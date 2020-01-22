Обзор на игру Ghostbusters

В данном обзоре я расскажу вам об игре Ghostbusters для игровой видео-приставки Sega Mega Drive. От разработчика Sega. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игры происходит в той же вымышленной кино-вселенной что и действие одноименного фильма 1984 года. Сюжет игры связан с сюжетом фильма Охотники за привидениями и во многом повторяет сюжет фильма с поправкой на игровой жанр.Геймплей:По своему жанру игра Ghostbusters относится к платформерам с элементами экшена и так называемого Shoot 'em up. После старта игры нам предлагают выбрать одного из трёх доступных охотников за привидениями:Питер — средняя скорость бега и средняя сила.Раймонд — слабая скорость бега, но самая большая сила.Игон — самый быстрый персонаж, но самая слабая сила.Почему из команды охотников исключили Уинстона не понятно. Все доступные персонажи ощутимо отличаются своими указанными характеристиками. После выбора своего персонажа нам показывают кратенькую заставку отображающую будни наших охотников в их штабе и внезапный вызов на работу в связи с высокой паранормальной активностью в городе. После этого нам показывают общую карту города и дают возможность выбрать один из пока что четырех домов захваченных призраками. За очистку каждого здания нам обещают определенную награду. Жилой домик за 2000 долларов, гостиницу за 4000 долларов, музей за 6000 долларов и наконец небоскреб за 8000 долларов. Выбрав любой из этих доступных этапов нам показывают как наша машина подкатывает к зданию, нас вводят в курс дела в здании в виде ролика и мы наконец попадаем в саму игру...Вид в игре у нас сбоку. На кнопку А мы бросаем бомбы, на кнопку В стреляем и на кнопку С прыгаем. Нажав start мы попадаем в меню инвентаря персонажа, а так же мини-карты. Тут мы можем выбирать различные предметы и оружие для использования, а так же видеть их описание и мини-карту.Интерфейс в игре не сложен: Вся информация у нас расположена на плашке снизу экрана. На ней мы видим количество здоровья персонажа, количество зарядов, количество жизней и количество бомб. И отображение боссов-привидений на данном конкретном уровне. Различные вещи дают разные эффекты, например жареная курочка восстанавливает жизни. ПНВ даёт возможность видеть в темноте и т.д Далее нас ждёт прохождение уровня с классическими прыжками по платформам и стрельбой, уворачиванием от врагов и поиском секретов. Нас атакуют разные паранормальные сущности, привидения, летающие предметы интерьеров и прочие тематические враги в зависимости от выбранной локации. В конце нас будут ждать несколько боссов. У них свои типы атак и свой подход к каждому для победы над ними. После того как мы убиваем босса из него вылетает привидение и надо успеть его поймать лучом из протонной пушки и загнать в ловушку. За это в конце при начислении денег нас дополнительно наградят. А так же мы получаем кусок загадочной каменной плиты и в заставке следующей после прохождения уровня будет небольшой ролик сюжетный касательно неё. Так же отмечу довольно забавные диалоги с боссами в конце и мультяшные заставки.Так же после прохождения уровня нам предложат посетить магазин с разными предметами и магазин с оружием. В оружейном магазине кучи разных видов оружий и костюмов для борьбы с призраками. Но и цены очень кусаются... Учтите, все закупаемое мощное оружие не бесконечно в отличие от стокового и тратит ваш заряд энергии. Закупаемся, выбираем на карте следующий дом с привидениями и оплатой за их истребление и вперед - к новым победам!Графика:Графика в игре весьма хороша, отличная прорисовка деталей обстановки на уровнях и великолепно нарисованные персонажи. Хотя конечно в довольно интересном стиле маленьких тел и больших голов, но всё равно все персонажи в игре похожи на своих прототипов из фильма. Довольно качественные спец-эффекты и подобранная цветовая палитра.Музыка и звук:Великолепная узнаваемая музыкальная композиция в главном меню и довольно качественные композиции во время уровней. Отличные звуковые спец-эффекты.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи в борьбе с паранормальным!