Дождь

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EarnНовостиПросто формы и удары
Автор: Gamehag в July 8, 2019
(14 ratings)
Просто формы и удары

Просто формы и удары

Just Shapes & Beats - компьютерная игра в жанре экшен разработанная инди-студией Berzerk Studio и изданная ей же. Игра имеет высокие оценки от игроков и критиков, имеет несколько наград.

В чём суть этой игры? Она, как говорят и сами создатели, строится на 3-х простых вещах: избегать розовых фигур, слушать классную музыку, конечно же, умирать временами.

У этой игры есть сюжет, что не так часто встречается в такого рода играх, хотя он и коротенький. В сюжетном режиме мы всегда играем за голубой квадратик, но в кооперативных уж как повезёт. Впрочем, есть такой режим, если так можно выразиться, как "Плейлисты" и в нём, если вы один вы тоже всегда будете голубым квадратиком(да и испытания тоже можно одному проходить...). В остальных же случаях вам попадётся одна из следующих фигур: уже знакомый голубой квадратик, зелёный шестиугольник, жёлтый треугольник, оранжевый круг. А теперь о режимах. Есть три режима: Сюжет, Плейлист и Испытание. В Сюжете, понятное дело, мы узнаем сюжет, открываем песни, знакомимся с
игрой. В Плейлисте Вы можете сыграть любую из доступных песен, 24 из которых открываются при прохождении сюжета, остальные же 15 имеют свои условия открытия, и получить оценку, насколько хорошо Вы прошли данный уровень. Впрочем, сыграть не открыв их можно в режиме Испытания. В этом режиме можно играть как и одному, с другом на одном диване, так и по сети, с игроками со всего мира. В  Испытании 3 трека, пройдя которые можно получить 30 Бит-поинтов - для некоторых песен нужно собрать их определённое количество. В начале Вам даётся выбор, какой трек выбрать, это происходит с 2-мя треками. Третий же, последний представляет из себя битву с боссом,  который выбирается случайно.

Так же в этой игре есть пати, у неё есть испытания, пройдя которые вы первое - получите достижение, второе - поднимите уровень пати. В конце пати будет выглядеть как-то так:ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ party in just shapes and beats
(это начальный экран, кстати)

Пройдёмся немного по сюжету. Все жили мирно, однако, в один прекрасный момент нападает вот это чудо-юдо:
L2cvpirxGdszAmQFOCktTxq85BBCFk.jpeg
 
 И миру приходит конец. Вам придётся его остановить, в путешествии Вам будут помогать: Вертолётик, Кораблик и грустный синий квадрат. А пока Вы путешествуете он успевает построить башенку:


И играть на гитаре на ней. Вы побеждаете и, собственно, всё. Здесь, как я и говорила ранее, короткий сюжет.

Ещё я не упомянула про режимы игры в виде нормального и хардкорного(в Плейлисте ещё доступен режим Пати). В хардкоре, как Вы уже поняли, играть сложнее, но там можно получить в два раза больше Бит-поинтов. Just Shapes & Beats - отличная экшен, с потрясающим саундтреком, отличным дизайном. Мне правда сложно выделить минусы этой игры: она потрясающая!

Я всем смело советую ознакомится с данной игрой.
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