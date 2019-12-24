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EarnНовостиВсе виды ножей CS:GO
Автор: Gamehag в December 24, 2019
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Все виды ножей CS:GO

Все виды ножей CS:GO

В интернете сложно найти информацию о всех видах ножей в CS:GO в одном месте. Сегодня вы узнаете какие ножи есть в игре и их примерную стоимость, а также некоторые факты о ножах. В интернете сложно найти информацию о всех видах ножей в CS:GO в одном месте. Сегодня вы узнаете какие ножи есть в игре и их примерную стоимость, а также некоторые факты о ножах.

     Сначала расскажу кратко о прошлом. В бета-версии Counter Strike: Global Offensive стартовым ножом для спецназа был штык-нож, а для террористов складной нож. Позже его заменили на привычные начальные ножи, которые сейчас выдаются каждому игроку бесплатно. Как вы думаете, стоило ли разработчикам добавлять скины и для стандартных ножей? Конечно же есть золотой нож в мини-игре «Гонка вооружений», но у него нет способов получения, кроме как в самой мини-игре, дойдя до последнего уровня.
     Замечу, что любой нож нельзя выбросить (за исключением режима Запретная зона) и скорость передвижения с ним максимальна в данной версии игры. В начале распрыжки всегда используется нож, а потом можно переключиться на другой вид оружия, даже пулемет.
     Нож имеет два типа атаки - быструю и слабую на ЛКМ, и медленную, но мощную на ПКМ. Если подкрасться со спины и нанести удар, то нанесется больший урон, чем если бы вы стояли лицом к лицу.
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     Перейдем непосредственно к более ценным ножам. В скобках указана стоимость (на момент написания статьи) самого дешевого и самого дорогого скина на этот нож на торговой площадке Steam. Забавным фактом является то, что те же виды ножей в реальной жизни стоят плюс-минус также, как нож на торговой площадке без окраски.

1. ★ Штык-нож (7170 - 111706 руб.)
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2. ★ Штык-нож M9 (9024 - 112500 руб.)
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3. ★ Фальшион (4370 - 107812 руб.)
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4. ★ Тычковые ножи (3992 - 52500 руб.)
bp6l3hWx9rMgNgO9jI5muMu4uINuO4.png
5. ★ Стилет (5059 - 35829 руб.)
fAG57pICAJqld2ZZK4wjtl3bo6l2Vi.png
6. ★ Складной нож (5366 - 112497 руб.)
G7KAFz8PcoTaMkde5Lqb4aYIjBA42R.png
7. ★ Скелетный нож (15255 - 112500 руб.)
jtzHiLSWHNbzRmQOyoijecxY8J1zEm.png
8. ★ Паракорд-нож (8958 - 98643 руб.)
Din8tkQnxKvOk4rgKNB3qzeLlLmQLZ.png
9. ★ Охотничий нож (5111 - 108157 руб.)
P6pLHZrPBrIApJd2uscuEXWpBRjQKR.png
10. ★ Нож-бабочка (11899 - 100624 руб.)
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11. ★ Нож с лезвием-крюком (4306 - 115000 руб.)
HccaqBuqUCQ1uDruB029PUrJhfInCu.png
12. ★ Нож выживания (7007 - 85000 руб.)
SkNuGtLvcrkUxjzJyQeENuGA4piK7T.png
13. ★ Нож Боуи (4861 - 50598 руб.)
jsOjH6olK2QzD1K11wDszct9GC5WOO.png
14. ★ Нож «Бродяга» (6142 - 83332 руб.)
lJZXdyhsGVkzFr8ZHK27zaroAemgfN.png
15. ★ Наваха (3819 - 106822 руб.)
zs8JBzywa3wktWng2VRghwDNLRst2P.png
16. ★ Медвежий нож (5783 - 62437 руб.)
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17. ★ Коготь (9583 - 102371 руб.)
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18. ★ Классический нож (8057 - 103817 руб.)
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19. ★ Керамбит (10918 - 108157 руб.)
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     Как видите, любой нож - дороге удовольствие. В основном покупают их коллекционеры. Ножи и так крайне редко выпадают из кейсов, более того, среди них есть редчайшие, уникальные раскраски или чистейшие ножи, которые не продаются на торговой площадке. Их стоимость может достигать нескольких миллионов рублей, в прошлом году один из таких редчайших ножей приобрели за 3,5 миллиона рублей, только вдумайтесь, и это еще не предел.
     Наверное абсолютно каждый игрок CS:GO желает получить один из ножей, ведь это как дорогое ожерелье для девушки. Практического смысла они не имеют абсолютно никакого, но кто будет спорить о красоте ножей? В каком-то смысле ножи - это те же украшения, но для мальчиков, да еще и в игре.

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     Интересным фактом является то, что сам Гейб Ньюэлл увлекается ножами, даже сам ковал их, как и ту самую монтировку. У него есть собственная кузня для этого, поэтому спорить об этом не приходится.
     Классика не забывается. В честь двадцатилетнего юбилея серии игр Counter Strike, был выпущен кейс с сюрпризом для преданных фанатов игры. Из кейса можно было получить тот самый нож из версии 1.6 или Source в разных раскрасках, включая оригинальную.

     Что ж, в этой статье я показал вам что хотел и немного рассказал об интересных фактах о ножах. Тем, кто еще не имеет, но очень хочет получить нож, желаю успехов на gamehag, ведь здесь тоже можно получить желанные ножи в качестве подарка на новый год, который вот-вот наступит!
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