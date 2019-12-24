Все виды ножей CS:GO

В интернете сложно найти информацию о всех видах ножей в CS:GO в одном месте. Сегодня вы узнаете какие ножи есть в игре и их примерную стоимость, а также некоторые факты о ножах. В интернете сложно найти информацию о всех видах ножей в CS:GO в одном месте. Сегодня вы узнаете какие ножи есть в игре и их примерную стоимость, а также некоторые факты о ножах.

3,5 миллиона

Сначала расскажу кратко о прошлом. В бета-версии Counter Strike: Global Offensive стартовым ножом для спецназа был штык-нож, а для террористов складной нож. Позже его заменили на привычные начальные ножи, которые сейчас выдаются каждому игроку бесплатно. Как вы думаете, стоило ли разработчикам добавлять скины и для стандартных ножей? Конечно же есть золотой нож в мини-игре «Гонка вооружений», но у него нет способов получения, кроме как в самой мини-игре, дойдя до последнего уровня.Замечу, что любой нож нельзя выбросить (за исключением режима Запретная зона) и скорость передвижения с ним максимальна в данной версии игры. В начале распрыжки всегда используется нож, а потом можно переключиться на другой вид оружия, даже пулемет.Нож имеет два типа атаки - быструю и слабую на ЛКМ, и медленную, но мощную на ПКМ. Если подкрасться со спины и нанести удар, то нанесется больший урон, чем если бы вы стояли лицом к лицу.Перейдем непосредственно к более ценным ножам. В скобках указана стоимость (на момент написания статьи) самого дешевого и самого дорогого скина на этот нож на торговой площадке Steam. Забавным фактом является то, что те же виды ножей в реальной жизни стоят плюс-минус также, как нож на торговой площадке без окраски.1.(7170 - 111706 руб.)2.(9024 - 112500 руб.)3.(4370 - 107812 руб.)4.(3992 - 52500 руб.)5.(5059 - 35829 руб.)6.(5366 - 112497 руб.)7.(15255 - 112500 руб.)8.(8958 - 98643 руб.)9.(5111 - 108157 руб.)10.(11899 - 100624 руб.)11.(4306 - 115000 руб.)12.(7007 - 85000 руб.)13.(4861 - 50598 руб.)14.(6142 - 83332 руб.)15.(3819 - 106822 руб.)16.(5783 - 62437 руб.)17.(9583 - 102371 руб.)18.(8057 - 103817 руб.)19.(10918 - 108157 руб.)Как видите, любой нож - дороге удовольствие. В основном покупают их коллекционеры. Ножи и так крайне редко выпадают из кейсов, более того, среди них есть редчайшие, уникальные раскраски или чистейшие ножи, которые не продаются на торговой площадке. Их стоимость может достигать нескольких миллионов рублей, в прошлом году один из таких редчайших ножей приобрели зарублей, только вдумайтесь, и это еще не предел.Наверное абсолютно каждый игрок CS:GO желает получить один из ножей, ведь это как дорогое ожерелье для девушки. Практического смысла они не имеют абсолютно никакого, но кто будет спорить о красоте ножей? В каком-то смысле ножи - это те же украшения, но для мальчиков, да еще и в игре.Интересным фактом является то, что сам Гейб Ньюэлл увлекается ножами, даже сам ковал их, как и ту самую монтировку. У него есть собственная кузня для этого, поэтому спорить об этом не приходится.Классика не забывается. В честь двадцатилетнего юбилея серии игр Counter Strike, был выпущен кейс с сюрпризом для преданных фанатов игры. Из кейса можно было получить тот самый нож из версии 1.6 или Source в разных раскрасках, включая оригинальную.Что ж, в этой статье я показал вам что хотел и немного рассказал об интересных фактах о ножах. Тем, кто еще не имеет, но очень хочет получить нож, желаю успехов на gamehag, ведь здесь тоже можно получить желанные ножи в качестве подарка на новый год, который вот-вот наступит!