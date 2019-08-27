Дождь

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EarnНовостиОбзор на игру Elven Legacy
Автор: Gamehag в August 27, 2019
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Обзор на игру Elven Legacy

Обзор на игру Elven Legacy

В данном обзоре я расскажу вам об игре Elven Legacy. От разработчика 1C:InoCo.  Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Elven Legacy относится к играм жанра пошаговых стратегий с элементами РПГ. У нас в России игра известна под названием Кодекс войны: Высшая раса.

Предыстория игры.
Перед нами фентезийный мир в котором когда-то сосуществовали вполне мирно пять рас. Эльфы, орки, гномы, нежить и люди. Затем случилась война между людьми, и орками в которой люди победили и изгнали орков с их земель и обосновались там сами.Прошло чуть больше века и вот орки зализали свои раны и готовятся отвоевать свои земли обратно. Люди готовы дать отпор, но тут внезапно войну людям объявляют все прочие расы тоже желая разжиться новыми землями...
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Геймплей.
Играть мы можем на выбор либо за орков, либо за эльфов. Соответственно у каждой расы свои бойцы и своя тактика игры. Орки в большинстве своем полагаются на грубую силу и ближний бой ну а Эльфы на дальний бой и союзных существ. Сама игра это ряд следующих друг за другом боёв между которыми идут сюжетные вставки на движке игры и диалоги.

Сами бои проходят на поле поделенном на клетки и в пошаговом режиме. На поле боя могут быть различные препятствия добавляющие разнообразия в тактические решения принимаемые нами в бою. Что бы побеждать в бою необходимо заучивать и четко помнить все сильные и слабые стороны всех существ. Все существа имеют систему прокачки и переходят с нами из боя в бой сохраняя свою прокачку.Вообще тактическая составляющая игры очень глубокая и порой напоминает игру в шахматы где надо обдумывать каждый свой ход. Стоит четко понимать что если в одном бою вы потеряете сильных прокачанных юнитов то в следующем бою вам просто не хватит сил для победы и придётся начинать компанию заново. Юниты тут важнее золота!
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На бой отведено ограниченное количество времени и для получения дополнительных наград необходимо не просто уложиться в рамки, но и успеть быстрее. Так же не стоит забывать использовать магию которая много раз выручит вас в бою.

После победы на карте нам иногда будут давать выбор из нескольких последующих карты что делает игру вполне реиграбельной. Так же в игре есть нелинейность связанная с окончанием игры, но спойлерить не стану.Так же в награду дают деньги на которые мы собственно нанимаем отряды.
Так же денежки мы получаем путем ограбления замков.
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Так же по ходу прохождения нам будут попадаться призовые миссии не относящиеся к основному сюжету, но дающие весомые бонусы и раскрывающие ЛОР персонажей игры. Открыть их можно если пройти некоторые миссии на золотой уровень эффективности.
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Графика в игре весьма достойна, локации и фоны нарисованы очень красиво в том же фентезийном стиле. Поле боя радует количеством деталей и разнообразием. Очень много внимания художники уделили бойцам и особенно красиво удались женские модельки войнов. Любители женской красоты оценят. Так же весьма детально прорисовано снаряжение и прочие детали.
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Музыкальное сопровождение игры выполнено на отлично, мелодии приятные и расслабляющие, а боевые вполне концентрируют. Озвучка персонажей средненькая так как актеры звучания часто либо переигрывают эмоции, либо не доигрывают их.

На этом обзор я заканчиваю, спасибо что прочитали. Всем удачи!
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