Серия игр: Рыбка Фредди

О серии игр: Рыбка Фредди
Эхх ностальгия...
Ну что, ностальгирующие собратья, окунёмся в детство?)
Рыбка Фредди - это серия игр жанра: квест (point and click), от компании: Humongous Entertainment.
В игре вам предстоит выполнять задания её обитателей, чтобы раскрыть тайну и по ходу находить морских ежей (местная валюта).
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Также в игре присутствует инвентарь в который будут попадать найденные вами предметы и морские ежи.
омню, играл в эту игру ещё в лет 6, да и сейчас бы не отказался. Хотя игра и рассчитывалась на детскую аудиторию, но подводный мир оказался на столько увлекательным, что и взрослых она затянет на долго.
Игра рассказывает о Рыбке Фредди
, раскрывающей таинственные дела в окружающем их подводном мире и её лучшем друге Лютере
, который всегда плавает вместе с ней.Е
сли ты хочешь отдохнуть вечерком и поиграть в спокойную и интересную игру, то Рыбка Фредди
отлично подойдёт.
Также там присутствуют разные фишки, на которые ты можешь залипнуть например:
- Автомат для производства ирисок с необычными вкусами, которые хочется все перепробовать.
- Продавец шарад, загадок и шуток (тук-тук)
- и т.д.
Рыбка Фредди самая популярная игра: Humongous Entertainment
Перед началом игры всегда показывают предысторию и будь это исчезновение морской капусты, или шалости призрака, всегда получается интересно.
Всего игр в серии 5, а это 5 различных и интересных сюжетов:
- Рыбка Фредди: Дело о морской капусте / Freddi Fish: The Case of the Missing Kelp Seeds 1994 г.
- Рыбка Фредди 2: Дело о школьном призраке / Freddi Fish 2: The Case of the Haunted 1996 г.
- Рыбка Фредди 3: Дело о похищенной раковине / Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell 1998 г.
- Рыбка Фредди 4: Дело о банде Соленого Ущелья / Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch 1999 г.
+ 2
- Рыбка Фредди 5: Дело о Чудовище из Коралловой Бухты / Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove 2001 г.
дополнительные:
- Рыбка Фредди и тайна океана / Freddi Fish and Luther's Water Worries 1996 г.
Ч
- Рыбка Фредди и безумные лабиринты Лютера / Freddi Fish and Luther's Maze Madness 1996 г.
ем игра может заинтересовать?:
- Красочная мультяшная графика
- Разнообразная генерация – то есть начиная игру заново квесты, персонажи, предметы и т.д. частично меняются (что для игры 1994 года довольно не плохо)
- Почти всё кликабельно, на что ни нажми всё начнёт шевелится, плясать, говорить и т.д.
М
- Есть в Steam и имеет положительные отзывы
инусы:
В общем я провёл не мало времени за этой игрой, больше всего раз я проходил 5 часть, я тогда даже не знал, что она была завершающей игрой этой серии, а какую часть больше всего раз проходили вы?
- Из-за того что графика мультяшная, игра может понравится не всем