце Элдридж были запущены, корабль внезапно исчез. И объявился возле какого то неизвестного ранее острова в море Дьявола. Нашего главного героя выкидывает за борт, а корабль снова исчезает. С этого момента и начинается собственно игра...Геймплей: По жанру игра Radiation Island относится к выживалкам в открытом мире. После того как корабль исчез мы оказываемся на берегу у кромки воды. Вид в игре из глаз персонажа. Для начала нам проводят краткий курс обучения, как ходить, смотреть и т.д У нас имеется два основных показателя:Голод и Здоровье. Чем выше первый тем быстрее восстанавливается второй. Кушать мы можем всяческую еду от фруктов вроде ананасов до более сытной еды вроде мяса. Предметы вроде той же еды мы можем собирать, и они хранятся в нашем инвентаре разбитом на ячейки. При сборе любых пригодных для крафта предметов — появляется значок крафта. Нажав на него мы попадаем в меню крафта которое довольно большое. Тут мы выбираем нужный нам предмет и в его меню создания видим какие компоненты нам нужны и каких нехватает. Для создания некоторых сложных предметов нужны сложные компоненты, кликнув на них мы можем прочитать из чего они создаются. По началу обойдемся примитивными орудиями труда вроде каменного топора. Как и в большинстве подобных выживалок снизу экрана у нас панелька быстрого доступа к любым предметам.Кроме того сверху справа у нас имеется значок доступа к блокноту — весьма важному игровому элементу. В нем у нас находится и вкладка всей игровой статистики персонажа, карта мира, текущие цели и настройки. Далее создаем примитивный каменный топор и рубим деревья. Чем круче у нас инструменты тем больше шанс добыть ресурс и тем больше его количество. Алгоритм действий такой же в принципе, как и во всех выживалках. Рубим побольше дерева, затем добываем камень. Учтите что для добычи руды потребуется уже кирка. Кроме того нам предлагается выбрать режим игры один из трех. По сути это просто выбор сложности разве что в режиме исследования в игре станет скучно так как все опасности будут убраны, даже радиация. Кроме нас на острове обитают дикие животные разных видов, а так же зомби. На животных мы можем охотиться ради ресурсов с них. А вот зомби весьма опасны и уже сами на нас охотятся. Так же на острове полно заброшенных построек и бункеров, а так же секретных мест и локаций. Некоторые места мы сможем обнаруживать если найдем записи в виде блокнотов. После их поднятия на нашей карте будут отмечены секретные места либо пароли к дверям. Так же в постройках мы сможен находить полезный лут который нельзя скрафтить и можно только найти. К примеру костюм радиационной защиты, огнестрельное оружие и много еще чего включая лекарства.Кроме занятия охотой мы можем заниматься к примеру рыбалкой если добудем червяков для приманки. Так же кроме бытовых нужд изучение острова приносит и более интеллектуальные плоды. Мы можем находить куски записок с историей острова и служащих на нем в прошлом. Кроме крафта инструментов мы можем создавать разное снаряжение вроде рюкзаков (помогает таскать больше предметов что ОЧЕНЬ полезно и необходимо) а так же одежду для защиты тела. И конечно же мы можем создавать постройки, строить себе настоящий дом и вариантов различных составляющих довольно много. Имеется так же возможность скрафтить определенные предметы интерьера для своего дома. Так же в игре есть своеобразный транспорт для передвижения - к примеру дельтаплан. На нем можно планировать с возвышенностей острова и облетать большие территории. А учитывая что остров в игре действительно огромен и локаций очень много — это весьма кстати для нас. Во время игры нужно следить так же за негативными статусами персонажа вроде холода или радиации. Температуру местности мы можем отслеживать в своем блокноте. Если замерзаем, то лучше разжечь костер или присесть возле печи. Отсыпаемся мы по ночам в кровати за одно создаем точку возрождения на случай смерти. А вот радиацию в виде своеобразных аномальных мест с сиянием лучше по началу избегать.Графика: Учитывая мультиплатформенность игры (а пришла на PC она с мобильного телефона) графика на особые красоты не претендует. Но между тем движок игры умудряется отрисовывать действительно красивые пейзажи заброшенного райского тропического острова. Лазурное море, красивые пляжи, пальмы и леса, горы... В игре есть на что полюбоваться. Единственное нарекание это подглючивающие текстуры построек.Музыка и звук: В игре прекрасно подогнанная под атмосферу игры музыка. Звуки окружающей природы и всяческих зомби и животных так же на приличном уровне.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!