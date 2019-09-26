Дождь

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EarnНовостиОбзор на игру Свет
Автор: Gamehag в September 26, 2019
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Обзор на игру Свет

Обзор на игру Свет

Первая игра Сергея Носкова

  Сергей Носков, один из лучших Российский разработчиков игр, который уже создал такие философские шедевры как 35ММ, и Поезд. Но Свет это первая игра Сергея. Вышла она 10 сентября 2012 года. Стоит упомянуть что Сергей разрабатывает игры один, и получается очень круто! Игра создана на многим известном движке Unity3D. Сюжета как такого в игре нет, нет и большого игрового мира как в том же 35ММ, нет персонажей с которыми можно было бы взаимодействовать. Но зато есть глубочайшая атмосфера, и особый акцент на притчу. Игровой мир хоть и маленький, но зато сделан прекрасно, и графика очень радует, как мне кажется не хуже чем у топовых разработчиков! То что игра создана Российским разработчиком, игре особый плюс. Особенно если сравнить с некоторыми другими играми. Благодаря таким играм и разработчикам Российская игровая индустрия сможет в будущем подняться. С трудом, через много времени, но подняться. Это уже, плюс!
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  Главный герой, которого мы не знаем, в игре он никто. У него нет ни имени, ни прошлого, ничего. Все что мы о нем знаем, то что просыпается в одном из блоков в университете города Москвы, и тут начинается его путь. Университет, как и сам городок видно заброшен. Кругом заросли, деревья, трава. А в зданиях то и дело можно увидеть потертые стены, или где-то обвалился пол. Да и сама атмосфера дает понять что живого тут давно уже не было тут! У нашего главного героя всего лишь одно задание. Он нашел киноленту, но запустить не смог. Поэтому наше задание это сделать. Раскрывать сюжет не стану, потому-что играть будет потом скучно. Но предупрежу, скучать в игре не придется, если конечно никто вам не проспойлерил сюжет! По ходу прохождения мы будем о многом задумываться, во многом искать и находить смысл! Играть безусловно стоит, к тому же игра абсолютно бесплатная. Но и в стиме ее не найти к сожалению!
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Перейдем к плюсам и минусам
Плюсы:
- Сюжет хоть и короткий, но о многом заставляет задуматься
- Прекрасная атмосфера пустого мира
- Замечательная графика
- Саундтрек, слушать приятно. Отключать рука не тянется!

Минусы:
- Порою встречаются баги, например как прохождение сквозь дверь и прочее
- Сюжет хоть и хороший, но короткий.
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Да игра не лишена багов! Но давайте посмотрим правде в глаза
1) Игра создана одним человеком, никакой команды не было
2) Игра создана без бюджета
3) Игра бесплатна, разработчик создавая ее не заработал ничего, кроме признания геймеров и опыта!
4) Сколько есть игр, которые создавались с огромным бюджетом, командой. Но при этом на сто рядов были забагованы
Поэтому игра отличная, и ее стоит играть, и рекомендовать друзьям, знакомым! Всем спасибо за внимание
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Обзор на игру Свет