Лучшие игры от "Ketchapp"

В данном топе не будет такой замечательной игры как «Dunk Shot» потому, что я рассказывал об этой игре раньше. А также я выражаю чисто своё субъективное мнение по поводу топа игр. Каждый человек имеет право выразить своё мнение, то что он думает

1 место - Spiral

Пусть эта игра чем-то похожа на Helix Jump от VOODOO но, как я считаю, эта игра имеет полное право занимать первую позицию в моем топе. Она имеет что-то особенное. На первый взгляд она очень простая. Нужно просто вовремя тапать на экран чтобы шарик подпрыгивал и не ударялся в препятствия. Но на самом деле до конца не так уж и просто дойти. Спираль с каждым уровнем, с каждой секундой ускоряется, препятствий становится всё больше и они стают выше, шире. Но перед трудностями люди этой игры не останавливаются, они идут до конца, и у них это получается. Несмотря на то, что игра довольно сложная поклонников у неё не мало, а много. Так,что я думаю это заслуженное 1 место.



2 место – Knife Hit

Задание в этой игре проще простого, нужно всего лишь метать ножи в крутящееся дерево, или как его назвать по другому не знаю, если знаете исправьте меня в комментариях. . Но в этом «колесе» имеются препятствия, если попадаешь него, нужно заново проходить уровень. В каждом уровне есть несколько стадий, пройдя несколько lvl`ov нам выпадает возможность сразится с боссом, за которого даётся больше яблок, чем за простое «колесо». Яблока – это игровая валюта, собирая которые мы копим на другие ножи. Knife Hit не слишком сложная, но затянуть способна на несколько дней, недель.



3 место – Stack

Интересная игра, которая по-моему мнению чем-то похожа на игру Tower Bloxx. Нужно также строить башню но только не с этажей с жильцами, а плоскими блоками, похожими на бетонные. Нужно нажимать на экран так чтобы блоки наложились друг на друга, но не просто чтобы был какой-то зазор между ними. А чтобы он наложился ровно край на край, ибо если будут расстояние между краями, то они отпадают, и ваша платформа с каждым разом уменьшается. Чем выше ваша башня тем больше вам даст кристаллов, за которые вы можете покупать скины.



4 место – Horizon

В этой игре довольно просто объяснить что нужно делать. Для начала можно представить себя пилотом космического корабля, потом нужно лететь и уворачиваться от препятствий на своём пути. С каждым уровнем скорость увеличивается, и проходить уровни всё сложнее и сложнее. Но это не так уж важно на начале игры. С самого начала вам нужно привыкнуть к управлению, так как оно не плавное. И довольно сложно с ним так быстро свыкнуться. Сама игра не плохая, и поиграть в неё некоторое время вполне возможно.



5 место – Car vs Cops

Car vs Cops – это игра в которой вам нужно управлять машиной просто водя по экрану. Но при этом вам нужно уезжать от копов, чтобы они вас не поймали. Собирайте очки по карте, разрушайте автомобили копов. Чем дольше вы продержитесь на карте тем вам даст больше игровой валюты, за которую вы можете купить новые спорткары, и уже на них уезжать от полицейских. Хотя покупка машин ничего не даёт кроме нового скина, так как скорость, и все показатели одинаковые. Можно поубивать время в этой игре. Хоть она мне быстро надоела, но я думаю имеет право находится в этом топе.



Надеюсь моя статья вам понравилась, и вы не зря провели своё время. Буду благодарен любой критике. Также можете написать то о каких мобильных играх хотели бы статью. Я постараюсь написать о ней. Спасибо за внимание.