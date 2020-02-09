Обзор на игру Lion King

В данном обзоре я расскажу вам об игре Lion King для игровой приставки Sega Mega Drive. От разработчиков Westwood Studios, Inc., Virgin Interactive и Dark Technologies. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игры происходит в выдуманном фантастическом мире созданном студией Walt Disney в одноименном мультфильме. Сюжет игры в основном повторяет сюжет мультфильма Король Лев и нам вместе со львёнком Симбой предстоит пройти через основные этапы его взросления.Геймплей:Игра Lion King по своему жанру относится к приключенческим платформерам.Отмечу что на приставке Сега вышло три части игр под заголовком Король Лев, но только данная игра является игрой по мультфильму. Да и прочие чести отличаются некрасивой примитивной графикой и никаким сюжетом. Итак, после запуска игры мы попадаем на заглавный экран выполненный в великолепном стиле с той самой скалой прайда на заднем плане, и кадром из мультфильма когда старый Рафики демонстрировал новорождённый Симбу. Конечно же все это под потрясающе красивую музыку опять же из мультфильма. После старта игры нам демонстрируют озвученного и анимированного Тимона и начинается игра...Вид в игре у нас сбоку. Не побоюсь заявить — из всех игр по мультфильмам Диснея данная игра является самой красивой как в плане графики так и музыки. Пока что мы управляем малышом Симбой, только-только познающим мир вокруг, правителем которого ему предстоит стать. Управление в игре: На кнопку А мы издаем рык (хотя пока Симба ребенок это скорее писк), на кнопку В мы сможем атаковать когтями, когда подрастем ну а на кнопку С мы прыгаем. Управление в игре невероятно чуткое и отзывчивое, управлять и координировать движения Симбы очень удобно. Интерфейс в игре: В верхнем правом углу экрана мы видим полоску здоровья Симбы, в верхнем левом углу экрана полоску силы рыка (она автоматом восстанавливается со временем). Ну а в нижнем левом углу экрана мы видим количество жизней Симбы. Как и во всяком платформере, нашей целью является — добраться до конца уровня прыгая по различным платформам и уступам. Попутно мы сражаемся с различными врагами вроде хамелеонов и дикобразов, а так же избегая взрывающихся жуков. Врагов мы атакуем прыгая когтями на них сверху. С дикобразами так просто не справится и нужно предварительно рыкнуть на них что перевернет их на спину и тогда можно на них без опаски прыгать. Попутно собираем разнообразные бонусы в виде разных жуков. Одни дадут нам восполнение рыка или здоровья, а другие дадут доступ на бонусный уровень. Прикасаясь к символам в виде маленького Симбы — мы активируем чекпоинт. В конце первого уровня сразимся с боссом в виде гиены — просто прыгнув ей на спину когда она выдохнется. Далее если мы собрали специального жука нас будет ждать великолепный бонусный уровень. На котором мы будем управлять бегающим снизу Пумбой. А Тимон в это время будет сбрасывать нам различных жуков и нам надо будет успевать их поедать. Если пропустим падающего жука, то уровень закончится. Бонусных уровней бывает две разновидности, во второй мы управляя Тимоном должны успеть собрать жуков за отведенное время прыгая по платформам. А далее нам покажут очередную сцену из оригинального мультфильма с озвучкой и начнется следующий уровень с непоседой Симбой. Там мы познакомимся с многими жителями нашего будущего королевства от носорогов и жирафов до обезьян. С последними будет связана небольшая головоломка, нам рыком надо будет расположить их определенным образом что бы они забросили нас дальше по уровню.Так же нас будут ожидать невероятно забавные покатушки на страусах где надо будет вовремя прыгать и уклоняться от разных препятствий. Вообще каждый уровень игры невероятно насыщен разнообразием геймплея и ни разу скучать нам не придётся.Думаю нет нужды пересказывать дальнейший сюжет игры так как все смотрели мультфильм и знают что нам предстоит пройти. Будут уровни на страшном кладбище слонов с гиенами. Невероятно зрелищный уровень с побегом Симбы от стада буйволов. Причем вид при этом меняется, и что Симба что буйволы бегут прямо на нас! Будут уровни в джунглях и далее с уже выросшим и возмужавшим Симбой. Где мы уже сами охотимся на гиен и запросто побеждаем их и своими страшными когтями и царским рыком и много еще красивых и великолепно проработанных уровней вплоть до финального сражения с нашим дядюшкой Шрамом. Данную игру я с чистой совестью могу порекомендовать каждому — такой красивой, доброй и музыкальной игры вы вряд ли еще найдете...Графика: Как обычно, игра от студии Virgin да еще под эгидой художников от студии Диснея быть некрасивой не может. Каждый уровень не только повторяет сцены из мультфильма, но и нарисованны фантастически красиво. А уровней не мало. Анимация и пластика Симбы — это шедевр анимации. Что бы убедиться просто...Не трогайте джойстик с минуту во время игры и наблюдайте за маленьким Симбой — сами все поймете. Великолепные мульт-заставки с озвучкой между уровнями, невероятно зрелищный уровень с несущимся стадом буйволов и красивейшие изображения всех героев мультфильма от простых зверей до Тимона с Пумбой. И конечно великолепные спец-эффекты.Музыка и звук:Пожалуй это самая красивая в плане музыки и с точностью повторяющая все музыкальные темы из оригинального мультфильма игра. На каждом уровне звучит именно та музыка что была в мультфильме. В игре имеется даже множество озвученных фраз взятых так же из мультфильма. Ну и конечно великолепные звуковые спец-эффекты.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи и победы над Шрамом!