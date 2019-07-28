Дождь

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EarnНовостиСерия игр: Рыбка Фредди
Автор: Gamehag в July 28, 2019
(28 ratings)
Серия игр: Рыбка Фредди

Серия игр: Рыбка Фредди

                                                                                 О серии игр: Рыбка Фредди

                                                                                            Эхх ностальгия...

Ну что, ностальгирующие собратья, окунёмся в детство?)
Рыбка Фредди - это серия игр жанра: квест (point and click), от компании: Humongous Entertainment.
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В игре вам предстоит выполнять задания её обитателей, чтобы раскрыть тайну и по ходу находить морских ежей (местная валюта).
Также в игре присутствует инвентарь в который будут попадать найденные вами предметы и морские ежи.
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Помню, играл в эту игру ещё в лет 6, да и сейчас бы не отказался. Хотя игра и рассчитывалась на детскую аудиторию, но подводный мир оказался на столько увлекательным, что и взрослых она затянет на долго.
Игра рассказывает о Рыбке Фредди, раскрывающей таинственные дела в окружающем их подводном мире и её лучшем друге Лютере, который всегда плавает вместе с ней.

Если ты хочешь отдохнуть вечерком и поиграть в спокойную и интересную игру, то Рыбка Фредди отлично подойдёт.
Также там присутствуют разные фишки, на которые ты можешь залипнуть например:
  • Автомат для производства ирисок с необычными вкусами, которые хочется все перепробовать.

  • Подобие морского боя.

  • Продавец шарад, загадок и шуток (тук-тук)

  • и т.д.

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Рыбка Фредди самая популярная игра: Humongous Entertainment
Перед началом игры всегда показывают предысторию и будь это исчезновение морской капусты, или шалости призрака, всегда получается интересно.
Всего игр в серии 5, а это 5 различных и интересных сюжетов:

  • Рыбка Фредди: Дело о морской капусте / Freddi Fish: The Case of the Missing Kelp Seeds 1994 г.


  • Рыбка Фредди 2: Дело о школьном призраке / Freddi Fish 2: The Case of the Haunted    1996 г.


  • Рыбка Фредди 3: Дело о похищенной раковине / Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell 1998 г.


  • Рыбка Фредди 4: Дело о банде Соленого Ущелья / Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch 1999 г.


  • Рыбка Фредди 5: Дело о Чудовище из Коралловой Бухты / Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove 2001 г.

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+ 2 дополнительные:
  • Рыбка Фредди и тайна океана / Freddi Fish and Luther's Water Worries 1996 г.

  • Рыбка Фредди и безумные лабиринты Лютера / Freddi Fish and Luther's Maze Madness 1996 г.
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Чем игра может заинтересовать?:
  • Красочная мультяшная графика

  • Отличный сюжет

  • Разнообразная генерация – то есть начиная игру заново квесты, персонажи, предметы и т.д. частично меняются (что для игры 1994 года довольно не плохо)


  • Почти всё кликабельно, на что ни нажми всё начнёт шевелится, плясать, говорить и т.д.

  • Есть в Steam и имеет положительные отзывы


Минусы:
  • Из-за того что графика мультяшная, игра может понравится не всем

  • Слишком мало частей!!!(


В общем я провёл не мало времени за этой игрой, больше всего раз я проходил 5 часть, я тогда даже не знал, что она была завершающей игрой этой серии, а какую часть больше всего раз проходили вы?
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