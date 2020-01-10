Обзор на игру Punisher

В данном обзоре я расскажу вам об игре Punisher для приставки Sega Mega Drive. От разработчика Capcom. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игры происходит в той же вселенной что и комиксов от Marvel о знаменитом супер-герое Карателе. После убийства семьи Френка Касла (который в последствии и станет безжалостным к преступникам Карателем) он пытается найти тех кто это сделал и отомстить. В поисках убийц и виновных ему помогает агент ЩИТА по имени Ник Фьюри.Геймплей:По своему жанру игра Punisher относится к аркадным Beat 'em up играм. Сразу отмечу тот факт что данная игра является единственной игрой о самом знаменитом по своей жестокости борце с преступностью — Карателе. И это пожалуй одна из лучших игр о супер героях по комиксам на SEGE благодаря отличному кооперативному режиму, прекрасной графике в стиле комиксов и отличному филигранному геймплею. После старта игры нам показывают заставку с историей Френка Касла и о том почему он стал Карателем. Затем нам предлагают выбрать своего героя (если мы играем вдвоем с кем то, то второй игрок может стартовать за Ника Фьюри) и начинается сама игра.Мы появляемся в игре. Вид у нас тут сбоку. Интерфейс игры таков: Сверху в левом углу экрана у нас портрет Карателя и полоса его здоровья. Так же цифрой показано количество имеющихся жизней. А еще правее количество набранных очков. Под полоской здоровья время от времени будут появляться иконки и названия ближайших к нам предметов и (или) противников.В центре экрана сверху показан таймер с обратным отсчетом, как только закончится время мы проиграем. На каждый уровень игры дается определенное количество времени и восстанавливается на следующем. В нижнем левом углу экрана у нас показана иконка ручной гранаты и их количество. Перемещаемся по экрану слева на право и в вертикальной плоскости. Мы умеем на кнопку А бить кулаком или стрелять. На кнопку В мы прыгаем. Так же на кнопку А мы можем подбирать различные предметы вроде еды, оружия и прочего включая предметы декораций. Что бы бросить гранату надо нажать кнопку прыжка и комбинацию А+В. Взрыв занимает приличную площадь и если под него попадает противник — они погибают.Своеобразный супер-удар. Каратель может наносить комбинации ударов как во многих бойцовских играх. В том числе мы можем выбивать из противников их оружие (дубинки, ножи, пистолеты и т.д) и использовать его против них самих. Причем оружие сохраняется и на следующий уровень если нас конечно не изобьют и не выбьют оружие обратно. Так же в драках можно использовать различные предметы декораций вроде кадок с растениями, бочек и т.д Во время драк с противниками появляются эффекты как в комиксах вроде ,,bang" и ,,BLAM". У всех противников есть полоски здоровья и имена которые мы можем видеть когда находимся рядом с ними. Во время наших приключений нас будут время от времени встречать боссы, довольно сильные противники и к ним нужен будет свой подход для безболезненной победы. Очень интересным хотя и ожидаемым введением в геймплей является возможность использовать огнестрельное оружие. Все же Каратель именно наличием оружия всегда мог похвастаться. В данной игре время от времени Каратель будет доставать своё оружие, и мы сможем просто отстреливать всех врагов перед нами пока Каратель снова не спрячем своё оружие. Тогда игра снова переходит в рукопашный режим драк. Уровней в игре довольно много и они очень насыщены и динамичны (особенно уровень на мчащемся поезде). Нас атакуют волны врагов, а боссы буквально могут отнять последнее наше здоровье.Графика:В игре превосходная графика, яркие цвета и характерный стиль комиксов. Впрочем, студия Capcom никогда не делала халтуры, и всегда игры отличались качеством. Игра Punisher не исключение. Отличная анимация и превосходные задние фоны на всех уровнях. Различные разрушаемые объекты на уровнях. Да и самих уровней довольно много, как и врагов. Спец-эффекты вполне на уровне.Музыка и звук:Звуки и музыка в игре на твердую пятерку. Прослеживать сюжет можно по хорошо прописанным диалогам которых в игре не мало и боссы игры с нами не один раз будут разговаривать. Смачные звуки ударов и стрельбы так же хороши.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи и отомстите за свою семью!