Обзор на игру Elven Legacy

В данном обзоре я расскажу вам об игре Elven Legacy. От разработчика 1C:InoCo. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Elven Legacy относится к играм жанра пошаговых стратегий с элементами РПГ. У нас в России игра известна под названием Кодекс войны: Высшая раса.Предыстория игры.Перед нами фентезийный мир в котором когда-то сосуществовали вполне мирно пять рас. Эльфы, орки, гномы, нежить и люди. Затем случилась война между людьми, и орками в которой люди победили и изгнали орков с их земель и обосновались там сами.Прошло чуть больше века и вот орки зализали свои раны и готовятся отвоевать свои земли обратно. Люди готовы дать отпор, но тут внезапно войну людям объявляют все прочие расы тоже желая разжиться новыми землями...Геймплей.Играть мы можем на выбор либо за орков, либо за эльфов. Соответственно у каждой расы свои бойцы и своя тактика игры. Орки в большинстве своем полагаются на грубую силу и ближний бой ну а Эльфы на дальний бой и союзных существ. Сама игра это ряд следующих друг за другом боёв между которыми идут сюжетные вставки на движке игры и диалоги.Сами бои проходят на поле поделенном на клетки и в пошаговом режиме. На поле боя могут быть различные препятствия добавляющие разнообразия в тактические решения принимаемые нами в бою. Что бы побеждать в бою необходимо заучивать и четко помнить все сильные и слабые стороны всех существ. Все существа имеют систему прокачки и переходят с нами из боя в бой сохраняя свою прокачку.Вообще тактическая составляющая игры очень глубокая и порой напоминает игру в шахматы где надо обдумывать каждый свой ход. Стоит четко понимать что если в одном бою вы потеряете сильных прокачанных юнитов то в следующем бою вам просто не хватит сил для победы и придётся начинать компанию заново. Юниты тут важнее золота!На бой отведено ограниченное количество времени и для получения дополнительных наград необходимо не просто уложиться в рамки, но и успеть быстрее. Так же не стоит забывать использовать магию которая много раз выручит вас в бою.После победы на карте нам иногда будут давать выбор из нескольких последующих карты что делает игру вполне реиграбельной. Так же в игре есть нелинейность связанная с окончанием игры, но спойлерить не стану.Так же в награду дают деньги на которые мы собственно нанимаем отряды.Так же денежки мы получаем путем ограбления замков.Так же по ходу прохождения нам будут попадаться призовые миссии не относящиеся к основному сюжету, но дающие весомые бонусы и раскрывающие ЛОР персонажей игры. Открыть их можно если пройти некоторые миссии на золотой уровень эффективности.Графика в игре весьма достойна, локации и фоны нарисованы очень красиво в том же фентезийном стиле. Поле боя радует количеством деталей и разнообразием. Очень много внимания художники уделили бойцам и особенно красиво удались женские модельки войнов. Любители женской красоты оценят. Так же весьма детально прорисовано снаряжение и прочие детали.Музыкальное сопровождение игры выполнено на отлично, мелодии приятные и расслабляющие, а боевые вполне концентрируют. Озвучка персонажей средненькая так как актеры звучания часто либо переигрывают эмоции, либо не доигрывают их.На этом обзор я заканчиваю, спасибо что прочитали. Всем удачи!