Все виды ножей CS:GO

В интернете сложно найти информацию о всех видах ножей в CS:GO в одном месте. Сегодня вы узнаете какие ножи есть в игре и их примерную стоимость, а также некоторые факты о ножах. В интернете сложно найти информацию о всех видах ножей в CS:GO в одном месте. Сегодня вы узнаете какие ножи есть в игре и их примерную стоимость, а также некоторые факты о ножах.
Сначала расскажу кратко о прошлом. В бета-версии Counter Strike: Global Offensive стартовым ножом для спецназа был штык-нож, а для террористов складной нож. Позже его заменили на привычные начальные ножи, которые сейчас выдаются каждому игроку бесплатно. Как вы думаете, стоило ли разработчикам добавлять скины и для стандартных ножей? Конечно же есть золотой нож в мини-игре «Гонка вооружений»
, но у него нет способов получения, кроме как в самой мини-игре, дойдя до последнего уровня.
Замечу, что любой нож нельзя выбросить (за исключением режима Запретная зона) и скорость передвижения с ним максимальна в данной версии игры. В начале распрыжки всегда используется нож, а потом можно переключиться на другой вид оружия, даже пулемет.
Нож имеет два типа атаки - быструю и слабую на ЛКМ, и медленную, но мощную на ПКМ. Если подкрасться со спины и нанести удар, то нанесется больший урон, чем если бы вы стояли лицом к лицу.
Перейдем непосредственно к более ценным ножам. В скобках указана стоимость (на момент написания статьи) самого дешевого и самого дорогого скина на этот нож на торговой площадке Steam. Забавным фактом является то, что те же виды ножей в реальной жизни стоят плюс-минус также, как нож на торговой площадке без окраски.
1. ★ Штык-нож
(7170 - 111706 руб.)
2. ★ Штык-нож M9
(9024 - 112500 руб.)
3. ★ Фальшион
(4370 - 107812 руб.)
4. ★ Тычковые ножи
(3992 - 52500 руб.)
5. ★ Стилет
(5059 - 35829 руб.)
6. ★ Складной нож
(5366 - 112497 руб.)
7. ★ Скелетный нож
(15255 - 112500 руб.)
8. ★ Паракорд-нож
(8958 - 98643 руб.)
9. ★ Охотничий нож
(5111 - 108157 руб.)
10. ★ Нож-бабочка
(11899 - 100624 руб.)
11. ★ Нож с лезвием-крюком
(4306 - 115000 руб.)
12. ★ Нож выживания
(7007 - 85000 руб.)
13. ★ Нож Боуи
(4861 - 50598 руб.)
14. ★ Нож «Бродяга»
(6142 - 83332 руб.)
15. ★ Наваха
(3819 - 106822 руб.)
16. ★ Медвежий нож
(5783 - 62437 руб.)
17. ★ Коготь
(9583 - 102371 руб.)
18. ★ Классический нож
(8057 - 103817 руб.)
19. ★ Керамбит
(10918 - 108157 руб.)
Как видите, любой нож - дороге удовольствие. В основном покупают их коллекционеры. Ножи и так крайне редко выпадают из кейсов, более того, среди них есть редчайшие, уникальные раскраски или чистейшие ножи, которые не продаются на торговой площадке. Их стоимость может достигать нескольких миллионов рублей, в прошлом году один из таких редчайших ножей приобрели за 3,5 миллиона
рублей, только вдумайтесь, и это еще не предел.
Наверное абсолютно каждый игрок CS:GO желает получить один из ножей, ведь это как дорогое ожерелье для девушки. Практического смысла они не имеют абсолютно никакого, но кто будет спорить о красоте ножей? В каком-то смысле ножи - это те же украшения, но для мальчиков, да еще и в игре.
Интересным фактом является то, что сам Гейб Ньюэлл увлекается ножами, даже сам ковал их, как и ту самую монтировку. У него есть собственная кузня для этого, поэтому спорить об этом не приходится.
Классика не забывается. В честь двадцатилетнего юбилея серии игр Counter Strike, был выпущен кейс с сюрпризом для преданных фанатов игры. Из кейса можно было получить тот самый нож из версии 1.6 или Source в разных раскрасках, включая оригинальную.
Что ж, в этой статье я показал вам что хотел и немного рассказал об интересных фактах о ножах. Тем, кто еще не имеет, но очень хочет получить нож, желаю успехов на gamehag, ведь здесь тоже можно получить желанные ножи в качестве подарка на новый год, который вот-вот наступит!