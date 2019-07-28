Серия игр: Рыбка Фредди

О серии игр: Рыбка Фредди

Эхх ностальгия...

Ну что, ностальгирующие собратья, окунёмся в детство?)

Рыбка Фредди - это серия игр жанра: квест (point and click), от компании: Humongous Entertainment.



В игре вам предстоит выполнять задания её обитателей, чтобы раскрыть тайну и по ходу находить морских ежей (местная валюта).

Также в игре присутствует инвентарь в который будут попадать найденные вами предметы и морские ежи.



Автомат для производства ирисок с необычными вкусами, которые хочется все перепробовать.

Подобие морского боя.

Продавец шарад, загадок и шуток (тук-тук)

и т.д.





омню, играл в эту игру ещё в лет 6, да и сейчас бы не отказался. Хотя игра и рассчитывалась на детскую аудиторию, но подводный мир оказался на столько увлекательным, что и взрослых она затянет на долго.Игра рассказывает о Рыбке Фредди, раскрывающей таинственные дела в окружающем их подводном мире и её лучшем друге Лютере, который всегда плавает вместе с ней.сли ты хочешь отдохнуть вечерком и поиграть в спокойную и интересную игру, то Рыбка Фредди отлично подойдёт.Также там присутствуют разные фишки, на которые ты можешь залипнуть например:

Рыбка Фредди самая популярная игра: Humongous Entertainment

Перед началом игры всегда показывают предысторию и будь это исчезновение морской капусты, или шалости призрака, всегда получается интересно.

Всего игр в серии 5, а это 5 различных и интересных сюжетов:

Рыбка Фредди: Дело о морской капусте / Freddi Fish: The Case of the Missing Kelp Seeds 1994 г.

Рыбка Фредди 2: Дело о школьном призраке / Freddi Fish 2: The Case of the Haunted 1996 г.

Рыбка Фредди 3: Дело о похищенной раковине / Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell 1998 г.

Рыбка Фредди 4: Дело о банде Соленого Ущелья / Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch 1999 г.

Рыбка Фредди 5: Дело о Чудовище из Коралловой Бухты / Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove 2001 г.





Рыбка Фредди и тайна океана / Freddi Fish and Luther's Water Worries 1996 г.

Рыбка Фредди и безумные лабиринты Лютера / Freddi Fish and Luther's Maze Madness 1996 г.

Красочная мультяшная графика

Отличный сюжет

Разнообразная генерация – то есть начиная игру заново квесты, персонажи, предметы и т.д. частично меняются (что для игры 1994 года довольно не плохо)

Почти всё кликабельно, на что ни нажми всё начнёт шевелится, плясать, говорить и т.д.

Есть в Steam и имеет положительные отзывы

Из-за того что графика мультяшная, игра может понравится не всем

Слишком мало частей!!!(

дополнительные:ем игра может заинтересовать?:инусы:общем я провёл не мало времени за этой игрой, больше всего раз я проходил, я тогда даже не знал, что она была завершающей игрой этой серии, а какую часть больше всего раз проходили вы?